Карпин с «Динамо» забуксовал в первом же туре: «Балтика» громко вернулась в РПЛ

Российская Премьер-лига стартовала, и уже первый матч показал: сезон будет интересным. «Динамо» при Валерии Карпине не смогло обыграть новичка лиги — калининградскую «Балтику». Матч в Москве закончился со счётом 1:1, и результат нельзя назвать случайным: гости действовали организованно и дисциплинированно, а хозяева пока далеки от целостной игры.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Балтика 1:1 Голы: 0:1 Брайан Хиль (12'), 1:1 Хуан Хосе Касерес (48') Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Роберто Фернандес (Николас Маричал, 46'), Дмитрий Скопинцев, Битело, Данил Глебов, Муми Нгамал (Ульви Бабаев, 61'), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Иван Сергеев (Даниэль Мишкич, 61') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама (Александр Филин, 82'), Мингиян Бевеев, Владислав Саусь, Илья Петров (Айман Мурид, 67'), Андрей Мендель, Сергей Пряхин (Максим Петров, 52'), Николай Титков (Элдар Чивич, 52'), Брайан Хиль (Тентон Йенне, 67') Предупреждение: Максим Осипенко (31')

Старт встречи шёл под контролем «Динамо». Бело-голубые владели мячом, но без особой остроты. «Балтика» в обороне была компактна, быстро опускалась на свою половину и моментально переходила от атаки к обороне. Каждая ошибка хозяев в позиционных атаках оборачивалась неприятными эпизодами в их штрафной.

На 12-й минуте всё закончилось голом гостей. Варатынов запустил длинный заброс на правый фланг, Саусь легко убежал от Скопинцева, прострелил, а Лунёв, выскочив на перехват, не дотянулся до мяча. Брайан Хиль в касание отправил мяч в пустые ворота — 0:1. Для сальвадорца это не только первый гол сезона, но и первый гол представителя его страны в истории РПЛ. Символично!

Брайан Хиль и Натан Гассама https://t.me/fc_baltika

Хозяева могли быстро отыграться: Гладышев пробил из-за штрафной, но Бориско вытащил. А вот Лунёву вскоре пришлось выручать свою команду, когда Пряхин вышел один на один, а чуть позже опасно пробил со штрафного — там спасла штанга.

Касерес выводит «Динамо» из нокдауна

Первый тайм завершился под нервное ворчание трибун (в том числе с Александром Овечкиным на VIP-секторе) и хмурым Карпиным на бровке. В перерыве он убрал провалившегося Фернандеса и выпустил Маричаля. И сразу после возобновления игры «Динамо» спасло то, что у команды уже, кажется, отлажено — стандарты.

На 48-й минуте Бителло неожиданно разыграл угловой низом, Касерес хлёстко пробил из-за штрафной, и мяч, пролетев через толпу игроков, нырнул в дальний угол — 1:1. Этот гол стал первым официальным для парагвайского защитника в РПЛ.

Хуан Касерес https://t.me/fcdynamo

После этого «Динамо» прижало «Балтику» к воротам, но хозяева так и не смогли додавить соперника. Гладышев много брал игру на себя, Осипенко разгонял атаки длинными передачами, Бабаев и Макаров добавили энергии со скамейки. Но ни центрфорвард Сергеев, ни заменившие его игроки так и не создали решающий момент.

«Балтика» не испугалась и заслужила ничью

Андрей Талалаев построил команду, которая не закрылась в «автобус» даже после пропущенного гола. «Балтика» продолжала прессинговать эпизодами, разряжая обстановку выносами и редкими вылазками вперёд. Новички вроде Чивича и Тентона получили время на адаптацию, но структура игры осталась прежней — надёжная оборона, дисциплина, поддержка плотного гостевого сектора, который часто перекрикивал московские трибуны.

Динамо — Балтика https://t.me/fc_baltika

В концовке «Динамо» пыталось устроить штурм, но реальных моментов для победного гола не создало. «Балтика» устояла и увезла из Москвы результат, который по игре никто не назовёт случайным.

Карпин и «Динамо»: работа только началась

Для Валерия Карпина дебют на новом месте получился сложным. Команда заметно зависела от стандартов, в позиционных атаках часто вязла, а левый фланг обороны стал очевидной проблемой — именно оттуда «Балтика» забила. Плюс остро чувствуется дефицит глубины состава: замены добавляют движения, но не решают исход матча.

Динамо — Балтика https://t.me/fc_baltika

У «Динамо» впереди много работы — от поиска левого защитника до усиления атаки. Иначе команда рискует снова буксовать там, где обязана брать три очка.

А «Балтика» показала, что не собирается быть пассажиром в РПЛ. Даже с минимальной интеграцией новичков она отнимает очки у фаворита на выезде. Если команда Талалаева прибавит в атаке — сюрпризов в сезоне может стать ещё больше. А уже через неделю калининградцам играть со «Спартаком», снова в Москве.