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    Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче

    Сборная Финляндии обыграла со счетом 1:0 команду Дании в матче 1-го тура группы В на Евро-2020. Рассказываем, как это было

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    Дания — Финляндия
    Сборная Финляндии одержала неожиданную победу над командой Дании, в драматичном матче, прерванном по медицинским причинам. Победа финнов сыграет на руку сборной России, а положение Датчан усложнилось.

    Ход матча

    4’ Встреча с самого начала была очень атлетичной и жесткой — уже на первых минутах арбитр показал первую желтую карточку — Робин Лод в середине поля сбил соперника.

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    • 8’ Явным преимуществом на старте матча владели датчане. Голкипер финнов Лукаш Градецки отразил мощнейший удар Винда с девятнадцати метров в левый угол.

    15’ Хозяева поля продолжали прижимать соперников к воротам Хёйбьерг после навеса слева головой пробил под перекладину — Градецки среагировал и сумел перевести мяч за пределы поля.

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    19’ Кристиан Эриксен справа из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот ворот Финляндии. Градецки в прыжке сумел отбить мяч в сторону.

    26’ Брейтуэйт слева ворвался в штрафную площадь финнов и с острого угла неточно пробил рядом с ближней штангой.

    29’ На исходе получаса на поле пришлось появиться медикам. Сначала Пукки получил по лицу от Кристенсена, который у центрального круга выбивал мяч вперёд и не видел сзади Теэму.

    Дания — Финляндия

    30’ Затем Поульсен на дальней штанге ворот Финляндии пытался замкнуть навес, чем вызвал столкновение защитника Уронена с вратарем Градецки. Финскому защитнику потребовалась помощь врачей.

    35’ Вскоре О'Шоунесси в верховой борьбе у своих ворот получил травму головы. Снова пауза в матче, а на поле вышли медики.

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    • 43’ А перед перерывом события приняли драматичный оборот — Кристиан Эриксен упал без чувств на газон недалеко от штрафной финской сборной.

    На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора и непрямой массаж сердца.

    Дания — Финляндия

    Матч был прерван, а врачам тем временем удалоcь реанимировать датского полузащитника. Когда медики увозили Эриксена с поля, он был в сознании.

    Принятие решения о том, будет ли продолжена встреча, затянулось, но в итоге игроки сборной Дании решили продолжить встречу, после того как Эриксен пришел в себя и даже смог связаться с партнерами по команде по видеосвязи из госпиталя.

    43’ Матч возобновится в 21:30 по Москве. Матиас Йенсен вышел в составе сборной Дании вместо Эриксена.

    Дания — Финляндия

    50’ После возобновления игры датчане перестали доминировать на поле, а моменты стали менее острыми. Йенсен от углового флага навесил к ближней штанге ворот финнов. Кьяер поборолся вверху за мяч, но пробить по воротам головой не смог.

    60’ 0:1 Йоэль Похьянпало. Счет в матче открыли финны. Уронен слева навесил на Похьянпало, который головой пробил под локтем падающего на газон Шмейхеля.

    Дания — Финляндия

    73’ Вскоре датская сборная получила шанс отыграться — финский защитник Араюури в своей штрафной площади нарушил правила против Поульсена, арбитр назначил пенальти.

    75’ 0:1, нереализованный пенальти. Назначение пенальти подтвердил видеоассистент, но Пьер-Эмиль Хёйбьерг пробил слабо. Мяч пошёл в угол и его легко забрал в руки Градецки.

    83’ Датчане начали грузить навесы в штрафную Финляндии, но защита была на месте. Финны грамотно убивали время, пытаясь выиграть каждую секунду в ситуациях, когда это возможно. Косяком пошли замены.

    Дания — Финляндия

    87’ Сборной Дании едва не помог Градецки, который прыгнул мимо мяча. Мог Поульсен забивать после флангового навеса, но защитники подстраховали своего вратаря.

    90’ Четыре минуты компенсировал арбитр к основному времени матча и все их грамотно убили финны до финального свистка.

    Футбол. Евро-2020. Группа B
    Дания — Финляндия 0:1
    Гол: 0:1 Йоэль Похьянпало (60') Дания: Каспер Шмейхель, Симон Кьер (Янник Вестергор, 63'), Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс (Йенс Ларсен, 76'), Томас Делейни (Андреас Корнелиус, 76'), Кристиан Эриксен (Матиас Йенсен, 43'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Jonas Wind (Andreas Skov Olsen, 63'), Юссуф Поульсен Финляндия: Лукаш Градецки, Паулус Араюури, Daniel O'Shaughnessy, Йоона Тойвио, Глен Камара, Робин Лод, Тим Спарв (Расмус Шуллер, 76'), Йере Уронен, Юкка Райтала (Лео Вяйсянен, 90'), Теэму Пукки (Йони Кауко, 76'), Йоэль Похьянпало (Маркус Форсс, 84') Предупреждения: Робин Лод (4'), Тим Спарв (51')

    Лучшим в матче был признан датский полузащитник Кристиан Эриксен.

    Турнирная таблица

    Сборная Финляндии на время возглавила таблицу группы В с 3 очками, но играющая свой матч Бельгия сместила ее с первой строчки. Команда Дании, как и россияне, очков пока не набрали.

    Таблица группы В
    LiveSport.ru

    Следующие матчи

    Во втором туре сборная Финляндии 16 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командой России (16:00 мск). Сборная Дании 17 июня примет команду Бельгии в Копенгагене (19:00 мск).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Даже ничья с россиянами дает финнам хорошие шансы на выход в плей-офф, в то время как датчанам обязательно нужно набирать очки в матче с бельгийцами.

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