ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаСпасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита»
  • 14:20
    • Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет в Москве, несмотря на локдаун
  • 11:16
    • РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку октября
    Все новости спорта

    Газизов: Вполне возможно, что интерес арабов к «Спартаку» реален

    Футбол Спартак Уфа РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», может приобрести акции московского «Спартака».

    Шамиль Газизов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шамиль Газизов

    Ранее сообщалось, что компания ведет переговоры с владельцами «Спартака» о приобретении примерно 20% акций клуба.

    «Истории со "Спартаком" и "Уфой" абсолютно разные, не стал бы их сравнивать. Вполне возможно, что интерес к "Спартаку" реален. В общем, история это не выдуманная, но какой интерес у арабов конкретно в "Спартаке", я не знаю.

    Однако бизнесмены из арабских стран давно присматриваются к российским клубам. Так или иначе в скором времени кто-то из них зайдет на российский футбольный рынок.

  • Владелец «Спартака» подал в суд на блогера за публичные оскорбления
  • Читайте по теме

    • Российский футбольный рынок скоро будет динамично развиваться. Какие основания? Я так вижу. По ряду причин. Что может дать "Спартаку" продажа арабам акций? Ничего. Не хочу обсуждать "Спартак".

    Мы только "за", что инвестиции приходят. Можно лишь порадоваться, что российские клубы кому-то интересны», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Шахтер» пропустит в Мадриде больше трех мячей?
  • «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры