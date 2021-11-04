ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лига чемпионов: четверо уже в плей-офф

    Расклады в группах Лиги чемпионов

    Футбол Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси Футбол Англии Бавария Боруссия Д Вольфсбург РБ Лейпциг Футбол Германии Атлетико Барселона Реал Мадрид Севилья Футбол Испании Аталанта Милан Ювентус Интер Футбол Италии ПСЖ Лилль Футбол Франции Динамо Киев Шахтер Донецк Футбол Украины Бенфика Порту Спортинг Лиссабон Португалия Аякс Брюгге Мальмё Ред Булл Зальцбург Шериф Янг Бойз Бешикташ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    «Аякс» вышел в плей-офф после четырех побед в четырех матчахЛига чемпионов: четверо уже в плей-офф Леонид Федун и Зарема СалиховаШанс для «Спартака». Арабские шейхи хотят купить главный клуб России «Шериф» — «Интер»«Шерифа» хватило на один тайм. Миланцы избежали потери очков в Тирасполе
  • 19:47
    • «Локомотив» и «Галатасарай» объявили стартовые составы
  • 19:44
    • «Ак Барс» уступил «Сибири» в Казани
  • 19:39
    • «Спартак» в овертайме одолел СКА
  • 19:31
    • «Магнитка» проиграла «Локомотиву» в Ярославле
  • 15:10
    • Болельщики «Спартака» назвали лучшего игрока команды в октябре
  • 15:00
    • Жамнов: Есть шанс, что Кузнецов сыграет на Олимпиаде
  • 14:42
    • «Спартак» может заплатить 20 млн рублей за вратаря «Балтики»
    Все новости спорта
    «Аякс» вышел в плей-офф после четырех побед в четырех матчах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аякс» вышел в плей-офф после четырех побед в четырех матчах
    После завершения четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов анализируем ситуацию в каждом из квартетов.

    Группа A

    После осечки ПСЖ в матче с «Лейпцигом» лидером группы стал «Манчестер Сити», для которого теперь достаточно домашней ничьей в следующем туре против парижан, чтобы гарантировать путевку в плей-офф.

  • «Шерифа» хватило на один тайм. Миланцы избежали потери очков в Тирасполе
  • Миланский «Интер» одержал выездную победу со счетом 3:1 над молдавским «Шерифом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Вместе с тем, у «Брюгге» неожиданно появился шанс выйти из группы, для чего нужны победы над немцами дома и французами в гостях, а также невыигрыш ПСЖ против «Манчестер Сити» на выезде. Сделать это будет нелегко, но слабости дружины Почеттино позволяют рассчитывать на успех.

    Группа B

    «Ливерпуль» уже обеспечил себе не просто выход в 1/8 финала, но и победу в группе. Шансы завоевать вторую путевку имеют все остальные команды.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Чуть более выгодное положение у «Порту», который занимает второе место и проведет матчи на выезде с уже немотивированными мерсисайдцами и дома с «Атлетико». Мадридцам, в свою очередь, нужно не только обыгрывать на своем поле «Милан», но и не уступить в гостях «Драконам». «Россонери» же без успеха в Испании ловить в Лиге чемпионов нечего.

    Группа C

    Здесь также есть досрочный обладатель путевки в плей-офф — «Аякс», который уже практически обеспечил себе и первое место в группе с 12 очками из 12.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Судьба второго участника 1/8 финала от этого квартета во многом определится в следующем туре, когда «Спортинг» примет вторую в таблице «Боруссию» — у конкурентов по шесть очков. Победа с разницей в два гола позволит лиссабонцам гарантировать себе путевку, тогда как дортмундцам достаточно одной победы. Ничья на руку немецкому клубу, который выиграл первый матч со счетом 1:0.

    Группа D

    Сенсационное лидерство «Шерифа» в этом квартете завершилось как раз в четвертом туре, и, похоже, на этом сказка молдавского клуба завершена. Впереди у него домашний матч с «Реалом», который как раз и выбрался на первое место, и после домашнего конфуза против дружины Вернидуба уже вряд ли позволит себе ту же недооценку соперника.

  • «Реал» взял «Шахтер» классом. Бензема продолжает демонстрировать бомбардирские качества
  • «Реал» победил донецкий «Шахтер» 2:1 в матче 4 тура групповой стадии Лиги чемпионов, группы D
  • Вчера

    • На два очка от мадридцев отстает «Интер», выбравшийся на вторую строчку, и у миланцев есть шанс завоевать путевку в плей-офф уже в следующем туре в случае домашней победы над явно не блещущем «Шахтером», в активе которого лишь один балл, а также успеха королевского клуба в параллельном поединке.

    Группа E

    «Бавария» стала одной из четырех команда группового раунда Лиги чемпионов, которая досрочно с первого места вышла в 1/8 финала с максимумом очков в четырех матчах.

    Шансы составить ей компанию в плей-офф имеют все остальные три участники квартета E. Пока что второй идет «Барселона», но в случае поражения в следующем туре дома от «Бенфики», которая в первом поединке разгромила каталонцев 3:0, вновь пропустит вперед лиссабонцев. «Динамо» Киев же необходимо обыграть «Орлов» и немотивированную «Баварию», а также рассчитывать, что мюнхенцы снова победят «Барселону».

  • Теперь все зависит от «Барселоны». Каталонцы поднялись на второе место в группе ЛЧ
  • «Барселона» одержала выездную победу со счетом 1:0 над киевским «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • Группа F

    В данной группе развернулась напряженная борьба за выход в 1/8 финала, где даже последний с тремя очками «Янг Бойз» может пройти дальше. Лидером остается «Манчестер Юнайтед», но опережает «Вильярреал» лишь по личным встречам, тогда как «Аталанту» всего на два очка, а самое главное — вовсе не блещет на фоне слухов об отставке своего рулевого Уле-Гуннара Сульшера.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Подопечным норвежца в следующем туре предстоит очередное испытание на прочность в гостевом матче против «Вильярреала». Ничья гарантированно оставляет манкунианцев на первом месте, после чего им достаточно победить дома «Янг Бойз», чтобы выйти с первого места в плей-офф. В таком случае судьба второй путевки решится в итальянской битве бергамаски, которые для этого также должны победить бернцев, и левантийцев.

  • Невероятный Роналду снова вытащил «МЮ» из трясины
  • Форвард спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в Италии
  • Вчера

    • Группа G

    Наименее интересная группа пока отличается наибольшей сенсация, где ее фаворит перед стартом раунда «Севилья» занимает последнее место с тремя очками, не выиграв ни разу. Впрочем, андалузцы еще имеют шансы на плей-офф, но для этого им нужно победить «Вольфсбург» дома и «Зальцбург» в гостях.

    Последний остается лидером квартета с отрывом в два очка от «Лилля» и немецкого клуба. Австрийцы и французы схлестнутся уже в следующем туре, и в случае успеха «Быков» они выйдут в 1/8 финала. Соответственно победа воспрянувших «Догов» позволяет им выйти в лидеры и еще сильнее закручивает интригу в данном квартете.

    Группа H

    «Ювентус» уже составил компанию «Ливерпулю», «Баварии» и «Аяксу» в плей-офф, но в отличие от них (амстердамцы теоретически еще могут стать вторыми, но шансы на это мизерные) не гарантировал себе первое место, поскольку «Челси» отстает от «Старой Синьоры» лишь на три очка.

  • Спасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита»
  • Петербургский «Зенит» потерпел гостевое поражение со счетом 2:4 от туринского «Ювентуса» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • «Синие» опережают «Зенит» на шесть баллов, но положение питерцев не столь безнадежно, как кажется. В случае победы команды Самака с разницей в два гола дома над лондонцами, а также успеха в матче с «Мальме» при поражении дружины Тухеля от туринцев, та выйдет в 1/8 финала.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:01
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Галатасарай — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Легия — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Монако — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Заря — ЦСКА София
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Рома — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры