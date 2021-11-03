Теперь все зависит от «Барселоны». Каталонцы поднялись на второе место в группе ЛЧ

Каталонцы вновь были далеки от своей идеальной игры, но все равно набрали важнейшие три очка благодаря красивому голу Ансу Фати.

Ход матча

3’ Опасная атака вышла у «Барселоны». Мемфис Депай прорвался в чужую штрафную и после нескольких отскоков решил пробить метров с десяти, но попал в кого-то из защитников.

💣 El Barça és l'equip que MENYS ha rematat a porteria aquesta edició de la Champions...#UCL #ChampionsTV3

📲 https://t.co/VNvAp1lz67 pic.twitter.com/xiueHLeVnv — Esport3 (@esport3) November 2, 2021

9’ И вновь странные отскоки в штрафной площади «Динамо». У Ансу Фати был шанс нанести опасный удар, однако он махнул мимо мяча.

16’ Георгий Бущан ошибся на выходе, дотянувшись до мяча лишь кончиками пальцев, сфера прилетела на дальнюю штангу, откуда Жорди Альба мог замыкать в ближний угол, вот только защитник оказался не готов к такому повороту и просто пробежал мимо.

25’ А вот и момент «Динамо»! Карлос Де Пена нанес плотный удар из-за пределов штрафной. Марк-Андре тер Штеген не видел момента удара и лишь чудом отразил мяч ногой в сторону.

28’ Де Пена опасно покатил мяч в штрафную на ход Николаю Шапаренко, который из выгодной позиции не попал в створ.

32’ Альба со штрафного запустил мяч во владения Бущана, откуда в падении головой пробил Клеман Лангле — мяч попал в штангу. Впрочем, даже если бы попал, гол бы не засчитали, так как в офсайде был француз.

42’ Нико Гонсалес головой опасно пробил из пределов штрафной. После рикошета отскочил мяч на Фати, который тоже не смог затолкать снаряд в створ.

45’ Альба с левого края опасно прострелил низом во вратарскую. В падении Бущан отбил мяч, не давая никому сыграть на опережение.

52’ Депай навесил с углового, а Лангле ногой попытался подправить мяч в ворота. Бущан просто наблюдал за моментом, но один из защитников оказался в нужном месте и вынес сферу.

63’ Пенальти назначил главный арбитр из Румынии Овидиу Хацеган, усмотрев нарушение правил со стороны Томаша Кендзеры на Ансу Фати.

64’ Пока Фати лежал и получал медицинскую помощь Хацеган пошел смотреть повтор и увидел, что форвард «Барселоны» сам нарушил правила в эпизоде не будет пенальти!

❌ 𝐕𝐀𝐑 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 says NO! The penalty call is overturned #DynamoBarça pic.twitter.com/FWMe7VHeDB — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 2, 2021

70’ 0:1 Ансу Фати! Оскар Мингес с правого фланга выполнил прострел в штрафную, Шапаренко в падении неудачно подставил ногу, мяч прилетел к Фати, который мощным выстрелом от 11-метровой отметки отправил сферу под перекладину!

73’ «Динамо» попыталось хоть чем-то ответить. Сергей Сидорчук пробил с правой под правую штангу, но тер Штеген парировал в сторону, а потом и сам накрыл сферу.

82’ «Динамо» вновь в атаке. Виктор Цыганков подобрал мяч в штрафной и с левой пробил под перекладину, но тер Штеген потащил. Беньямин Вербич на добивании пальнул гораздо выше цели.

90+3’ «Барселона» убежала в опасную контраатаку, Усман Дембеле с дуги штрафной покатил налево на Алехандро Бальде, а тот с угла вратарской сходу пробил в дальнюю «девятку» — немного неточно.

90+6’ Финальный свисток!

Лига чемпионов. Группа E «Динамо К» (Украина) — «Барселона» (Испания) — 0:1 (0:0) Гол: Фати, 70«Динамо К»: Бущан, Караваев, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Гармаш (Витинью, 71), Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 81), Шапаренко (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле (Араухо, 79), Гарсия, Мингеса, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Дембеле, 65), Гонсалес, Депай, Фати (Бальде, 87)Предупреждения: Гарсия, 20. Гармаш, 41. Буяльский, 45. Гави, 46. Лангле, 50

Лучшим игроком матча ожидаемо стал Ансу Фати, забивший победный мяч в игре.

Турнирная таблица

В турнирной таблице группы E «Барселона» поднялась на второе место, набрав 6 очков (две победы над «Динамо»).

Теперь будущее каталонцев зависит только от них. Задача на оставшиеся матчи — не проиграть «Бенфике» и постараться набрать очки в игре с немотивированной «Баварией».

Киевское «Динамо» осталось на самом дне с 1 баллом. Чтобы попытаться выйти в Лигу Европы чемпионам Украины нужно набирать максимум очков в двух оставшихся турах.

Таблица группы E LiveSport.ru

Следующе матчи

«Барселона» проведет матча пятого тура 23 ноября на «Камп Ноу» против «Бенфики», а перед этим сыграет с «Сельтой» и «Эспаньлом» в Примере.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Динамо» в этот же день примет «Баварию», оформившую выход в 1/8 финала. В чемпионате Украины киевляне до этого сыграют с «Ворсклой» и «Черноморцем».

Прямая речь

Георгий Бущан, вратарь «Динамо»

— Я думаю, что счет точно не по игре, потому что и вратарь выручил их. Расстроены результатом. Почему снова не забили? Не получилось. Мы посмотрим и сделаем выводы. Результат не очень, мы настраивались и играли на победу. Это было видно. К сожалению, проиграли.

Ансу Фати, нападающий «Барселоны»

— Для нас это была очень важная победа. Мы остались довольны игрой. Продолжаем бороться, чтобы побеждать в дальнейших матчах. Мой гол? Получил передачу от Мингесы, сразу сориентировался и забил очень важный гол. Это победа всей команды, а не только моя. Удивил ли меня кто-то из защитников «Динамо»? Я бы отметил оборону соперника, хотя я и не знаю имен защитников.

Серхи Бархуан, и.о. главного тренера «Барселоны»

— Это была очень важная игра для команды. Надо было приложить много усилий, все старались. Мы не превосходили соперника полностью, но нашли подход и сумели победить. Ощущения после такой победы позволят прогрессировать завтра, послезавтра и дальше по сезону. Я горжусь доверием со стороны клуба, футболисты понимают, где они находятся. Они знают, что делать, работают каждый день, чтобы побеждать и становиться лучше. Они могут играть лучше использовать каждый момент. В первом тайме были затруднения. Есть проблемы и в игровом, и в ментальном плане. Я разговаривал с Агуэро. Хотели поддержать его. Хотим, чтобы он быстро восстановился. Фати? Его качества позволяют быть уникальным игроком. Дембеле хорошо читает игру, он хороший нападающий. Я полностью доверяю ему.