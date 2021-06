3’ Стартовые минуты встречи увереннее проводили итальянцы, лучше контролировавшие мяч. После прострела Берарди справа, Иммобиле с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

14’ Турецкая сборная попробовала наладить позиционное нападение, но итальянцы вернули владение мячом. Опасных моментов за четверть часа командам создавать не удалось.

18’ Итальянцам удалось создать первый момент в матче. Лоренцо Инсинье обыгрался с партнёром и слева проскочил к воротам Турции, но с двенадцати метров неточно пробил в дальний угол.

22’ Первый неоднозначный момент матча открытия Евро. Дальний удар Иммобиле заблокировал защитник Сёюнджю, но итальянцы сразу намекнули, что была игра рукой. Арбитр с ними не согласился.

23’ И тут же итальянцы создали момент. Кьеллини пришёл на угловой и пробил головой — Чакыр вытащил мяч из-под перекладины.

33’ Преимущество хозяев поля постепенно стало более очевидным. Чиро Иммобиле выбрал хорошую позицию в штрафной и практически без прыжка пробил головой — рядом со штангой.

44’ Йилмаз упал в штрафной площади Италии. Арбитр Маккели уверенно показал, что нарушения правил со стороны Кьеллини не было, ВАР также не нашел поводов для пенальти.

Все прогнозы на Евро-2020

51’ Итальянец Барелла на чужой половине поля столкнулся с Мерашем. Болезненным для обоих вышло столкновение. Пауза в матче — врачи оказали помощь пострадавшим.

52’ Ундер совершил перехват рядом с центром и слева рванул вперёд через всё поле. Удар с пятнадцати метров в ближний угол с небольшим рикошетом не стал сложным для итальянского вратаря Доннаруммы.

53’ 0:1 Мерих Демирал (А). Берарди справа ворвался в штрафную площадь сборную Турции, обыграл Мераша и прострелил к воротам. Мяч попал в Демирала, от которого отскочил в сетку.

59’ Локателли неплохо пробил из-под защитника сборной Турции — голкипер Чакыр вытянулся в струнку, отразив мяч.

66’ 0:2 Чиро Иммобиле. Спинаццола получил шанс на удар из пределов штрафной, с которым Чакыр справился, отразив мяч перед собой, а Чиро Иммобиле добавил в цель.

75’ Караман откликнулся на заброс Чалханоглу в штрафную сборной Италии, но удар головой из борьбы не получился — мяч достался итальянскому вратарю Доннаруме.

79’ 0:3 Лоренцо Инсинье. Турецкий голкипер Чакыр выполнил плохой первый пас — на ногу соперника, после чего Жоржиньо вывел Инсинье на удар из штрафной — мяч залетел в угол ворот.

88’ В концовке встречи турки начали откровенно грубить. Сёюнджю локтем попал в ухо Бернардески — бесспорная жёлтая карточка.

90’ Дервишоглу в грубом подкате снёс Бареллу — ещё один «горчичник».

90+2’ Йилмаз слева выскочил к воротам сборной Италии, но Кьеллини помешал Бураку нанести прицельный удар.

Лучшим в матче был признан защитник клуба «Рома» и сборной Италии Леонардо Спинаццола.

🌟 Congratulations to Star of the Match, Leonardo Spinazzola! Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/aFNFscJcLg