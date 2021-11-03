Спасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита»

Ход матча
4’ Мостовой после прохода по правому краю атаки заработал угловой. Ракицкий подачей от флажка нашёл в штрафной «Юве» Ловрена, который остался без опеки, но удар головой получился мимо туринского створа.
8’ После прострела к воротам гостей Ракицкий отбил мяч на Бернардески, который тут же пробил от угла вратарской — Крицюк среагировал, успев сократить дистанцию.
9’ Дибала на радиусе за счёт ложного замаха обыграл защитника и пробил низом — в штангу ворот «Зенита» угодил мяч.
11’ 1:0 Пауло Дибала. После розыгрыша углового у ворот «Зенита» мяч отскочил к 11-метровой отметке, откуда свободный Дибала с лёта пробил в угол ворот.
18’ Прошла передача в центр питерской штрафной, где никто не закрыл форварда «Ювентуса» Альваро Морату, но его удар в касание получился чуть выше перекладины.
21’ Вендел после перехвата покатил мяч в штрафную «Ювентуса» на Мостового, но Андрей нанёс немного поспешный удар — выше цели.
26’ 1:1 Леонардо Бонуччи (А). Караваев с левого фланга совершил подачу в штрафную «Ювентуса», где Бонуччи неудачно подставил голову, от которой мяч залетел в угол ворот.
30’ Локателли вырезал передачу в направлении Кьезы, который из борьбы пробил головой — Крицюк в прыжке добрался до мяча.
41’ Маккенни здорово выпрыгнул и в борьбе нанёс удар головой — голкипер «Зенита» классно сгруппировался, отбив мяч у самой линии ворот.
49’ Дибала от правого края ушёл в центр штрафной «Зенита» и обводящим ударом направил мяч под дальнюю штангу — рядышком с голом.
55’ Пенальти в ворота «Зенита». Кьеза левым краем затащил мяч в питерскую штрафную, где Клаудиньо наступил сопернику на ногу.
58’ 2:1 Пауло Дибала (П). Дибала с «точки» промахнулся — но рефери тут же показал, что надо перебить, поскольку Барриос раньше удара забежал в штрафную. Со второй попытки аргентинец не оплошал.
67’ Клаудиньо низом пробил под ближнюю штангу ворот «Юве» — Щенсны справился. В следующей атаке Малком крутил мяч в ближний нижний угол ворот — голкипер вновь в работе.
72’ Ворвался в штрафную соперника на скорости Маккенни, обыграл защитника и пробил в ближний угол. Перекладина спасла «Зенит» от пропущенного гола.
74’ 3:1 Федерико Кьеза. Поймали вновь соперника на контратаке хозяева. Прошел по флангу Бернардески и пасом запустил в штрафную «Зенита» Кьезу, который расшатал финтами защитника и пробил низом точно в дальний угол.
77’ Кьеза мог забивать второй, протолкнув мяч мимо Крицюка, но Чистяков на самой ленточке подстраховал вратаря «Зенита».
82’ 4:1 Альваро Мората. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Кьеза и забросил на ход Морате, который оторвался от опеки и в падении вколотил снаряд в ближний нижний угол.
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90+2’ Смог зацепиться за мяч в чужой штрафной Дзюба в окружении двоих защитников и сбросил на Азмуна, который без труда переиграл Щесны, пробив низом точно в «домик» голкиперу.
Лучшим игроком матча был признан аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, оформивший дубль.
Guess Who?!?@PauDybala_JR #MVP#JuveZenit #JuveUCL pic.twitter.com/s5VFTVvP7n— JuventusFC (@juventusfc) November 2, 2021
Турнирная таблица
После победы в Петербурге, подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета H, набрав 12 очков и гарантировав себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы, сохраняя теоретические шансы на второе место.
Насколько реальны шансы «Зенита» выйти в плей-офф #ЛигаЧемпионов? 🤔 pic.twitter.com/dkGBpZ7axg— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 2, 2021
Следующие матчи
В 5-м туре Лиги чемпионов «Зенит» сыграет в гостях с «Мальме». «Ювентус» сыграет на выезде с «Челси». Матчи пройдут 23 ноября.
В ближайшем матче питерский клуб 7 ноября в рамках 14-го тура РПЛ отправится в гости к «Уралу». «Ювентус» днем ранее будет принимать на своем поле «Фиорентину» в матче 12-го тура Серии А.
November 2, 2021
Прямая речь
Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»
— Я не сомневался в выступлении команды. Но мы должны улучшать управление игрой в последние минуты матча. Мы за них уже дорого заплатили. Последние пять минут в игре с «Зенитом» характерны для сегодняшнего «Юве». Вы идете в контратаку, пытаетесь забить пятый гол, но нельзя так рисковать — нужно держать мяч. Что касается Дибалы, он провел отличную игру, как и все. Я рад. Команда медленно, но прогрессирует. Определенные моменты улучшаются.
Сергей Семак, главный тренер «Зенита»
— Не получилось, прежде всего, надежно сыграть в обороне: очень много позволяли сопернику создавать. Во втором тайме появилось пространство у того же Кьезы. Соперники разбирались, часто обыгрывали наших футболистов один в один.
Ничего сверхъестественного не случилось: победила более сильная команда. Ребята старались, играли до конца, хотели забить. То, что смогли уйти от крупного поражения, — это единственный плюс, который можно выделить в сегодняшнем матче.
Мануэль Локателли, полузащитник «Ювентуса»
— В нынешней ситуации нам нужно держаться и быть сильными — это был ответ на нее настоящих мужчин. Надо продолжать в том же духе. Мы сыграли очень хорошо, так что стоит идти этим же путем, отдавая все силы, так же как и сегодня.
Алексей Сутормин, полузащитник «Зенита»
— Не получилось выиграть. Хотели завоевать очки, но не получилось. Момент с пенальти — показательный. Обидно, что он сложился не в нашу пользу. Думаю, таким мастерам, как Дибала, второго шанса давать нельзя. А мы ему дали, к сожалению.
Думаю, у меня бывало и сложнее в «Зените», чем сегодня в первые 10 минут. Та же «Боруссия» хорошо играла в прошлом году. В целом, мы готовились, знали, что «Ювентус» после неудачных матчей начнет агрессивно, но со «стандарта» упустили игрока на подборе. Столько раз уже говорим одно и то же: такие ошибки не прощают.
Дмитрий Чистяков, защитник «Зенита»
— «Ювентус» с Дибалой и без Дибалы — это две разные команды. Сегодня он добавил впереди креатива — матч был намного сложнее, чем в Петербурге. В перерыве обсуждали, что нужно играть смелее и у своих ворот допускать минимум шансов. Наверное, получалось больше играть в контратаку, но пропустили, игра раскрылась, потом пропустили еще.
Мы отдали все силы, сыграли в некоторых моментах хорошо, в некоторых — не очень. Есть над чем работать. Впереди два важных матча — будем стараться в них побеждать. Эту игру стараемся забыть.
Пауло Дибала, нападающий «Ювентуса»
— Считаю, что, рискуя, легче забивать и это нормально. Чем больше игроков у ворот соперника, тем выше шансы их поразить. Полагаю, мы хорошо отыграли в атаке: мы могли забить еще несколько раз. Такой вечер нам был просто необходим. Ключевым качеством стало терпение, поскольку мы хорошо играли в первом тайме и нужно было сохранять спокойствие. Нам это удалось, и второй тайм тоже получился успешным.