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    Агуэро заменили в матче с «Алавесом» из-за тахикардии

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    Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро был вынужденно заменен в первом тайме матча Ла Лиги с «Алавесом» (1:1).

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    Как передает El Chiringuito, замена аргентинца — мера предосторожности после небольшой тахикардии.

    33-летнему аргентинцу стало плохо во время игры. Агуэро почувствовал дискомфорт в груди и головокружение, ему стало трудно дышать, поэтому он решил лечь на газон.

    Врачи вышли оказать помощью игроку и вынесли носилки, которые в итоге не понадобились. На 41-й минуте Серхио был заменен на Филиппе Коутиньо.

    В раздевалке Агуэро осмотрели врачи. Позже его увезли в больницу на машине скорой помощи, поскольку этого требует медицинский протокол.

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