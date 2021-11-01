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    Владелец «Спартака» подал в суд на блогера за публичные оскорбления

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун подал в суд на блогера Михаила Борзыкина за публичные оскорбления.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Меня вызывают в прокуратуру для дачи объяснения по фактам выявленных нарушений законодательства.

    Федун написал заявление или жалобу — не знаю как правильно — в общем, призывает меня к ответу за публичные оскорбления.

    Я даже с Федуном согласен. Было. Да и как не быть, когда команду, за которую я болею с детства, медленно и мучительно убивают.

    И еще Федуну надо отдать должное. Закрывать рот блогерам у него получается намного лучше, чем своей супруге. Тут он хотя бы пытается.

    Пока я могу говорить, скажу еще раз. Забирай свой стадион, забирай свою академию, свою семейку и просто уходи.

    Хватит причинять боль огромному количеству людей», — сказал Борзыкин в видео на своём YouTube-канале.

    Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли Федуна во время матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1). Они призывали его продать клуб

    «Спартак» набрал в 13 матчах 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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