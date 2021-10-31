Агуэро заменили в матче с «Алавесом» из-за тахикардии

Форвард «Барселоны»был вынужденно заменен в первом тайме матча Ла Лиги с(1:1).

Как передает El Chiringuito, замена аргентинца — мера предосторожности после небольшой тахикардии.

33-летнему аргентинцу стало плохо во время игры. Агуэро почувствовал дискомфорт в груди и головокружение, ему стало трудно дышать, поэтому он решил лечь на газон.

Врачи вышли оказать помощью игроку и вынесли носилки, которые в итоге не понадобились. На 41-й минуте Серхио был заменен на Филиппе Коутиньо.

В раздевалке Агуэро осмотрели врачи. Позже его увезли в больницу на машине скорой помощи, поскольку этого требует медицинский протокол.