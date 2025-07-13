ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль НетфуллинРавиль Нетфуллин: Не считаю свое чемпионство с ЦСКА полноценным Усман ДембелеМесси против «Порту», разгром на Метлайф-стэдиум и победа «Аль-Хиляля» над «Сити». Топ-7 матчей КЧМ-2025 Ашраф ХакимиРазрушитель из «Челси», новая звезда «Реала» и 40-летний бразилец. Топ-7 героев КЧМ-2025
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» легко одолеет престонцев

    Престон — Ливерпуль. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Престон Норт Энд Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Престон» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах
    13 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Престон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Июля 2025 года

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •  Престон Норт Энд 17:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Престон»

    Турнирное положение: Престонцы минувший чемпионат провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 20 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    При этом «Престон» на один пункт оторвался от зоны вылета. А вот отличились игроки команды 48 результативными ударами в 46 матчах.

    Престон Норт Энд — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Престонцы одолели «Чорли» (1:0).

    До того команда потерпела поражение от «Бамбер Бридж» (1:2). А вот поединок с «Бристоль Сити» завершился ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Престон» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Престонцы в летнее межсезонье пока провели два спарринга. Команда в них по разу победила и уступила.

    Причем «Престон» традиционно неудачно противостоит «Ливерпуль». Все четырех очных поединка завершились поражениями.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Престонцы намерены дать знатный бой чемпиону Англии.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Красные» провели удачный сезон. Команда Арне Слота уверенно выиграла АПЛ.

    Причем «Ливерпуль» опередил ближайшего преследователя на 10 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 38 матчах.

  • Де Пауль, Мюллер и другие звезды КЧМ, за которыми стоит охотиться клубам MLS
  • Американская лига становится все привлекательнее для игроков мирового уровня
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» не смогли одолеть «Кристал Пэлас» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Брайтона» (2:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Арсеналом» (2:2).

    При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красные» только начинают летнюю серию спаррингов. Вот только психологическое состояние игроков команды вряд ли назовешь позитивным, ведь совсем недавно трагически погиб Диогу Жота.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Ливерпуль» не побеждает уже четыре матча кряду. Да и в новый сезон «красные» вступают потенциальным борцом за чемпионство.

    Команда в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички должны прийтись ко двору.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Арне Слота намерена начать серию контрольных матчей с виктории.

    Статистика для ставок

    • Престонцы уступили «Ливерпулю» во всех 4 очных поединках

    • «Красные» не могут победить 4 матча кряду

    • «Ливерпуль» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Ливерпуль» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    «Красные» намерены начать серию спаррингов максимально продуктивно, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Ливерпуля» -1.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.37

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Престон — Ливерпуль?

    Матч Престон — Ливерпуль состоится 13 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Престон — Ливерпуль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Ливерпуля» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Престон — Ливерпуль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Ливерпуля» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Престон — Ливерпуль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Престон — Ливерпуль?

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Улытау — Елимай Семей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Навоне — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Женис — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.29
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Туран — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Жальгирис — Судува
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Росарио Сентраль — Годой Крус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Престон — Ливерпуль: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 13.07.202517:00. «Ливерпуль» легко одолеет престонцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры