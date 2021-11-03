Спасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита»

«Зенит» в гостях уступил «Ювентусу» со счетом 4:2. На перерыв команды ушли при равном счёте (1:1), но во втором тайме туринцы наладили реализацию моментов, сделав в итоге разницу и досрочно гарантировав выход в плей-офф.

Ход матча

4’ Мостовой после прохода по правому краю атаки заработал угловой. Ракицкий подачей от флажка нашёл в штрафной «Юве» Ловрена, который остался без опеки, но удар головой получился мимо туринского створа.

8’ После прострела к воротам гостей Ракицкий отбил мяч на Бернардески, который тут же пробил от угла вратарской — Крицюк среагировал, успев сократить дистанцию.

9’ Дибала на радиусе за счёт ложного замаха обыграл защитника и пробил низом — в штангу ворот «Зенита» угодил мяч.

11’ 1:0 Пауло Дибала. После розыгрыша углового у ворот «Зенита» мяч отскочил к 11-метровой отметке, откуда свободный Дибала с лёта пробил в угол ворот.

18’ Прошла передача в центр питерской штрафной, где никто не закрыл форварда «Ювентуса» Альваро Морату, но его удар в касание получился чуть выше перекладины.

21’ Вендел после перехвата покатил мяч в штрафную «Ювентуса» на Мостового, но Андрей нанёс немного поспешный удар — выше цели.

26’ 1:1 Леонардо Бонуччи (А). Караваев с левого фланга совершил подачу в штрафную «Ювентуса», где Бонуччи неудачно подставил голову, от которой мяч залетел в угол ворот.

30’ Локателли вырезал передачу в направлении Кьезы, который из борьбы пробил головой — Крицюк в прыжке добрался до мяча.

41’ Маккенни здорово выпрыгнул и в борьбе нанёс удар головой — голкипер «Зенита» классно сгруппировался, отбив мяч у самой линии ворот.

49’ Дибала от правого края ушёл в центр штрафной «Зенита» и обводящим ударом направил мяч под дальнюю штангу — рядышком с голом.

55’ Пенальти в ворота «Зенита». Кьеза левым краем затащил мяч в питерскую штрафную, где Клаудиньо наступил сопернику на ногу.

58’ 2:1 Пауло Дибала (П). Дибала с «точки» промахнулся — но рефери тут же показал, что надо перебить, поскольку Барриос раньше удара забежал в штрафную. Со второй попытки аргентинец не оплошал.

67’ Клаудиньо низом пробил под ближнюю штангу ворот «Юве» — Щенсны справился. В следующей атаке Малком крутил мяч в ближний нижний угол ворот — голкипер вновь в работе.

72’ Ворвался в штрафную соперника на скорости Маккенни, обыграл защитника и пробил в ближний угол. Перекладина спасла «Зенит» от пропущенного гола.

74’ 3:1 Федерико Кьеза. Поймали вновь соперника на контратаке хозяева. Прошел по флангу Бернардески и пасом запустил в штрафную «Зенита» Кьезу, который расшатал финтами защитника и пробил низом точно в дальний угол.

77’ Кьеза мог забивать второй, протолкнув мяч мимо Крицюка, но Чистяков на самой ленточке подстраховал вратаря «Зенита».

82’ 4:1 Альваро Мората. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Кьеза и забросил на ход Морате, который оторвался от опеки и в падении вколотил снаряд в ближний нижний угол.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

90+2’ Смог зацепиться за мяч в чужой штрафной Дзюба в окружении двоих защитников и сбросил на Азмуна, который без труда переиграл Щесны, пробив низом точно в «домик» голкиперу.

Лига чемпионов. Группа Н. 4-й тур «Ювентус» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 4:2 (1:1) Голы: Дибала, 11 (1:0). Бонуччи, 26 — в свои ворота (1:1). Дибала, 58 — с пенальти (2:1). Кьеза, 74 (3:1). Мората, 82 (4:1). Азмун, 90+2 (4:2)«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи (Ругани, 85), Алекс Сандру, Кьеза, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Бернардески (Рабьо, 80), Мората, Дибала (Кулушевски, 85)«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Сутормин, Караваев (Круговой, 58), Ракицкий (Ерохин, 74), Барриос, Мостовой (Малком, 58), Вендел (Кузнецов, 88), Азмун, Клаудиньо (Дзюба, 74)Предупреждения: Ловрен, 55. Локателли, 68. Кулушевски, 89

Лучшим игроком матча был признан аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, оформивший дубль.

Турнирная таблица

После победы в Петербурге, подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета H, набрав 12 очков и гарантировав себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы, сохраняя теоретические шансы на второе место.

Следующие матчи

В 5-м туре Лиги чемпионов «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме». «Ювентус» сыграет на выезде с «Челси». Матчи пройдут 23 ноября.

В ближайшем матче питерский клуб 7 ноября в рамках 14-го тура РПЛ отправится в гости к «Уралу». «Ювентус» днем ранее будет принимать на своем поле «Фиорентину» в матче 12-го тура Серии А.

Прямая речь

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»

— Я не сомневался в выступлении команды. Но мы должны улучшать управление игрой в последние минуты матча. Мы за них уже дорого заплатили. Последние пять минут в игре с «Зенитом» характерны для сегодняшнего «Юве». Вы идете в контратаку, пытаетесь забить пятый гол, но нельзя так рисковать — нужно держать мяч. Что касается Дибалы, он провел отличную игру, как и все. Я рад. Команда медленно, но прогрессирует. Определенные моменты улучшаются.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Не получилось, прежде всего, надежно сыграть в обороне: очень много позволяли сопернику создавать. Во втором тайме появилось пространство у того же Кьезы. Соперники разбирались, часто обыгрывали наших футболистов один в один.

Ничего сверхъестественного не случилось: победила более сильная команда. Ребята старались, играли до конца, хотели забить. То, что смогли уйти от крупного поражения, — это единственный плюс, который можно выделить в сегодняшнем матче.

Мануэль Локателли, полузащитник «Ювентуса»

— В нынешней ситуации нам нужно держаться и быть сильными — это был ответ на нее настоящих мужчин. Надо продолжать в том же духе. Мы сыграли очень хорошо, так что стоит идти этим же путем, отдавая все силы, так же как и сегодня.

Алексей Сутормин, полузащитник «Зенита»

— Не получилось выиграть. Хотели завоевать очки, но не получилось. Момент с пенальти — показательный. Обидно, что он сложился не в нашу пользу. Думаю, таким мастерам, как Дибала, второго шанса давать нельзя. А мы ему дали, к сожалению.

Думаю, у меня бывало и сложнее в «Зените», чем сегодня в первые 10 минут. Та же «Боруссия» хорошо играла в прошлом году. В целом, мы готовились, знали, что «Ювентус» после неудачных матчей начнет агрессивно, но со «стандарта» упустили игрока на подборе. Столько раз уже говорим одно и то же: такие ошибки не прощают.

Дмитрий Чистяков, защитник «Зенита»

— «Ювентус» с Дибалой и без Дибалы — это две разные команды. Сегодня он добавил впереди креатива — матч был намного сложнее, чем в Петербурге. В перерыве обсуждали, что нужно играть смелее и у своих ворот допускать минимум шансов. Наверное, получалось больше играть в контратаку, но пропустили, игра раскрылась, потом пропустили еще.

Мы отдали все силы, сыграли в некоторых моментах хорошо, в некоторых — не очень. Есть над чем работать. Впереди два важных матча — будем стараться в них побеждать. Эту игру стараемся забыть.

Пауло Дибала, нападающий «Ювентуса»

— Считаю, что, рискуя, легче забивать и это нормально. Чем больше игроков у ворот соперника, тем выше шансы их поразить. Полагаю, мы хорошо отыграли в атаке: мы могли забить еще несколько раз. Такой вечер нам был просто необходим. Ключевым качеством стало терпение, поскольку мы хорошо играли в первом тайме и нужно было сохранять спокойствие. Нам это удалось, и второй тайм тоже получился успешным.