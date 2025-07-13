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    «Лех» станет обладателем Суперкубка?

    Лех — Легия: прогноз на матч за Суперкубок Польши со ставкой за 2.25

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    «Лех»
    «Лех» встретится с «Легией» в матче за Суперкубок Польши. Поединок пройдет 13 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лех» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Польша. Суперкубок 13 Июля 2025 года

    Лех П

  • Познань
    •  Лех П 19:00 Легия

    Легия

  • Варшава
    •

    «Лех»

    Подготовка команды: В прошлом сезоне чемпионата Польши команда заняла 1-е место в таблице с 70-ю очками в активе, опередив ближайшего преследователя на 1 балл.

    После окончания сезона «Лех» начал проводить товарищеские встречи, а сейчас поборется за Суперкубок Польши с «Легией».

    Лех П — Легия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке команда проиграла «Баник Острава» со счетом 1:2, а матчем ранее обыграла «Хробры Глогув» (2:1), забив все голы во 2-м тайме.

    До этого «Лех» не проигрывал в чемпионате Польши на протяжении 8-и матчей подряд. За этот отрезок команда 6 раз победила и дважды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Муравский и Тордарсон (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Лех» будет выступать в матче за Суперкубок Польши против «Легии», которая может доставить проблемы хозяевам.

    У «Леха» есть козырь в рукаве в виде нападающего Микаэля Ишака, который в прошлом сезоне был невероятно результативен, забив 21 гол и сделав 5 ассистов за 32 матча.

    «Легия»

    Подготовка команды: В прошедшем сезоне чемпионата Польши «Легия» не смогла войти даже в топ-3, заняв 5-ю строчку с 54 очками в активе. Несмотря на это, команда пробилась в еврокубки.

    К слову, команда пробилась в квалификацию Лиги Европы, где пока что выступает неплохо. «Легия» в 1-м матче обыграла «Актобе» со счетом 1:0.

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    • Последние матчи: После окончания прошедшего сезона команда начала проводить товарищеские матчи. «Легия» обыграла в последнем поединке «Гурник Ленчна» со счетом 5:1.

    У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Легия» также обыграла «Яблонец» со счетом 1:0.

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    Состояние команды: «Легия» успешно начала нынешний сезон победой в квалификации Лиги Европы. Теперь команда и вовсе может выиграть титул, в матче за Суперкубок Польши.

    У «Легии» нет явных бомбардиров в атаке. Лучший по результативности в прошлом сезоне у команды был форвард Марк Гуаль, который забил 9 голов за 30 встреч.

    Статистика для ставок

    • «Лех» не проигрывает на протяжении 8-и последних официальных матчей

    • «Легия» выиграла 3 последних матча

    • «Лех» выиграл «Легию» в 2-х последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леха» — 1.67, победа «Легии» — 4.60, ничья — за 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 сооветственно.

    Прогноз: «Лех» все-таки окажется сильнее. Команда знает, как обыгрывать «Легию».

    Ставка: Победа «Леха» с форой (-1) за 2.25.

    Прогноз: Для победы «Леху» необходимо забить минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Леха» 1.5 больше за 1.83.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лех — Легия?

    Матч Лех — Легия состоится 13 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лех — Легия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Леха» с форой (-1)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лех — Легия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Леха» с форой (-1).» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лех — Легия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лех — Легия?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леха» — 1.67, победа «Легии» — 4.60, ничья — за 4.20.

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