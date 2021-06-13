Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения

    Сборная Бельгии разгромила со счетом 3:0 команду России в матче 1-го тура группы В на Евро-2020. Рассказываем, как это было

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная России Футбол России Сборная Бельгии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Вся лентаСамое главное
    Бельгия — РоссияБеспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения Дания — ФинляндияДрама в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче Игроки сборной ДанииКороче, Евро. 12-13 июня
  • 23:53
    • Сборная России крупно проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020
  • 22:30
    • Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020, Хёйбьерг не забил пенальти
  • 21:14
    • Матч Дания — Финляндия будет доигран 12 июня
  • 21:00
    • Состояние Эриксена стабилизировалось
  • 18:19
    • Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
  • 17:55
    • Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2020
  • 18:45
    • Бельгия — Россия: на что ставят?
    Все новости спорта
    Бельгия — Россия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бельгия — Россия
    Сборная России начала выступление на чемпионате Европы с крупного поражения от Бельгии (0:3). Нельзя сказать, что исход матча был неожиданным, но беззубая игра российской команды удивила.

    Ход матча

    2’ Матч начался с не самого приятного эпизода — Баринов получил повреждение, но быстро пришёл в себя.

  • Стартовали ярко. Сборная Италии открыла Евро-2020 разгромом Турции
  • Сборная Италии обыграла со счетом 3:0 команду Турции в матче открытия Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • 10’ 1:0 Ромелу Лукаку. Казалось, в начале матча бельгийцы старались играть в контроль мяча, но им помогла ошибка защитника. После кросса в российскую штрафную Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол.

    14’ Россияне постарались быстро ответить. Головин от угла поля совершил навес в центр штрафной Бельгии, где Фернандес продавил защитника и пробил головой — прямо в Куртуа.

    Все прогнозы на Евро-2020

    19’ Бельгийская сборная могла удваивать счет, но простила россиян. Семёнов ошибся в поперечной передаче, подарив Лукаку прорыв по центру. Подкат Джикии остановил Ромелу, но бельгийцы довели всё-таки атаку до удара по воротам — Дендонкер промахнулся из выгодной позиции.

    23’ Жара у российских ворот усиливалась — Торган Азар рассчитал отскок и пробил в касание от угла вратарской — Шунин успел сократить дистанцию, отразив мяч.

    Бельгия — Россия

    28’ Неприятным эпизодом стало серьезное столкновение Кастаня и Кузяева в центре поля. Больше досталось бельгийцу, которого сразу же заменил Тома Мёнье, но через пару минут поле покину и Кузяев, которого заменил Денис Черышев.

    34’ 2:0 Тома Мёнье. Замена, хоть и вынужденная, сработала в пользу бельгийцев. После подачи с левого фланга Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Мёнье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот.

  • Обмен голами в Баку. Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020
  • Сборная Уэльса сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Швейцарии в матче первого тура группового раунда чемпионата Европы. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • 43’ Россиянам потребовалась ещё одна вынужденная замена. Караваев заменил Юрия Жиркова, получившего повреждение несколькими минутами ранее.

    45+3’ Бельгийцы не сбавляли ход. Карраско на дриблинге пролез в центр российской штрафной и пробил — выше перекладины. В ответ Фернандес протащил атаку по правому краю и прострелил в штрафную, но Черышев не обработал мяч.

    Бельгия — Россия

    50’ Джикия забрасывал длинный пас к чужой штрафной площади в направлении Дзюбы, который пытался головой сбросить на Черышева, но мяч сумел перехватить Тилеманс.

    53’ «Красные дьяволы» на старте второго тайма выглядели несколько лениво — подопечные Роберто Мартинеса планировали доиграть второй тайм в эконом-режиме.

  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
  • Сборная Финляндии обыграла со счетом 1:0 команду Дании в матче 1-го тура группы В на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • 55’ Дзюба нашёл Головина у угла штрафной, но его удар бельгийцы заблокировали.

    64’ Станиславу Черчесову пришлось признать свою ошибку, сделав обратную замену. Вместо явно неготового Черышева на поле появился Алексей Миранчук.

    82’ Особого результата это не принесло — во втором тайме у российской сборной просто не было ударов в створ, а Артем Дзюба собирал офсайд за офсайдом. Бельгийцы, в свою очередь, уже не напрягались.

    Бельгия — Россия

    88’ 3:0 Ромелу Лукаку. Мёнье совершил передачу на ход Лукаку, который не заметил сопротивления от Дивеева, чётко пробив низом в ближний угол ворот.

    90+1’ Россияне попытались забить гол престижа, Миранчук доверился своей левой, но закрутил мяч выше ворот.

    Футбол. Евро-2020. Группа B
    Бельгия — Россия 3:0
    Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (10'), 2:0 Тома Мёнье (34'), 3:0 Ромелу Лукаку (88') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Ян Вертонген (Томас Вермален, 77'), Юри Тилеманс, Торган Азар, Леандер Дендонкер, Тимоти Кастань (Тома Мёнье, 27'), Ромелу Лукаку, Янник Карраско (Деннис Прает, 77'), Дрис Мертенс (Эден Азар, 72') Россия: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Юрий Жирков (Вячеслав Караваев, 43'), Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов (Игорь Дивеев, 46'), Роман Зобнин (Максим Мухин, 63'), Александр Головин, Далер Кузяев (Денис Черышев, 30'), Артём Дзюба

    Звездой матча был ожидаемо признан оформивший дубль в ворота россиян нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

    Турнирная таблица

    Сборная Бельгии, благодаря трем забитым мячам сместила с первой строчки Финлянди. У обеих команд по 3 очка.

    Команда Дании и россияне очков пока не набрали, но три пропущенных мяча опустили команду Черчесова на дно квартета.

    Таблица группы В
    LiveSport.Ru

    Следующие матчи

    Во втором туре сборная России 16 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командой Финляндии (16:00 мск). Сборная Дании 17 июня примет команду Бельгии в Копенгагене (19:00 мск).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Даже ничья с россиянами дает финнам хорошие шансы на выход в плей-офф, в то время как нашей сборной позарез нужна победа.

    Датчанам тоже обязательно нужно набирать очки в матче с бельгийцами, который могут оформить выход в плей-офф во 2-м туре.

    Прямая речь

    Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

    — Сегодня было сражение, которое непросто было выиграть. Но бельгийцам мы помогли. Меня даже не промах расстроил, а момент самого расстройства. Да, гол пропускать обидно, но нужно играть дальше. В моей команде должен быть характер. То, что мы порцию критики получим, это абсолютно заслужено

    Станислав Черчесов

    Максим Мухин, полузащитник сборной России

    — Все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата, поникли, ушли в себя. Будем продолжать исправлять ошибки, двигаться вперед. Не скажу, что Бельигя — космос. Можно играть со всеми соперниками, все зависит от нас самих. В этот раз не очень повезло. Где-то расслабленность была, потеря концентрации.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Дмитрий Баринов, полузащитник сборной России

    — Пропустили такие нелепые первые два гола. Подходы были, и выходили вроде нормально. Не знаю, что произошло. Завтра разберем игру и будем готовиться. Я бы не сказал, что все плохо. Будем работать, есть время до второй игры, проанализируем, что получилось, что не получилось. Будем готовиться дальше.

    Ромелу Лукаку, форвард сборной Бельгии

    — Я много плакал перед игрой. Было тяжело сосредоточиться. Другие игроки тоже были шокированы [ситуацией с Эриксеном]. Я собираюсь связаться с ним. Я читал, что его жизни уже ничто не угрожает. Я надеюсь, что скоро он полностью восстановится. Я рад, что мы победили, но мои мысли сейчас с Кристианом

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Луис Энрике
  • Испания на Евро: без игроков «Реала», но с одним из главных вундеркиндов Европы и домашними матчами
    • 22:44 07/06/2021     Йоахим Лёв
  • Германия на Евро: дембельский аккорд Лёва, возвращение Мюллера и группа смерти
    • 02:39 09/06/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Колумбия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры