В стартовом матче Евро-2020 сборная Италии на «Стадио Олимпико» разгромила команду Турции (3:0), хотя и не без помощи соперника — счет открыл автогол. Итальянцы возглавили группу А, а турнирные перспективы турков усложнились.

Ход Матча

3’ Стартовые минуты встречи увереннее проводили итальянцы, лучше контролировавшие мяч. После прострела Берарди справа, Иммобиле с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

14’ Турецкая сборная попробовала наладить позиционное нападение, но итальянцы вернули владение мячом. Опасных моментов за четверть часа командам создавать не удалось.

18’ Итальянцам удалось создать первый момент в матче. Лоренцо Инсинье обыгрался с партнёром и слева проскочил к воротам Турции, но с двенадцати метров неточно пробил в дальний угол.

Турция — Италия globallookpress.com

22’ Первый неоднозначный момент матча открытия Евро. Дальний удар Иммобиле заблокировал защитник Сёюнджю, но итальянцы сразу намекнули, что была игра рукой. Арбитр с ними не согласился.

23’ И тут же итальянцы создали момент. Кьеллини пришёл на угловой и пробил головой — Чакыр вытащил мяч из-под перекладины.

33’ Преимущество хозяев поля постепенно стало более очевидным. Чиро Иммобиле выбрал хорошую позицию в штрафной и практически без прыжка пробил головой — рядом со штангой.

44’ Йилмаз упал в штрафной площади Италии. Арбитр Маккели уверенно показал, что нарушения правил со стороны Кьеллини не было, ВАР также не нашел поводов для пенальти.

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51’ Итальянец Барелла на чужой половине поля столкнулся с Мерашем. Болезненным для обоих вышло столкновение. Пауза в матче — врачи оказали помощь пострадавшим.

52’ Ундер совершил перехват рядом с центром и слева рванул вперёд через всё поле. Удар с пятнадцати метров в ближний угол с небольшим рикошетом не стал сложным для итальянского вратаря Доннаруммы.

Турция — Италия globallookpress.com

53’ 0:1 Мерих Демирал (А). Берарди справа ворвался в штрафную площадь сборную Турции, обыграл Мераша и прострелил к воротам. Мяч попал в Демирала, от которого отскочил в сетку.

59’ Локателли неплохо пробил из-под защитника сборной Турции — голкипер Чакыр вытянулся в струнку, отразив мяч.

Турция — Италия globallookpress.com

66’ 0:2 Чиро Иммобиле. Спинаццола получил шанс на удар из пределов штрафной, с которым Чакыр справился, отразив мяч перед собой, а Чиро Иммобиле добавил в цель.

75’ Караман откликнулся на заброс Чалханоглу в штрафную сборной Италии, но удар головой из борьбы не получился — мяч достался итальянскому вратарю Доннаруме.

79’ 0:3 Лоренцо Инсинье. Турецкий голкипер Чакыр выполнил плохой первый пас — на ногу соперника, после чего Жоржиньо вывел Инсинье на удар из штрафной — мяч залетел в угол ворот.

Турция — Италия globallookpress.com

88’ В концовке встречи турки начали откровенно грубить. Сёюнджю локтем попал в ухо Бернардески — бесспорная жёлтая карточка.

90’ Дервишоглу в грубом подкате снёс Бареллу — ещё один «горчичник».

90+2’ Йилмаз слева выскочил к воротам сборной Италии, но Кьеллини помешал Бураку нанести прицельный удар.

Футбол. Евро-2020. Группа A Турция — Италия 0:3 Голы: 0:1 Мерих Демирал (автогол) (53'), 0:2 Чиро Иммобиле (66'), 0:3 Лоренцо Инсинье (79') Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш, Окай Йокушлу (Ирфан Кавечи, 65'), Озан Туфан (Кан Айхан, 64'), Кенан Караман (Халиль Дервисоглу, 76'), Хакан Чалханоглу, Юсуф Язиджи (Дженгиз Ундер, 46'), Бурак Йилмаз Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци (Джованни Ди Лоренцо, 46'), Мануэль Локателли (Бриан Кристанте, 74'), Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье (Федерико Кьеза, 81'), Доменико Берарди (Федерико Бернардески, 85'), Чиро Иммобиле (Андреа Белотти, 81') Предупреждения: Чаглар Сёюнджю (88'), Халиль Дервисоглу (90')

Лучшим в матче был признан защитник клуба «Рома» и сборной Италии Леонардо Спинаццола.

Турнирная таблица

Сборная Италии возглавила таблицу группы А с 3 очками, команда Турции замыкает квартет.

Таблицы группы А LiveSport.Ru

Следующие матчи

Во втором туре, 16 июня, сборная Италии в Риме сыграет с Швейцарией (22:00 мск), а Турция в Баку встретится с командой Уэльса (19:00 мск).

Календарь и таблица Евро-2020

Победа гарантирует итальянцам выход в плей-офф, а Турции необходимо набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

Прямая речь

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии

— Мы сыграли хорошо. Поскольку это был первый матч, было непросто, тем более что противостояла нам хорошая команда. Болельщики нам помогли — важно было быстро продвигать мяч вперед.

Шенол Гюнеш, главный тренер сборной Турции

— Это был не наш день. Сразу стали терять мяч, совершенно не шли вперед. Италия сегодня была сильнее, поэтому мы и проиграли. Но это турнир, и впереди еще два матча. Теперь будем готовиться к матчу против Уэльса.

Чиро Иммобиле, нападающий сборной Италии

— Мы проявили терпение в первом тайме. У сборной Турции сильная команда, и она создавала проблемы многим соперникам высшего уровня. Мы старались измотать ее, гоняя за мячом влево-вправо, и расшатать оборону.

К сожалению, мы постоянно натыкались на нее, как на стену. После перерыва команда Турции уставала все больше и больше. Пропустив мяч, ей пришлось раскрываться. и вот тогда проявились наши сильные качества.

За мое врожденное голевое чутье благодарить нужно родителей, вот и оказался в нужный момент в нужном месте. Второй гол принесла прекрасная комбинация: мы очень быстро перевели мяч справа налево. И еще я рад, что Лоренцо (Инсинье) поставил последнюю точку.

Чиро Иммобиле globallookpress.com

Леонардо Бонуччи, защитник сборной Италии

— Когда начинаешь такой путь, тебе необходимо чувствовать напряжение, чтобы были мурашки, желание сыграть. Я представлял, что все так и сложится, учитывая пройденный нами путь.

Это первый шаг в этом долгом путешествии, нужно оставаться приземленными, матчи будут идти друг за другом, соперники будут узнавать нас все лучше, но мы знаем, что способны сказать свое слово.

Нужно смотреть вперед. В раздевалке мы сказали друг другу, что нам необходимы чистый разум и горячие сердца.