Престон — Ливерпуль. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 июля 2025 года

13 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Престон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: Престонцы минувший чемпионат провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 20 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

При этом «Престон» на один пункт оторвался от зоны вылета. А вот отличились игроки команды 48 результативными ударами в 46 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Престонцы одолели «Чорли» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Бамбер Бридж» (1:2). А вот поединок с «Бристоль Сити» завершился ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Престон» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Престонцы в летнее межсезонье пока провели два спарринга. Команда в них по разу победила и уступила.

Причем «Престон» традиционно неудачно противостоит «Ливерпуль». Все четырех очных поединка завершились поражениями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Престонцы намерены дать знатный бой чемпиону Англии.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Красные» провели удачный сезон. Команда Арне Слота уверенно выиграла АПЛ.

Причем «Ливерпуль» опередил ближайшего преследователя на 10 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» не смогли одолеть «Кристал Пэлас» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Брайтона» (2:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Арсеналом» (2:2).

При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красные» только начинают летнюю серию спаррингов. Вот только психологическое состояние игроков команды вряд ли назовешь позитивным, ведь совсем недавно трагически погиб Диогу Жота.

При этом «Ливерпуль» не побеждает уже четыре матча кряду. Да и в новый сезон «красные» вступают потенциальным борцом за чемпионство.

Команда в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички должны прийтись ко двору.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Арне Слота намерена начать серию контрольных матчей с виктории.

Статистика для ставок

Престонцы уступили «Ливерпулю» во всех 4 очных поединках

«Красные» не могут победить 4 матча кряду

«Ливерпуль» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Ливерпуль» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

«Красные» намерены начать серию спаррингов максимально продуктивно, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Фора «Ливерпуля» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.37