Агуэро заменили в матче с «Алавесом» из-за тахикардии

Серхио Агуэро Фото: globallookpress.com
Как передает El Chiringuito, замена аргентинца — мера предосторожности после небольшой тахикардии.
33-летнему аргентинцу стало плохо во время игры. Агуэро почувствовал дискомфорт в груди и головокружение, ему стало трудно дышать, поэтому он решил лечь на газон.
Врачи вышли оказать помощью игроку и вынесли носилки, которые в итоге не понадобились. На 41-й минуте Серхио был заменен на Филиппе Коутиньо.
В раздевалке Агуэро осмотрели врачи. Позже его увезли в больницу на машине скорой помощи, поскольку этого требует медицинский протокол.