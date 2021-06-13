Сборная Украины сыграет против команды Нидерландов в первом туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдет 13 июня в Амстердаме, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

У голландцев был очень непростой период после смены главного тренера. Прошлой осенью «оранжевые» в первых шести матчах под руководством Франка де Бура одержали только одну победу.

Но, по всей видимости, ближе к Евро сборная Нидерландов уже лучше понимает, чего от нее хочет преемник Рональда Кумана.

В этом году голландцы провалили только матч с Турцией. Встреча в Стамбуле завершилась поражением со счетом 2:4. Самое неприятное во всей этой истории то, что это был матч в отборе на ЧМ-2022.

Календарь и таблица Евро-2020

Потом были победы над Латвией и Гибралтаром. Кроме того, уже в начале июня Нидерланды провели товарищеские встречи с Шотландией и Грузией. Первая завершилась вничью 2:2, а вторая победой 3:0.

Нидерланды в последних пяти матчах забили 16 мячей.

Украина

Украина лихо прошла отборочный турнир на Евро, оставив позади себя даже Португалию. Но после коронавирусной паузы результаты у команды Андрея Шевченко были совсем так себе.

Осенью Украины потерпели пять поражений, в том числе от Франции в товарищеском матче. В Париже все закончилось катастрофой — 1:7. Правда, тогда из-за коронавируса Шевченко не мог рассчитывать на большую часть основных игроков.

А этот год Украина начала с очень неожиданной ничьей с Францией (1:1). Команда снова встретились в Париже, только на этот раз уже в рамках отбора на ЧМ-2021. Шевченко сумел удивить соперника тактическими изменениями.

Все прогнозы на Евро-2020

Но дальше снова было разочарование. Сначала ничья с Финляндией, а потом с Казахстаном.

Перед Евро сборная Украины провели три товарищеских матча. Игра с Бахрейном завершилась вничью 1:1, а Северную Ирландию (1:0) и Кипр (4:0) украинцы обыграли, при этом ни разу не пропустив.

Прогноз и ставка

Интересно, что букмекеры склоняются к тому, что матч получится не очень результативным. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 2.25.

Но мы как раз считаем, что в этой игре команды порадуют голами. Голландцы абсолютно всегда играют в атаку, причем против любого соперника. Ну и сборная Украины под руководством Шевченко тоже научилась угрожать чужим воротам.

Можно не сомневаться, что в этом матче у защиты сборной Нидерландов будут проблемы .

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.91.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.38.