Владелец «Спартака» подал в суд на блогера за публичные оскорбления

Владелец «Спартака»подал в суд на блогераза публичные оскорбления.

«Меня вызывают в прокуратуру для дачи объяснения по фактам выявленных нарушений законодательства.

Федун написал заявление или жалобу — не знаю как правильно — в общем, призывает меня к ответу за публичные оскорбления.

Я даже с Федуном согласен. Было. Да и как не быть, когда команду, за которую я болею с детства, медленно и мучительно убивают.

И еще Федуну надо отдать должное. Закрывать рот блогерам у него получается намного лучше, чем своей супруге. Тут он хотя бы пытается.

Пока я могу говорить, скажу еще раз. Забирай свой стадион, забирай свою академию, свою семейку и просто уходи.

Хватит причинять боль огромному количеству людей», — сказал Борзыкин в видео на своём YouTube-канале.

Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли Федуна во время матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1). Они призывали его продать клуб

«Спартак» набрал в 13 матчах 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.