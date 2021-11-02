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    ЛЧ. «Зенит» в гостях у «Ювентуса», «Динамо» в Киеве примет «Барселону»

    Подробности матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22

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    «Зенит» — «Ювентус»
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    «Зенит» — «Ювентус»
    2 и 3 ноября проходят матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22.

    Группа А

    «Лейпциг» — «Пари Сен-Жермен»

    3 ноября, 23:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Брюгге»

    3 ноября, 23:00 мск

    Группа А: 1. «Пари Сен-Жермен» — 7 очков, 2. «Манчестер Сити» — 6, 3. «Брюгге» — 4, 4. «РБ Лейпциг» — 0.

    Группа B

    «Милан» — «Порту»

    3 ноября, 20:45 мск

    «Ливерпуль» — «Атлетико»

    3 ноября, 23:00 мск

    Группа В: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 4; 4. «Милан» — 0.

    Группа C

    «Боруссия» Д — «Аякс»

    3 ноября, 23:00 мск

    «Спортинг» — «Бешикташ»

    3 ноября, 23:00 мск

    Группа С: 1. «Аякс» — 9 очков; 2. «Боруссия» — 6; 3. «Спортинг» — 3; .4. «Бешикташ» — 0.

    Группа D

    «Реал» — «Шахтер»

    3 ноября, 20:45 мск

    «Шериф» — «Интер»

    3 ноября, 23:00 мск

    Группа D: 1. «Шериф» — 6 очков, 2. «Реал» — 6, 3. «Интер» — 4, 4. «Шахтер» — 1.

    Группа E

    «Бавария» — «Бенфика»

    2 ноября, 23:00 мск

    «Динамо» Киев — «Барселона»

    2 ноября, 23:00 мск

    Группа Е: 1. «Бавария» — 9 очка; 2. «Бенфика» — 4; 3. «Барселона» — 3; 4. «Динамо» К — 1.

    Группа F

    «Вильярреал» — «Янг Бойз»

    2 ноября, 23:00 мск

    «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»

    2 ноября, 23:00 мск

    Группа F: 1. МЮ — 6 очков; 2. «Аталанта» — 4; 3. «Вильярреал» — 4; 4. «Янг Бойз» — 3.

    Группа G

    «Вольфсбург» — «Зальцбург» 2:1

    «Вольфсбург» нанес поражение «Зальцбургу» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Встреча группы G, которая прошла на «Фольксваген-Арене», завершилась со счетом 2:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Волки» вышли вперед на 3-й минуте, когда Ридле Баку прострелил на дальнюю штангу, а Яннику Герардту оставалось лишь подставить ногу.

    Гости отыгрались на 30-й минуте усилиями Максимилиана Вебера, который блестяще пробил со штрафного прямо в «девятку».

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    Хозяева вернули себе минимальный перевес на 60-й минуте. Максимилиан Арнольд выполнил заброс из глубины на правый край штрафной, где Лукас Нмеча слету нанес шикарный удар в ближний от себя угол.

    Для немецкой команды эта победа стала первой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Севилья» — «Лилль»

    2 ноября, 23:00 мск

    Группа G: 1. «Зальцбург» — 7 очков, 2. «Вольфсбург» — 5, 3. «Севилья» — 3, 4. «Лилль» — 2.

    В следующем туре 23 ноября, «Вольфсбург» отправится в гости к «Севилье», а «Зальцбург» — к «Лиллю».

    Группа H

    «Мальме» — «Челси» 0:1

    Лондонский «Челси» одержал гостевую победу над шведским «Мальмё» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

    Единственный мяч был забит на 56-й минуте. Хадсон-Одои правым краем разогнал атаку гостей и вырезал шикарный пас на дальнюю штангу — а Хаким Зиеш в касание замкнул.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Мальмё — Челси 0:1
    Гол: 0:1 Hakim Ziyech (56') Предупреждения: Thiago Silva (69'), Ruben Loftus-Cheek (80')

    «Ювентус» — «Зенит»

    2 ноября, 23:00 мск

    Группа Н: 1. «Ювентус» — 9 очков; 2. «Челси» — 9; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.

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