ЛЧ. «Зенит» в гостях у «Ювентуса», «Динамо» в Киеве примет «Барселону»

Группа А
«Лейпциг» — «Пари Сен-Жермен»3 ноября, 23:00 мск
«Манчестер Сити» — «Брюгге»3 ноября, 23:00 мск
Группа А: 1. «Пари Сен-Жермен» — 7 очков, 2. «Манчестер Сити» — 6, 3. «Брюгге» — 4, 4. «РБ Лейпциг» — 0.
Группа B
«Милан» — «Порту»3 ноября, 20:45 мск
«Ливерпуль» — «Атлетико»3 ноября, 23:00 мск
Группа В: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 4; 4. «Милан» — 0.
Группа C
«Боруссия» Д — «Аякс»3 ноября, 23:00 мск
«Спортинг» — «Бешикташ»3 ноября, 23:00 мск
Группа С: 1. «Аякс» — 9 очков; 2. «Боруссия» — 6; 3. «Спортинг» — 3; .4. «Бешикташ» — 0.
Группа D
«Реал» — «Шахтер»3 ноября, 20:45 мск
«Шериф» — «Интер»3 ноября, 23:00 мск
Группа D: 1. «Шериф» — 6 очков, 2. «Реал» — 6, 3. «Интер» — 4, 4. «Шахтер» — 1.
Группа E
«Бавария» — «Бенфика»2 ноября, 23:00 мск
«Динамо» Киев — «Барселона»2 ноября, 23:00 мск
Группа Е: 1. «Бавария» — 9 очка; 2. «Бенфика» — 4; 3. «Барселона» — 3; 4. «Динамо» К — 1.
Группа F
«Вильярреал» — «Янг Бойз»2 ноября, 23:00 мск
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»2 ноября, 23:00 мск
Группа F: 1. МЮ — 6 очков; 2. «Аталанта» — 4; 3. «Вильярреал» — 4; 4. «Янг Бойз» — 3.
Группа G
«Вольфсбург» — «Зальцбург» 2:1
«Вольфсбург» нанес поражение «Зальцбургу» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы G, которая прошла на «Фольксваген-Арене», завершилась со счетом 2:1.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Волки» вышли вперед на 3-й минуте, когда Ридле Баку прострелил на дальнюю штангу, а Яннику Герардту оставалось лишь подставить ногу.
Гости отыгрались на 30-й минуте усилиями Максимилиана Вебера, который блестяще пробил со штрафного прямо в «девятку».
Хозяева вернули себе минимальный перевес на 60-й минуте. Максимилиан Арнольд выполнил заброс из глубины на правый край штрафной, где Лукас Нмеча слету нанес шикарный удар в ближний от себя угол.
Для немецкой команды эта победа стала первой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Севилья» — «Лилль»2 ноября, 23:00 мск
Группа G: 1. «Зальцбург» — 7 очков, 2. «Вольфсбург» — 5, 3. «Севилья» — 3, 4. «Лилль» — 2.
В следующем туре 23 ноября, «Вольфсбург» отправится в гости к «Севилье», а «Зальцбург» — к «Лиллю».
Группа H
«Мальме» — «Челси» 0:1
Лондонский «Челси» одержал гостевую победу над шведским «Мальмё» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.
Единственный мяч был забит на 56-й минуте. Хадсон-Одои правым краем разогнал атаку гостей и вырезал шикарный пас на дальнюю штангу — а Хаким Зиеш в касание замкнул.
«Ювентус» — «Зенит»2 ноября, 23:00 мск
Группа Н: 1. «Ювентус» — 9 очков; 2. «Челси» — 9; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.