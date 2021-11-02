ЛЧ. «Зенит» в гостях у «Ювентуса», «Динамо» в Киеве примет «Барселону»

2 и 3 ноября проходят матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Группа А

«Лейпциг» — «Пари Сен-Жермен»

«Манчестер Сити» — «Брюгге»

Группа А: 1. «Пари Сен-Жермен» — 7 очков, 2. «Манчестер Сити» — 6, 3. «Брюгге» — 4, 4. «РБ Лейпциг» — 0.

Группа B

«Милан» — «Порту»

«Ливерпуль» — «Атлетико»

Группа В: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 4; 4. «Милан» — 0.

Группа C

«Боруссия» Д — «Аякс»

«Спортинг» — «Бешикташ»

Группа С: 1. «Аякс» — 9 очков; 2. «Боруссия» — 6; 3. «Спортинг» — 3; .4. «Бешикташ» — 0.

Группа D

«Реал» — «Шахтер»

«Шериф» — «Интер»

Группа D: 1. «Шериф» — 6 очков, 2. «Реал» — 6, 3. «Интер» — 4, 4. «Шахтер» — 1.

Группа E

«Бавария» — «Бенфика»

«Динамо» Киев — «Барселона»

Группа Е: 1. «Бавария» — 9 очка; 2. «Бенфика» — 4; 3. «Барселона» — 3; 4. «Динамо» К — 1.

Группа F

«Вильярреал» — «Янг Бойз»

«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»

Группа F: 1. МЮ — 6 очков; 2. «Аталанта» — 4; 3. «Вильярреал» — 4; 4. «Янг Бойз» — 3.

Группа G

«Вольфсбург» — «Зальцбург» 2:1

«Вольфсбург» нанес поражение «Зальцбургу» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы G, которая прошла на «Фольксваген-Арене», завершилась со счетом 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Волки» вышли вперед на 3-й минуте, когда Ридле Баку прострелил на дальнюю штангу, а Яннику Герардту оставалось лишь подставить ногу.

Гости отыгрались на 30-й минуте усилиями Максимилиана Вебера, который блестяще пробил со штрафного прямо в «девятку».

Хозяева вернули себе минимальный перевес на 60-й минуте. Максимилиан Арнольд выполнил заброс из глубины на правый край штрафной, где Лукас Нмеча слету нанес шикарный удар в ближний от себя угол.

Для немецкой команды эта победа стала первой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Севилья» — «Лилль»

Группа G: 1. «Зальцбург» — 7 очков, 2. «Вольфсбург» — 5, 3. «Севилья» — 3, 4. «Лилль» — 2.

В следующем туре 23 ноября, «Вольфсбург» отправится в гости к «Севилье», а «Зальцбург» — к «Лиллю».

Группа H

«Мальме» — «Челси» 0:1

Лондонский «Челси» одержал гостевую победу над шведским «Мальмё» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

Единственный мяч был забит на 56-й минуте. Хадсон-Одои правым краем разогнал атаку гостей и вырезал шикарный пас на дальнюю штангу — а Хаким Зиеш в касание замкнул.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Мальмё — Челси 0:1 Гол: 0:1 Hakim Ziyech (56') Предупреждения: Thiago Silva (69'), Ruben Loftus-Cheek (80')

«Ювентус» — «Зенит»

Группа Н: 1. «Ювентус» — 9 очков; 2. «Челси» — 9; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.