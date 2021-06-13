Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения

Сборная России начала выступление на чемпионате Европы с крупного поражения от Бельгии (0:3). Нельзя сказать, что исход матча был неожиданным, но беззубая игра российской команды удивила.

Ход матча

2’ Матч начался с не самого приятного эпизода — Баринов получил повреждение, но быстро пришёл в себя.

10’ 1:0 Ромелу Лукаку. Казалось, в начале матча бельгийцы старались играть в контроль мяча, но им помогла ошибка защитника. После кросса в российскую штрафную Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол.

14’ Россияне постарались быстро ответить. Головин от угла поля совершил навес в центр штрафной Бельгии, где Фернандес продавил защитника и пробил головой — прямо в Куртуа.

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19’ Бельгийская сборная могла удваивать счет, но простила россиян. Семёнов ошибся в поперечной передаче, подарив Лукаку прорыв по центру. Подкат Джикии остановил Ромелу, но бельгийцы довели всё-таки атаку до удара по воротам — Дендонкер промахнулся из выгодной позиции.

23’ Жара у российских ворот усиливалась — Торган Азар рассчитал отскок и пробил в касание от угла вратарской — Шунин успел сократить дистанцию, отразив мяч.

Бельгия — Россия globallookpress.com

28’ Неприятным эпизодом стало серьезное столкновение Кастаня и Кузяева в центре поля. Больше досталось бельгийцу, которого сразу же заменил Тома Мёнье, но через пару минут поле покину и Кузяев, которого заменил Денис Черышев.

34’ 2:0 Тома Мёнье. Замена, хоть и вынужденная, сработала в пользу бельгийцев. После подачи с левого фланга Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Мёнье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот.

43’ Россиянам потребовалась ещё одна вынужденная замена. Караваев заменил Юрия Жиркова, получившего повреждение несколькими минутами ранее.

45+3’ Бельгийцы не сбавляли ход. Карраско на дриблинге пролез в центр российской штрафной и пробил — выше перекладины. В ответ Фернандес протащил атаку по правому краю и прострелил в штрафную, но Черышев не обработал мяч.

Бельгия — Россия globallookpress.com

50’ Джикия забрасывал длинный пас к чужой штрафной площади в направлении Дзюбы, который пытался головой сбросить на Черышева, но мяч сумел перехватить Тилеманс.

53’ «Красные дьяволы» на старте второго тайма выглядели несколько лениво — подопечные Роберто Мартинеса планировали доиграть второй тайм в эконом-режиме.

55’ Дзюба нашёл Головина у угла штрафной, но его удар бельгийцы заблокировали.

64’ Станиславу Черчесову пришлось признать свою ошибку, сделав обратную замену. Вместо явно неготового Черышева на поле появился Алексей Миранчук.

82’ Особого результата это не принесло — во втором тайме у российской сборной просто не было ударов в створ, а Артем Дзюба собирал офсайд за офсайдом. Бельгийцы, в свою очередь, уже не напрягались.

Бельгия — Россия globallookpress.com

88’ 3:0 Ромелу Лукаку. Мёнье совершил передачу на ход Лукаку, который не заметил сопротивления от Дивеева, чётко пробив низом в ближний угол ворот.

90+1’ Россияне попытались забить гол престижа, Миранчук доверился своей левой, но закрутил мяч выше ворот.

Футбол. Евро-2020. Группа B Бельгия — Россия 3:0 Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (10'), 2:0 Тома Мёнье (34'), 3:0 Ромелу Лукаку (88') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Ян Вертонген (Томас Вермален, 77'), Юри Тилеманс, Торган Азар, Леандер Дендонкер, Тимоти Кастань (Тома Мёнье, 27'), Ромелу Лукаку, Янник Карраско (Деннис Прает, 77'), Дрис Мертенс (Эден Азар, 72') Россия: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Юрий Жирков (Вячеслав Караваев, 43'), Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов (Игорь Дивеев, 46'), Роман Зобнин (Максим Мухин, 63'), Александр Головин, Далер Кузяев (Денис Черышев, 30'), Артём Дзюба

Звездой матча был ожидаемо признан оформивший дубль в ворота россиян нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Турнирная таблица

Сборная Бельгии, благодаря трем забитым мячам сместила с первой строчки Финлянди. У обеих команд по 3 очка.

Команда Дании и россияне очков пока не набрали, но три пропущенных мяча опустили команду Черчесова на дно квартета.

Таблица группы В LiveSport.Ru

Следующие матчи

Во втором туре сборная России 16 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командой Финляндии (16:00 мск). Сборная Дании 17 июня примет команду Бельгии в Копенгагене (19:00 мск).

Календарь и таблица Евро-2020

Даже ничья с россиянами дает финнам хорошие шансы на выход в плей-офф, в то время как нашей сборной позарез нужна победа.

Датчанам тоже обязательно нужно набирать очки в матче с бельгийцами, который могут оформить выход в плей-офф во 2-м туре.

Прямая речь

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

— Сегодня было сражение, которое непросто было выиграть. Но бельгийцам мы помогли. Меня даже не промах расстроил, а момент самого расстройства. Да, гол пропускать обидно, но нужно играть дальше. В моей команде должен быть характер. То, что мы порцию критики получим, это абсолютно заслужено

Станислав Черчесов globallookpress.com

Максим Мухин, полузащитник сборной России

— Все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата, поникли, ушли в себя. Будем продолжать исправлять ошибки, двигаться вперед. Не скажу, что Бельигя — космос. Можно играть со всеми соперниками, все зависит от нас самих. В этот раз не очень повезло. Где-то расслабленность была, потеря концентрации.

Дмитрий Баринов, полузащитник сборной России

— Пропустили такие нелепые первые два гола. Подходы были, и выходили вроде нормально. Не знаю, что произошло. Завтра разберем игру и будем готовиться. Я бы не сказал, что все плохо. Будем работать, есть время до второй игры, проанализируем, что получилось, что не получилось. Будем готовиться дальше.

Ромелу Лукаку, форвард сборной Бельгии

— Я много плакал перед игрой. Было тяжело сосредоточиться. Другие игроки тоже были шокированы [ситуацией с Эриксеном]. Я собираюсь связаться с ним. Я читал, что его жизни уже ничто не угрожает. Я надеюсь, что скоро он полностью восстановится. Я рад, что мы победили, но мои мысли сейчас с Кристианом