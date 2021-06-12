Ход Матча
3’ Стартовые минуты встречи увереннее проводили итальянцы, лучше контролировавшие мяч. После прострела Берарди справа, Иммобиле с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
14’ Турецкая сборная попробовала наладить позиционное нападение, но итальянцы вернули владение мячом. Опасных моментов за четверть часа командам создавать не удалось.
18’ Итальянцам удалось создать первый момент в матче. Лоренцо Инсинье обыгрался с партнёром и слева проскочил к воротам Турции, но с двенадцати метров неточно пробил в дальний угол.
22’ Первый неоднозначный момент матча открытия Евро. Дальний удар Иммобиле заблокировал защитник Сёюнджю, но итальянцы сразу намекнули, что была игра рукой. Арбитр с ними не согласился.
23’ И тут же итальянцы создали момент. Кьеллини пришёл на угловой и пробил головой — Чакыр вытащил мяч из-под перекладины.
WHAT. A. SAVE!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021
🇹🇷 Uğurcan Çakır 🚫#TUR #EURO2020 pic.twitter.com/w1s70BtFCf
33’ Преимущество хозяев поля постепенно стало более очевидным. Чиро Иммобиле выбрал хорошую позицию в штрафной и практически без прыжка пробил головой — рядом со штангой.
44’ Йилмаз упал в штрафной площади Италии. Арбитр Маккели уверенно показал, что нарушения правил со стороны Кьеллини не было, ВАР также не нашел поводов для пенальти.
51’ Итальянец Барелла на чужой половине поля столкнулся с Мерашем. Болезненным для обоих вышло столкновение. Пауза в матче — врачи оказали помощь пострадавшим.
52’ Ундер совершил перехват рядом с центром и слева рванул вперёд через всё поле. Удар с пятнадцати метров в ближний угол с небольшим рикошетом не стал сложным для итальянского вратаря Доннаруммы.
53’ 0:1 Мерих Демирал (А). Берарди справа ворвался в штрафную площадь сборную Турции, обыграл Мераша и прострелил к воротам. Мяч попал в Демирала, от которого отскочил в сетку.
59’ Локателли неплохо пробил из-под защитника сборной Турции — голкипер Чакыр вытянулся в струнку, отразив мяч.
66’ 0:2 Чиро Иммобиле. Спинаццола получил шанс на удар из пределов штрафной, с которым Чакыр справился, отразив мяч перед собой, а Чиро Иммобиле добавил в цель.
75’ Караман откликнулся на заброс Чалханоглу в штрафную сборной Италии, но удар головой из борьбы не получился — мяч достался итальянскому вратарю Доннаруме.
79’ 0:3 Лоренцо Инсинье. Турецкий голкипер Чакыр выполнил плохой первый пас — на ногу соперника, после чего Жоржиньо вывел Инсинье на удар из штрафной — мяч залетел в угол ворот.
88’ В концовке встречи турки начали откровенно грубить. Сёюнджю локтем попал в ухо Бернардески — бесспорная жёлтая карточка.
90’ Дервишоглу в грубом подкате снёс Бареллу — ещё один «горчичник».
90+2’ Йилмаз слева выскочил к воротам сборной Италии, но Кьеллини помешал Бураку нанести прицельный удар.
Лучшим в матче был признан защитник клуба «Рома» и сборной Италии Леонардо Спинаццола.
🌟 Congratulations to Star of the Match, Leonardo Spinazzola! Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/aFNFscJcLg— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021
Турнирная таблица
Сборная Италии возглавила таблицу группы А с 3 очками, команда Турции замыкает квартет.
Следующие матчи
Во втором туре, 16 июня, сборная Италии в Риме сыграет с Швейцарией (22:00 мск), а Турция в Баку встретится с командой Уэльса (19:00 мск).
Победа гарантирует итальянцам выход в плей-офф, а Турции необходимо набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход из группы.
Прямая речь
Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии
— Мы сыграли хорошо. Поскольку это был первый матч, было непросто, тем более что противостояла нам хорошая команда. Болельщики нам помогли — важно было быстро продвигать мяч вперед.
Шенол Гюнеш, главный тренер сборной Турции
— Это был не наш день. Сразу стали терять мяч, совершенно не шли вперед. Италия сегодня была сильнее, поэтому мы и проиграли. Но это турнир, и впереди еще два матча. Теперь будем готовиться к матчу против Уэльса.
Чиро Иммобиле, нападающий сборной Италии
— Мы проявили терпение в первом тайме. У сборной Турции сильная команда, и она создавала проблемы многим соперникам высшего уровня. Мы старались измотать ее, гоняя за мячом влево-вправо, и расшатать оборону.
К сожалению, мы постоянно натыкались на нее, как на стену. После перерыва команда Турции уставала все больше и больше. Пропустив мяч, ей пришлось раскрываться. и вот тогда проявились наши сильные качества.
За мое врожденное голевое чутье благодарить нужно родителей, вот и оказался в нужный момент в нужном месте. Второй гол принесла прекрасная комбинация: мы очень быстро перевели мяч справа налево. И еще я рад, что Лоренцо (Инсинье) поставил последнюю точку.
Леонардо Бонуччи, защитник сборной Италии
— Когда начинаешь такой путь, тебе необходимо чувствовать напряжение, чтобы были мурашки, желание сыграть. Я представлял, что все так и сложится, учитывая пройденный нами путь.
Это первый шаг в этом долгом путешествии, нужно оставаться приземленными, матчи будут идти друг за другом, соперники будут узнавать нас все лучше, но мы знаем, что способны сказать свое слово.
Нужно смотреть вперед. В раздевалке мы сказали друг другу, что нам необходимы чистый разум и горячие сердца.