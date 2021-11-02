Топ-5 кандидатов на пост тренера «Барселоны»

После увольнения Рональда Кумана «Барселона» остается без полноценного главного тренера команды. Называем пять вероятных кандидатов на вакантный пост.

5. Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг широко известен как один из лучших тактических тренеров в мире благодаря своему успеху с «Аяксом», и многие полагают, что он идеально подойдет «Барселоне». Он дважды выигрывал чемпионство в Нидерландах с амстердамцами и едва не вывел команду в финал Лиги чемпионов в 2019 году.

Голландец, которого также связывают с будущим назначением в «Манчестер Юнайтед», исключил себя из круга кандидатов на пост наставника каталонцев, хотя и не так настойчиво, чем остальные специалисты, о которых говорят медиа.

4. Андреа Пирло

Андреа Пирло остается без работы с тех пор, как летом был уволен в «Ювентусе», и это еще один тренер, который может быть заинтересован в этой должности, если клуб к нему обратится.

Итальянец, который ранее называл «Барселону» Йохана Кройфа в качестве источника вдохновения, провел не лучшие времена в Турине в своем единственном сезоне у руля «Старой Синьоры», и может стать неожиданной ставкой со стороны руководства «блауграна».

3. Марсело Гальярдо

Марсело Гальярдо уже долгое время находится в поле зрения «Барселоны», и ранее его считали тем человеком, который заменит на тренерском мостике Эрнесто Вальверде. Однако нынешний босс «Ривер Плейта» отклонил предложение каталонского клуба.

После увольнения Рональда Кумана «Барселона» может снова обратить внимание на 45-летнего рулевого аргентинского гранда, который выиграл 12 трофеев за то время, пока возглавлял коллектив. Однако уговорить Гальярдо покинуть свой клуб посреди сезона будет весьма сложно.

2. Роберто Мартинес

Роберто Мартинес — еще одно имя, о котором говорят, где руководство клуба якобы является фанатом работы нынешнего главного тренера сборной Бельгии. Его атакующий футбол, основанный на владении мячом, наверняка понравился бы болельщикам «Барселоны» больше, чем игра при Кумане, но он также склонен отдавать предпочтение системе с тремя защитниками, и его обвиняют в отсутствии плана Б.

Впрочем, испанец, который привел «Уиган» к победе в Кубке Англии в 2013 году по ходу сезона, в котором также вылетел из АПЛ, настаивал, что хочет остаться в сборной Бельгии до чемпионата мира 2022 года, и пока что не будет доступен для приглашения.

1. Хави Эрнандес

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, как сообщается, не просто заинтересован в назначении легендарного Хави Эрнандеса наставником команды, но и активно над этим работает, и по информации прессы, он уже начал переговоры с бывшим капитаном «блауграна».

Сам каталонец в прошлом повторял, что заинтересован в том, чтобы возглавить свою бывшую команду, хотя подписать его будет непросто, учитывая, что сейчас он связан контрактом с «Аль-Саддом» и еще не достиг соглашения с саудовским клубом, которое позволило бы ему вернуться на «Камп Ноу».