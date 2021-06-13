Нидерланды
У голландцев был очень непростой период после смены главного тренера. Прошлой осенью «оранжевые» в первых шести матчах под руководством Франка де Бура одержали только одну победу.
Но, по всей видимости, ближе к Евро сборная Нидерландов уже лучше понимает, чего от нее хочет преемник Рональда Кумана.
В этом году голландцы провалили только матч с Турцией. Встреча в Стамбуле завершилась поражением со счетом 2:4. Самое неприятное во всей этой истории то, что это был матч в отборе на ЧМ-2022.
Потом были победы над Латвией и Гибралтаром. Кроме того, уже в начале июня Нидерланды провели товарищеские встречи с Шотландией и Грузией. Первая завершилась вничью 2:2, а вторая победой 3:0.
Нидерланды в последних пяти матчах забили 16 мячей.
Украина
Украина лихо прошла отборочный турнир на Евро, оставив позади себя даже Португалию. Но после коронавирусной паузы результаты у команды Андрея Шевченко были совсем так себе.
Осенью Украины потерпели пять поражений, в том числе от Франции в товарищеском матче. В Париже все закончилось катастрофой — 1:7. Правда, тогда из-за коронавируса Шевченко не мог рассчитывать на большую часть основных игроков.
А этот год Украина начала с очень неожиданной ничьей с Францией (1:1). Команда снова встретились в Париже, только на этот раз уже в рамках отбора на ЧМ-2021. Шевченко сумел удивить соперника тактическими изменениями.
Но дальше снова было разочарование. Сначала ничья с Финляндией, а потом с Казахстаном.
Перед Евро сборная Украины провели три товарищеских матча. Игра с Бахрейном завершилась вничью 1:1, а Северную Ирландию (1:0) и Кипр (4:0) украинцы обыграли, при этом ни разу не пропустив.
Прогноз и ставка
Интересно, что букмекеры склоняются к тому, что матч получится не очень результативным. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 2.25.
Но мы как раз считаем, что в этой игре команды порадуют голами. Голландцы абсолютно всегда играют в атаку, причем против любого соперника. Ну и сборная Украины под руководством Шевченко тоже научилась угрожать чужим воротам.
Можно не сомневаться, что в этом матче у
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.91.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.38.