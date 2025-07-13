Лех — Легия: прогноз на матч за Суперкубок Польши со ставкой за 2.25

«Лех» встретится с «Легией» в матче за Суперкубок Польши. Поединок пройдет 13 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лех» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лех»

Подготовка команды: В прошлом сезоне чемпионата Польши команда заняла 1-е место в таблице с 70-ю очками в активе, опередив ближайшего преследователя на 1 балл.

После окончания сезона «Лех» начал проводить товарищеские встречи, а сейчас поборется за Суперкубок Польши с «Легией».

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке команда проиграла «Баник Острава» со счетом 1:2, а матчем ранее обыграла «Хробры Глогув» (2:1), забив все голы во 2-м тайме.

До этого «Лех» не проигрывал в чемпионате Польши на протяжении 8-и матчей подряд. За этот отрезок команда 6 раз победила и дважды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Муравский и Тордарсон (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Лех» будет выступать в матче за Суперкубок Польши против «Легии», которая может доставить проблемы хозяевам.

У «Леха» есть козырь в рукаве в виде нападающего Микаэля Ишака, который в прошлом сезоне был невероятно результативен, забив 21 гол и сделав 5 ассистов за 32 матча.

«Легия»

Подготовка команды: В прошедшем сезоне чемпионата Польши «Легия» не смогла войти даже в топ-3, заняв 5-ю строчку с 54 очками в активе. Несмотря на это, команда пробилась в еврокубки.

К слову, команда пробилась в квалификацию Лиги Европы, где пока что выступает неплохо. «Легия» в 1-м матче обыграла «Актобе» со счетом 1:0.

Последние матчи: После окончания прошедшего сезона команда начала проводить товарищеские матчи. «Легия» обыграла в последнем поединке «Гурник Ленчна» со счетом 5:1.

У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Легия» также обыграла «Яблонец» со счетом 1:0.

Состояние команды: «Легия» успешно начала нынешний сезон победой в квалификации Лиги Европы. Теперь команда и вовсе может выиграть титул, в матче за Суперкубок Польши.

У «Легии» нет явных бомбардиров в атаке. Лучший по результативности в прошлом сезоне у команды был форвард Марк Гуаль, который забил 9 голов за 30 встреч.

Статистика для ставок

«Лех» не проигрывает на протяжении 8-и последних официальных матчей

«Легия» выиграла 3 последних матча

«Лех» выиграл «Легию» в 2-х последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леха» — 1.67, победа «Легии» — 4.60, ничья — за 4.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 сооветственно.

Прогноз: «Лех» все-таки окажется сильнее. Команда знает, как обыгрывать «Легию».

Ставка: Победа «Леха» с форой (-1) за 2.25.

Прогноз: Для победы «Леху» необходимо забить минимум парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Леха» 1.5 больше за 1.83.