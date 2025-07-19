Карпин с «Динамо» забуксовал в первом же туре: «Балтика» громко вернулась в РПЛ

Старт встречи шёл под контролем «Динамо». Бело-голубые владели мячом, но без особой остроты. «Балтика» в обороне была компактна, быстро опускалась на свою половину и моментально переходила от атаки к обороне. Каждая ошибка хозяев в позиционных атаках оборачивалась неприятными эпизодами в их штрафной.
На 12-й минуте всё закончилось голом гостей. Варатынов запустил длинный заброс на правый фланг, Саусь легко убежал от Скопинцева, прострелил, а Лунёв, выскочив на перехват, не дотянулся до мяча. Брайан Хиль в касание отправил мяч в пустые ворота — 0:1. Для сальвадорца это не только первый гол сезона, но и первый гол представителя его страны в истории РПЛ. Символично!
Хозяева могли быстро отыграться: Гладышев пробил из-за штрафной, но Бориско вытащил. А вот Лунёву вскоре пришлось выручать свою команду, когда Пряхин вышел один на один, а чуть позже опасно пробил со штрафного — там спасла штанга.
Касерес выводит «Динамо» из нокдауна
Первый тайм завершился под нервное ворчание трибун (в том числе с Александром Овечкиным на VIP-секторе) и хмурым Карпиным на бровке. В перерыве он убрал провалившегося Фернандеса и выпустил Маричаля. И сразу после возобновления игры «Динамо» спасло то, что у команды уже, кажется, отлажено — стандарты.
На 48-й минуте Бителло неожиданно разыграл угловой низом, Касерес хлёстко пробил из-за штрафной, и мяч, пролетев через толпу игроков, нырнул в дальний угол — 1:1. Этот гол стал первым официальным для парагвайского защитника в РПЛ.
После этого «Динамо» прижало «Балтику» к воротам, но хозяева так и не смогли додавить соперника. Гладышев много брал игру на себя, Осипенко разгонял атаки длинными передачами, Бабаев и Макаров добавили энергии со скамейки. Но ни центрфорвард Сергеев, ни заменившие его игроки так и не создали решающий момент.
«Балтика» не испугалась и заслужила ничью
Андрей Талалаев построил команду, которая не закрылась в «автобус» даже после пропущенного гола. «Балтика» продолжала прессинговать эпизодами, разряжая обстановку выносами и редкими вылазками вперёд. Новички вроде Чивича и Тентона получили время на адаптацию, но структура игры осталась прежней — надёжная оборона, дисциплина, поддержка плотного гостевого сектора, который часто перекрикивал московские трибуны.
В концовке «Динамо» пыталось устроить штурм, но реальных моментов для победного гола не создало. «Балтика» устояла и увезла из Москвы результат, который по игре никто не назовёт случайным.
Карпин и «Динамо»: работа только началась
Для Валерия Карпина дебют на новом месте получился сложным. Команда заметно зависела от стандартов, в позиционных атаках часто вязла, а левый фланг обороны стал очевидной проблемой — именно оттуда «Балтика» забила. Плюс остро чувствуется дефицит глубины состава: замены добавляют движения, но не решают исход матча.
У «Динамо» впереди много работы — от поиска левого защитника до усиления атаки. Иначе команда рискует снова буксовать там, где обязана брать три очка.
А «Балтика» показала, что не собирается быть пассажиром в РПЛ. Даже с минимальной интеграцией новичков она отнимает очки у фаворита на выезде. Если команда Талалаева прибавит в атаке — сюрпризов в сезоне может стать ещё больше. А уже через неделю калининградцам играть со «Спартаком», снова в Москве.