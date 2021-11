Теперь все зависит от «Барселоны». Каталонцы поднялись на второе место в группе ЛЧ

3’ Опасная атака вышла у «Барселоны». Мемфис Депай прорвался в чужую штрафную и после нескольких отскоков решил пробить метров с десяти, но попал в кого-то из защитников.

9’ И вновь странные отскоки в штрафной площади «Динамо». У Ансу Фати был шанс нанести опасный удар, однако он махнул мимо мяча.

16’ Георгий Бущан ошибся на выходе, дотянувшись до мяча лишь кончиками пальцев, сфера прилетела на дальнюю штангу, откуда Жорди Альба мог замыкать в ближний угол, вот только защитник оказался не готов к такому повороту и просто пробежал мимо.

25’ А вот и момент «Динамо»! Карлос Де Пена нанес плотный удар из-за пределов штрафной. Марк-Андре тер Штеген не видел момента удара и лишь чудом отразил мяч ногой в сторону.

28’ Де Пена опасно покатил мяч в штрафную на ход Николаю Шапаренко, который из выгодной позиции не попал в створ.

32’ Альба со штрафного запустил мяч во владения Бущана, откуда в падении головой пробил Клеман Лангле — мяч попал в штангу. Впрочем, даже если бы попал, гол бы не засчитали, так как в офсайде был француз.

42’ Нико Гонсалес головой опасно пробил из пределов штрафной. После рикошета отскочил мяч на Фати, который тоже не смог затолкать снаряд в створ.

45’ Альба с левого края опасно прострелил низом во вратарскую. В падении Бущан отбил мяч, не давая никому сыграть на опережение.

52’ Депай навесил с углового, а Лангле ногой попытался подправить мяч в ворота. Бущан просто наблюдал за моментом, но один из защитников оказался в нужном месте и вынес сферу.

63’ Пенальти назначил главный арбитр из Румынии Овидиу Хацеган, усмотрев нарушение правил со стороны Томаша Кендзеры на Ансу Фати.

❓ Us sembla que hi ha penal a Ansu Fati? #UCL #ChampionsTV3 📲 https://t.co/VNvAp1lz67 pic.twitter.com/2KxECoDK3y

64’ Пока Фати лежал и получал медицинскую помощь Хацеган пошел смотреть повтор и увидел, что форвард «Барселоны» сам нарушил правила в эпизоде не будет пенальти!

❌ 𝐕𝐀𝐑 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 says NO! The penalty call is overturned #DynamoBarça pic.twitter.com/FWMe7VHeDB