Обмен голами в Баку. Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020

15’ В дебюте встречи территориальным преимуществом владели швейцарцы, но первый опасный момент создали валлийцы. Киффер Мур откликнулся на навесную передачу и головой направил мяч под перекладину, но Зоммер в прыжке дотянулся рукой до игрового снаряда, выручив свою команду.

17’ Спустя пару минут Мур получил рассечение на лице, что не помешало ему продолжить встречу с повязкой на голове.

20’ Швейцария ответила моментом Фабиана Шера, который после навеса с углового на ближнюю штангу изловчился в прыжке пробить пяткой в ближний угол — Дэнни Уорд выручил свою команду.

30’ Пришло время для первой желтой карточки. Ее заслужил Шер, прервавший прорыв Дэниела Джеймса. Гарет Бейл со «стандарта» выполнил перспективный навес, однако никто из его партнеров до мяча так и не добрался.

45+1’ Еще реальный шанс забить для Швейцарии. Брель Эмболо в центре чужой штрафной устоял на ногах после силовой борьбы с соперником и отдал пас чуть правее на Хариса Сеферовича, а тот из вратарской пробил выше перекладины.

49’ Сразу после перерыва на полную мощь включился Эмболо. На сумасшедшей скорости он прорвался между двумя защитниками, а затем с линии пробил под перекладину, но Уорд в падении спас Уэльс.

49’ 0:1 Брель Эмболо. Шердан Шакири навесил с углового в центр штрафной, где Эмболо почти без прыжка кивком отправил мяч в дальний от себя угол.

52’ В этот раз Эмболо создал момент для Кевина Мбабу, который из выгодной позиции на правом краю штрафной не стал бить, а зачем-то отдал передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

60’ Екнуло сердце у болельщиков сборной Швейцарии, когда Эмболо неудачно наступил на мяч и завалился на газон. К счастью, серьезной травмы удалось избежать и нападающий продолжил матч. К тому моменту подопечные Владимира Петковича все чаще начали прижиматься к своим воротам.

74’ 1:1 Киффер Мур. Уэльс отыгрался после розыгрыша углового — Джозефф Моррелл с правого фланга выполнил подачу в штрафную, откуда Мур в прыжке вколотил снаряд в дальний угол ворот.

85’ Вышедший на замену Марио Гавранович, как показалось, вновь вывел Швейцарию вперед, когда из центра штрафной вколотил снаряд под перекладину. Однако арбитр Клеман Тюрпен, выслушав мнение VAR, гол справедливо отменил из-за офсайда.

90’ Снова напомнил о себе Эмболо. В этот раз Брель добрался до мяча после подачи от Шакири и пробил в ближний угол под перекладину, но Уорд отметился очередным спасением.

90+2’ Мбабу выполнил передачу низом на Эмболо, который почти что вышел на свидание с Уордом и пытался перебросить вратаря, но тот кончиками пальцев перевел снаряд за лицевую. А затем уже боковой зафиксировал офсайд у швейцарцев.

Лучшим в матче был признан нападающий менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Брель Эмболо.

