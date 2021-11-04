«Шерифа» хватило на один тайм. Миланцы избежали потери очков в Тирасполе

Миланский «Интер» уверенно переиграл «Шериф» на выезде со счётом 3:1. В первом тайме команда Юрия Вернидуба сумела выстоять в обороне, но после перерыва «нерадзурри» воплотили свои моменты в голы. Мяч Траоре в компенсированное время порадовал тираспольских болельщиков, но на исход встречи уже никак не повлиял.

Ход матча

5’ После отбора в центре поля контратака «Шерифа» ушла на левый край, откуда состоялась подача на ближний угол вратарской, но Яхшибоеву в борьбе не удалось нанести удар головой.

10’ Через короткий пас сейчас сумели проникнуть миланцы в чужую штрафную площадку, где мяч выкатывался под удар Лаутаро Мартинесу, но тот левой ногой умудрился махнуть мимо мяча, хотя ему никто не мешал.

18’ Кристиано прервал подачу в штрафную «Шерифа», но рисковал головой переправить мяч в угол собственных ворот. Разыграли гости угловой, Джеко дождался подачи во вратарскую и в борьбе пробил головой — рядом со штангой.

21’ Лаутаро Мартинес после наброса Де Врея сделал изящную скидку на радиус штрафной «Шерифа», откуда Джеко попытался закрутить мяч в угол ворот — в полуметре от штанги.

30’ Лаутаро Мартинес пытался замкнуть навес Бастони во вратарскую, но защитник «Шерифа» в последний момент снял мяч с головы аргентинца. Дармиан в этой атаке «Интера» успел ещё добить от угла штрафной — мимо дальнего угла ворот.

34’ После подачи с фланга прошла подача слева в район дальнего угла вратарской площади хозяев, где Джеко красиво обыграл двух защитников, после чего пробивал по воротам в упор, но Атанасиадису удалось успеть сократить угол обстрела, и совершить сэйв.

40’ Лаутаро Мартинес из-за пределов штрафной площади хозяев здорово пробивал, метя в правый угол ворот, но штанга спасла «Шериф».

54’ 0:1 Марсело Брозович. Видаль протащил мяч в штрафную площадку «Шерифа», после чего отдал передачу чуть назад в полукружие, где Брозович на замахе убрал двух защитников и с правой ноги пробил сильно и точно в левый нижний угол ворот.

61’ Провели левым краем контратаку тираспольчане, и с дальней дистанции по воротам пробивал Кастаньеда, но слишком слабо получилось, и Ханданович поймал мяч без каких-либо проблем. В следующей атаке Тилль пробивал куда мощнее, но менее точно.

67’ 0:2 Милан Шкриньяр. После подачи углового с правого фланга де Врей пробил головой с линии вратарской площади — Атанасиадис парировал мяч, после чего ещё отразил добивание Шкриньяра, но со второй попытки Милан всё же внёс мяч в ворота.

73’ Лаутаро Мартинес на скорости протолкнул мяч мимо защитника в штрафную «Шерифа», но там у хозяев здорово сработала подстраховка.

83’ 0:3 Алексис Санчес. Дуланто ужасно сыграл у штрафной площади, «шерифа» странным образом пытаясь подстроиться под мяч. Свежий Санчес подскочил, подобрал мяч, после чего с правого края с острого угла на силу пробил по воротам под перекладину.

90+1’ Дюмфрис с правого фланга выполнил мягкий навес в центр штрафной площади «Шерифа», откуда головой пробивал Видаль, но слабовато получилось, и Атанасиадис намертво мяч поймал.

90+3’ 1:3 Адама Траоре. На левом фланге атаки штрафной удар в контратаке заработали тираспольчане. Тилль выполнил классный навес со стандарта, а Траоре головой чётко подрезал мяч в дальнюю «девятку».

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Шериф — Интер 1:3 Голы: 0:1 Марсело Брозович (54'), 0:2 Милан Шкриньяр (66'), 0:3 Алексис Санчес (82') Шериф: Георгиос Атанасиадис, Фернандо Костанца, Данило Арболеда, Густаво Дуланто, Кристиано, Эдмонд Аддо (Stjepan Radeljic, 62'), Себастьян Тиль, Адама Траоре, Димитрис Коловос (Бруно Фелипе, 73'), Франк Кастаньеда, Джасурбек Яхшибоев (Keston Julien, 82') Интер: Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 82'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 82'), Федерико Димарко (Иван Перишич, 64'), Артуро Видаль, Марсело Брозович, Николо Барелла, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 46'), Алессандро Бастони, Стефан де Врей (Андреа Раноккия, 85'), Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Эдмонд Аддо (35'), Маттео Дармиан (43'), Кристиано (51'), Димитрис Коловос (62'), Фернандо Костанца (64'), Милан Шкриньяр (68')

Лучшим игроком матча был признан автор первого забитого мяча «Интера» Марцело Брозович.

Турнирная таблица

После двух сенсационных побед на старте группового этапа «Шериф» все-таки опускается на третью строчку в турнирной таблице группы Д, но продолжит сражаться за право выхода в 1/8 финала.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После двух побед над тираспольцами «Интер» с 7 очками поднялся на второе место в группе, но за путевку в плей-офф еще предстоит побороться.

Группа D Livesport.ru

Следующие матчи

В 5-м туре Лиги чемпионов «Шериф» сыграет дома против «Реала», а «Интер» на своем поле встретится с «Шахтером». Оба матча пройдут 24 ноября.

Календарь и таблица Серии А

В ближайшем матче «Интер» 7 ноября ждет дерби с «Миланом» в рамках 12 тура Серии А. «Шериф» днем ранее сыграет на своем поле с «Зимбру» в рамках молдавской Высшей лиги.

Прямая речь

Симоне Индзаги, главный тренер «Интера»

— Теперь выход в 1/8 финала в наших руках: мы — вторые, и мы знали, что обязаны выиграть в обоих матчах с «Шерифом». Мы были хороши. Легких игр нет, и ребята действовали хорошо и рассудительно. Хотя в первом тайме мяч и не шел в ворота, мы были удовлетворены игрой. Теперь нам надо только успеть восстановиться физически и психологически, потому что в воскресенье нас ждет еще один напряженный и важный матч [дерби с «Миланом»].

За прошедшие пять игр мы часто меняли состав, но все равно добились четырех побед при одной ничьей. Независимо от того, кто именно выходит на поле, каждый вносит свой вклад. Это хороший знак: от перемены мест в составе результат не меняется. И тот факт, что забивает много разных игроков, меня очень радует.

Все футбольные трансферы

Самый большой риск заключался в том, что, не успев забить, мы могли расслабиться, после того как в первом тайме нанесли 10 — 12 ударов и попали в штангу, упустив эти моменты. Однако ребята были настроены продолжать играть в свой футбол, и мы добились ощущения легкой победы, хотя на самом деле это было не так.

🎙️ | INTERVISTA

«Questo successo ci dà consapevolezza» 👇https://t.co/HP02MAdlge — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 3, 2021

Юрий Вернидуб, главный тренер «Шерифа»

— Сложная игра с сильным соперником. Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идем дальше — впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов.

Артуро Видаль, полузащитник «Интера»

— Нам была необходима именно такая игра, с решительным настроем. Мы на верном пути к выходу из группы в Лиге чемпионов УЕФА, так что довольны этим. Я играл так, как мне нравится, выиграв множество единоборств в средней линии, часто входя в обе штрафные, и чувствовал себя сегодня очень хорошо.

🎙️ | VIDAL

Il cileno tra i protagonisti della vittoria per 3-1 dell'Inter sul campo dello Sheriff 👇https://t.co/msCqv2xXJn — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 3, 2021

Милан Шкриниар, защитник «Интера»

— Мы знали, что матч может так сложиться. Соперники перекрывали свободные зоны и стремились контратаковать. На второй тайм мы вышли с более решительным настроем и, в конце концов, взломали оборону. Было важно проявить терпение. В последних матчах нам удалось обрести нужный баланс в игре: вся команда помогает защищаться, — и это очень важно.

🎙️ | SKRINIAR

«Ci aspettavamo esattamente questo tipo di partita, ma nel secondo tempo siamo entrati con più cattiveria» 👇https://t.co/UhzP718ILa — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 3, 2021

Марцело Брозович, полузащитник «Интера»

— Теперь мы хозяева своей судьбы. Единственное, что имело значение, — это сегодня победа. Мы играли хорошо и крайне редко в чем уступали «Шерифу». Мы все довольны. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения и еще быстрее разыгрывать мяч, заверив в том, что мы забьем на сто процентов.