«Реал» взял «Шахтер» классом. Бензема продолжает демонстрировать бомбардирские качества

Героем встречи стал Карим Бензема, чей дубль позволил «галактикос» возглавить турнирную таблицу группы D.

Ход матча

5' Уже на первых минутах матча у «Реала» появилась отличная возможность выйти вперед. Лукас Васкес и Лука Модрич разыграли отличную. комбинацию между собой, после которой хорват оказался с мячом перед вратарем, но каким-то чудом Анатолий Трубин сумел среагировать на удар. Будет угловой.

10' Алан Патрик нанес дальний удар по воротам «Реала». Мяч летел в левый нижний угол, но попал в штангу.

14' Ошибка обороны «Шахтера» приводит к голу. Защитник донецкой команды неаккуратно обработал мяч, отпустив его от себя. Винисиус тут же обокрал виновника эпизода и отдал на ожидавшего пас Карима Бензема, который спокойно вкатил мяч в сетку ворот.

📸 Champions League goal number 74 for Karim Benzema ⚽️#UCL pic.twitter.com/M9SMv2Js5p — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021

17' Лукас Васкес сместился справа и отдал на линию штрафной под удар Луке Модричу, который в касание пробил низом — Трубин в падении отбил мяч ногой.

29' «Шахтер» пытался обострить игру с помощью позиционной игры и проникающих передач.

32' Мудрик сделал короткий мягкий пас в штрафную зону, куда врывался Фернандо. Бразилец из-за большого количества защитников не смог попасть по воротам.

39' Фернандо все-таки сравнял счет. После длинного заброса в штрафную Алан Патрик грудью сбросил на вбегающего Фернандо, который пушечным ударом пробил под перекладину. Куртуа был бессилен.

44' Фернандо снова оказался на ударной позиции, но на этот раз Куртуа вытащил мяч, летящий в дальний угол.

⚒️ Fernando has now scored 6 goals in his last 8 games for Shakhtar in all competitions 🔥#UCL pic.twitter.com/m896HzEOQB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021

53' Второй тайм начался не менее активно — несколько нарушений, попытки обострить игру заблокированный удар.

59' Тете заставил немного напрячься Куртуа дальним ударом.

61' Карим Бензема делает дубль. Винисиус Жуниор и Каземиро сыграли в стенку. По итогу Винисиус вошел в штрафную и сразу же отдал под удар Бензема, который плотным ударом низом вывел «Реал» вперед.

What. A. Goal!

Karim Benzema AGAIN after Vinícius Júnior & Casemiro combine 👌#UCL pic.twitter.com/CH8XlyUxjU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021

70' Исмаили, оказавшись в штрафной «Реала», пробил по воротам, но на пути полета мяч стал защитник.

72' Бензема отдал проникающий пас в штрафную на Винисиуса, но бразилец затянул с ударом и упустил возможность.

75' Тарас Степаненко исполнил отличный удар. Украинец целился в левую верхнюю «девятку», но не попал.

85' Эдер Милитао пробил головой по центру ворота Трубина. Голкипер спокойно отразил удар.

90+1' Георгий Судаков взял на себя игру и пробил, правда по центру ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Реал Мадрид — Шахтёр Д 2:1 Голы: 1:0 Карим Бензема (14'), 1:1 Фернандо (39'), 2:1 Карим Бензема (61') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Начо Фернандес, 66'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос, Лукас Васкес, Карим Бензема (Лука Йович, 79'), Винисиус Жуниор Шахтёр Д: Фернандо (Дентиньо, 86'), Mykhaylo Mudryk (Манор Соломон, 71'), Алан Патрик (Маркос Антониу, 80'), Майкон Барберан, Тете (Марлос, 79'), Тарас Степаненко (Георгий Судаков, 79'), Исмаили, Николай Матвиенко, Марлон, Додо, Анатолий Трубин Предупреждения: Ферлан Менди (39'), Roberto De Zerbi (55'), Каземиро (63'), Дентиньо (90 + 3')

90+4' Финальный свисток, фиксирующий победу «Реала» со счетом 2:1.

Пресс-служба УЕФА назвала Карима Бензема лучшим игроком поединка. Именно его дубль принес команде победу.

⚽️ Games to reach 75 Champions League goals:

👕0⃣9⃣2⃣ Lionel Messi

👕0⃣9⃣7⃣ Robert Lewandowski

👕1⃣1⃣1⃣ Cristiano Ronaldo

👕1⃣3⃣4⃣ Karim Benzema #UCL pic.twitter.com/mWrYpn3apv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021

Турнирная таблица

Таким образом, в группе D новый лидер. Это мадридский «Реал», который набрал 9 очков.

24 ноября команда Карло Анчелотти сыграет в гостях у «Шерифа».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Шахтер» остается на последнем месте в квартете, имея лишь одно очко после ничьи с «Интером».

В тот же день, что и «Реал», «горняки» сыграют на выезде с «Интером».

Прямая речь

Нападающий «Реала» Карим Бензема

— Это был тяжёлый матч для нас. Мы знали, что соперник очень хорош, и в концовке могли серьёзно пострадать, но сумели выиграть. Победа — это самое главное.

Нападающий «Шахтера» Михаил Мудрик

— «Реал» сейчас — одна из сильнейших команд мира. Когда «Реал» играет хорошо, то даже «Баварии» или «Барселоне» тяжело. По игре мы не уступали. Как минимум ничья должна была быть. Возможно, фортуна и решения арбитра были не в нашу сторону. Я не про одно решение, я в целом. Все как-то в одну сторону было.