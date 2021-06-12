Обмен голами в Баку. Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020

В матче первого тура группового раунда Евро-2020 сборная Швейцарии в Баку не удержала победный счет над Уэльсом (1:1). Этот результат во многом сыграл на руку Турции, которая накануне не набрала очков во встрече с Италией.

Ход матча

15’ В дебюте встречи территориальным преимуществом владели швейцарцы, но первый опасный момент создали валлийцы. Киффер Мур откликнулся на навесную передачу и головой направил мяч под перекладину, но Зоммер в прыжке дотянулся рукой до игрового снаряда, выручив свою команду.

Ян Зоммер спас свою команду globallookpress.com

17’ Спустя пару минут Мур получил рассечение на лице, что не помешало ему продолжить встречу с повязкой на голове.

20’ Швейцария ответила моментом Фабиана Шера, который после навеса с углового на ближнюю штангу изловчился в прыжке пробить пяткой в ближний угол — Дэнни Уорд выручил свою команду.

30’ Пришло время для первой желтой карточки. Ее заслужил Шер, прервавший прорыв Дэниела Джеймса. Гарет Бейл со «стандарта» выполнил перспективный навес, однако никто из его партнеров до мяча так и не добрался.

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45+1’ Еще реальный шанс забить для Швейцарии. Брель Эмболо в центре чужой штрафной устоял на ногах после силовой борьбы с соперником и отдал пас чуть правее на Хариса Сеферовича, а тот из вратарской пробил выше перекладины.

49’ Сразу после перерыва на полную мощь включился Эмболо. На сумасшедшей скорости он прорвался между двумя защитниками, а затем с линии пробил под перекладину, но Уорд в падении спас Уэльс.

49’ 0:1 Брель Эмболо. Шердан Шакири навесил с углового в центр штрафной, где Эмболо почти без прыжка кивком отправил мяч в дальний от себя угол.

Брель Эмболо открыл счет globallookpress.com

52’ В этот раз Эмболо создал момент для Кевина Мбабу, который из выгодной позиции на правом краю штрафной не стал бить, а зачем-то отдал передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

60’ Екнуло сердце у болельщиков сборной Швейцарии, когда Эмболо неудачно наступил на мяч и завалился на газон. К счастью, серьезной травмы удалось избежать и нападающий продолжил матч. К тому моменту подопечные Владимира Петковича все чаще начали прижиматься к своим воротам.

Календарь и таблица Евро-2020

74’ 1:1 Киффер Мур. Уэльс отыгрался после розыгрыша углового — Джозефф Моррелл с правого фланга выполнил подачу в штрафную, откуда Мур в прыжке вколотил снаряд в дальний угол ворот.

Киффер Мур сравнял счет globallookpress.com

85’ Вышедший на замену Марио Гавранович, как показалось, вновь вывел Швейцарию вперед, когда из центра штрафной вколотил снаряд под перекладину. Однако арбитр Клеман Тюрпен, выслушав мнение VAR, гол справедливо отменил из-за офсайда.

90’ Снова напомнил о себе Эмболо. В этот раз Брель добрался до мяча после подачи от Шакири и пробил в ближний угол под перекладину, но Уорд отметился очередным спасением.

90+2’ Мбабу выполнил передачу низом на Эмболо, который почти что вышел на свидание с Уордом и пытался перебросить вратаря, но тот кончиками пальцев перевел снаряд за лицевую. А затем уже боковой зафиксировал офсайд у швейцарцев.

Футбол. Евро-2020. Группа A Уэльс — Швейцария 1:1 Голы: 0:1 Брил Эмболо (49'), 1:1 Киффер Мур (74') Уэльс: Дэнни Уорд, Бен Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс, Крис Мепэм, Джо Аллен, Аарон Рэмси (Этан Ампаду, 90'), Joe Morrell, Гарет Бэйл, Киффер Мур, Даниэль Джеймс (Дэвид Брукс, 75') Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Фабиан Шёр, Кевин Мбабу, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Рикардо Родригес, Шердан Шакири (Денис Закария, 66'), Брил Эмболо, Харис Сеферович (Марио Гавранович, 84') Предупреждения: Фабиан Шёр (30'), Киффер Мур (47'), Кевин Мбабу (63')

Лучшим в матче был признан нападающий менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Брель Эмболо.

Турнирная таблица

Уэльс и Швейцария делят второе-третье места в турнирной таблице, никак не повлияв на положение Италии и Турции.

Таблица группы A LiveSport.Ru

Следующие матчи

Во втором туре группового этапа, 16 июня, Швейцарию ждет встреча с лидером группы Италией (22:00). За три часа до этого Уэльс поборется с Турцией (19:00 мск).

Прямая речь

Роберт Пейдж, главный тренер сборной Уэльса

— Мы хотели начать турнир с положительным результатом. Атмосфера в раздевалке была похожа на победу. При этом нужно признать, что в концовке нам немного повезло.

Гарет Бейл, капитан сборной Уэльса

— Игра выдалась немного напряженной, но мы получили неплохой результат, так что можно сохранять положительный настрой. Мы хотели выиграть, у нас были шансы, но соперник тоже их создавал. Проигрывая 0:1, мы могли сдаться, но, как всегда, продемонстрировали упорство и характер.

Киффер Мур, нападающий сборной Уэльса

— Забить гол — это здорово. Нам хотелось победить, но даже ничья позволяет находиться в хорошем положении. Большой плюс, что мы отыгрались со счета 0:1.

Брель Эмболо, нападающий сборной Швейцарии

— Результат меня немного расстроил, ведь у нас были шансы на второй гол, но мы их не использовали. Возможно, после первого гола мы были слишком пассивны. Мы заслужили победу, но получилась ничья. Очень жаль.