«Реал» взял «Шахтер» классом. Бензема продолжает демонстрировать бомбардирские качества

5' Уже на первых минутах матча у «Реала» появилась отличная возможность выйти вперед. Лукас Васкес и Лука Модрич разыграли отличную. комбинацию между собой, после которой хорват оказался с мячом перед вратарем, но каким-то чудом Анатолий Трубин сумел среагировать на удар. Будет угловой.

10' Алан Патрик нанес дальний удар по воротам «Реала». Мяч летел в левый нижний угол, но попал в штангу.

14' Ошибка обороны «Шахтера» приводит к голу. Защитник донецкой команды неаккуратно обработал мяч, отпустив его от себя. Винисиус тут же обокрал виновника эпизода и отдал на ожидавшего пас Карима Бензема, который спокойно вкатил мяч в сетку ворот.

17' Лукас Васкес сместился справа и отдал на линию штрафной под удар Луке Модричу, который в касание пробил низом — Трубин в падении отбил мяч ногой.

29' «Шахтер» пытался обострить игру с помощью позиционной игры и проникающих передач.

32' Мудрик сделал короткий мягкий пас в штрафную зону, куда врывался Фернандо. Бразилец из-за большого количества защитников не смог попасть по воротам.

39' Фернандо все-таки сравнял счет. После длинного заброса в штрафную Алан Патрик грудью сбросил на вбегающего Фернандо, который пушечным ударом пробил под перекладину. Куртуа был бессилен.

44' Фернандо снова оказался на ударной позиции, но на этот раз Куртуа вытащил мяч, летящий в дальний угол.

⚒️ Fernando has now scored 6 goals in his last 8 games for Shakhtar in all competitions 🔥#UCL pic.twitter.com/m896HzEOQB