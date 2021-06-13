Расклады Евро-2020: группы A и B

Уверенная в себе Италия, разбитая Турция, беспощадная Бельгия, прорывная Финляндия, кто и как стартовал на Евро, и что с дальнейшими шансами?

Группа А

Леонардо Бонуччи globallookpress.com

В квартете A итальянская сборная является бесспорным лидером. После первого тура она имеет на своем счету 3 балла и опережает двух ниже идущих соперников на 2 пункта. Забила «Скуадра Адзурра» три мяча и сдержала свои ворота неприкосновенными.

В этой игре с Турцией лазурные безрезультатно возились весь первый тайм, но взвинтили темп после перерыва, что позволило пробить крепкую защиту Шенола Гюнеша и довести ситуацию до разгрома (3:0).

Календарь и таблица Евро-2020

Шустрый дебют делает Италию фаворитом группы A. Если подопечные Манчини справятся с непредсказуемой Швейцарией, то они закрепятся в лидерах, а победитель данного квартета выходит в плей-офф на вторую сборную группы C, в которой играют Нидерланды, Украина, Австрия и Северная Македония.

2. Швейцария

Гранит Джака globallookpress.com

В первом туре швейцарская сборная довольствовалась одним набранным баллом. В группе A она условно находится на втором месте с разницей голов — 1:1. От Италии эта команда отстает на 2 пункта, а Турцию опережает на 1 очко. С Уэльсом после дебютной встречи полное равенство.

В случае одинаковых цифр, как сейчас, итоговые позиции будут определены по дополнительным данным. Это могут быть количество забитых и пропущенных, общее число побед и т.д. Все будет зависеть от второго тура, поэтому говорить о второстепенных факторах слишком рано.

В матче с валлийцами команда Владимира Петковича была больше настроена на футбол, но свою победу она упустила (1:1). Во втором туре Швейцарии придется пободаться с Италией, которая уже давно забыла, что такое поражения.

Таблица группы A LiveSport.Ru

В любом случае, Эмболо, Шакири и компания вполне способны претендовать на вторую строчку. Если швейцарцы закрепятся на этой позиции, то в плей-офф они могут попасть на вторую команду квартета B. На данный момент там второй является

3. Уэльс

Гарет Бэйл globallookpress.com

Официальная таблица группы A поместила Уэльс на третью строчку. Как и у Швейцарии, на ее счету имеется 1 балл и разница голов — 1:1. Расстояние между первой Италией — 2 пункта, а отрыв от последней Турции — 1.

Второй тур подопечные Роберта Пейджа проведут против Турции, которая после погрома будет спасать ситуацию. Победа над турками, а также минимум ничья в дуэли Италии и Швейцарии (а лучше поражение вторых) позволят «драконам» взобраться на нужную позицию. Если же лазурные прихлопнут швейцарцев, Уэльсу достаточно будет 1 балла для второго места.

Все прогнозы на Евро-2020

Но представим, что валлийцы финишируют третьими. Позиция в топ-3 отправит Уэльс в рейтинг третьих команд, где он сейчас и лидирует. В зависимости от итогового места, «драконы» сойдутся в плей-офф с победителями группы B, E или F.

4. Турция

Бурак Йылмаз globallookpress.com

Пережив погром в дебюте чемпионата, турецкая команда застряла на последнем месте с нулем очков и негативной разницей голов — 0:3. Очевидно, что четвертая позиция гарантирует вылет, но после первого тура никакой катастрофы в положении Турции нет.

От Швейцарии и Уэльса коллектив Шенола Гюнеша отстает на 1 балл, поэтому победа в следующей встрече могла бы поднять команду минимум на третье место. А если еще и Италия продолжит выигрывать, то турки вообще окажутся вторыми.

Группа B

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Команда Роберта Мартинеса стартовала на Евро с солидной победы над Россией, что позволяет ей возглавить квартет B. Имея 3 очка, лидеры опережают финнов по лучшей разнице голов — 3:0. Двух других соперников Бельгия обходит на 3 пункта.

Второй тур «дьяволам» предстоит провести в Копенгагене, где они встретятся с Данией. В случае положительного результата, бельгийцы не только закрепятся в таблице, но и смогут поразмышлять о выходе в плей-офф с первого места. Тогда ребята Мартинеса сойдутся с третьей сборной из групп A, D, E и F.

2. Финляндия

Теэму Пукки globallookpress.com

Дебютант Евро стрельнул сенсацией и заработал 3 балла, одержав верх над Данией. Получив свои 3 очка, «совы» стали вторыми с показателями голов — 1:0. Из-за более скромной статистики мячей финны уступают лидерство Бельгии, но зато обходят остальных на 3 пункта.

Таблица группы B LiveSport.Ru

Следующий поединок Финляндия проведет против России. Если подопечные Маркку Канервы возьмут хотя бы балл в игре с россиянами, они сохранят второе место и не будут зависеть от параллельного матча. Команда, занявшая эту позицию, попадает в 1/8 финала на вторую сборную квартета A.

3. Дания

Юссуф Поульсен globallookpress.com

На старте чемпионата деморализованная Дания осталась без очков. Проиграв с менее скромной разницей (0:1), она заняла третью позицию и отстала от первых двух команд на 3 очка.

В рамках второго тура Дания встретится с лидерами группы. Победа над Бельгией гарантирует подопечным Каспера Хьюлманда сближение с первой сборной, а дальше ситуация будет зависеть от итогового счета и матча Финляндии с Россией.

Усугубить проблемы Дании может второе поражение или же ничейка. Тогда нам снова не обойтись без результата параллельной встречи. Но если алые финишируют третьими, то они могут сойтись с кем-нибудь из победителей групп E и F.

4. Россия

Юрий Жирков globallookpress.com

Из-за разгрома в первом матче российская команда осталась без баллов и оказалась последней в группе B с гандикапом голов — 0:3. Однако подправить ситуацию помогла бы победа над финнами. Три балла позволили бы не только сравняться по очкам, но и обойти «совят» по результату очного поединка.

Серьезно повлиять на положение в таблице могло бы противостояние Дании и Бельгии при условии, что датчане прихлопнут коллектив Мартинеса. Ничья же России в дуэли с Финляндией лишь усложнит процесс возможного выхода из группы. В таком случае футболистам Черчесова придется болеть за бельгийцев.