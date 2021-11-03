Газизов: Вполне возможно, что интерес арабов к «Спартаку» реален

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал информацию о том, что холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», может приобрести акции московского

Ранее сообщалось, что компания ведет переговоры с владельцами «Спартака» о приобретении примерно 20% акций клуба.

«Истории со "Спартаком" и "Уфой" абсолютно разные, не стал бы их сравнивать. Вполне возможно, что интерес к "Спартаку" реален. В общем, история это не выдуманная, но какой интерес у арабов конкретно в "Спартаке", я не знаю.

Однако бизнесмены из арабских стран давно присматриваются к российским клубам. Так или иначе в скором времени кто-то из них зайдет на российский футбольный рынок.

Российский футбольный рынок скоро будет динамично развиваться. Какие основания? Я так вижу. По ряду причин. Что может дать "Спартаку" продажа арабам акций? Ничего. Не хочу обсуждать "Спартак".

Мы только "за", что инвестиции приходят. Можно лишь порадоваться, что российские клубы кому-то интересны», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».