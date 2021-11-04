Лига чемпионов: четверо уже в плей-офф

После завершения четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов анализируем ситуацию в каждом из квартетов.

Группа A

После осечки ПСЖ в матче с «Лейпцигом» лидером группы стал «Манчестер Сити», для которого теперь достаточно домашней ничьей в следующем туре против парижан, чтобы гарантировать путевку в плей-офф.

Вместе с тем, у «Брюгге» неожиданно появился шанс выйти из группы, для чего нужны победы над немцами дома и французами в гостях, а также невыигрыш ПСЖ против «Манчестер Сити» на выезде. Сделать это будет нелегко, но слабости дружины Почеттино позволяют рассчитывать на успех.

Группа B

«Ливерпуль» уже обеспечил себе не просто выход в 1/8 финала, но и победу в группе. Шансы завоевать вторую путевку имеют все остальные команды.

Чуть более выгодное положение у «Порту», который занимает второе место и проведет матчи на выезде с уже немотивированными мерсисайдцами и дома с «Атлетико». Мадридцам, в свою очередь, нужно не только обыгрывать на своем поле «Милан», но и не уступить в гостях «Драконам». «Россонери» же без успеха в Испании ловить в Лиге чемпионов нечего.

Группа C

Здесь также есть досрочный обладатель путевки в плей-офф — «Аякс», который уже практически обеспечил себе и первое место в группе с 12 очками из 12.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Судьба второго участника 1/8 финала от этого квартета во многом определится в следующем туре, когда «Спортинг» примет вторую в таблице «Боруссию» — у конкурентов по шесть очков. Победа с разницей в два гола позволит лиссабонцам гарантировать себе путевку, тогда как дортмундцам достаточно одной победы. Ничья на руку немецкому клубу, который выиграл первый матч со счетом 1:0.

Группа D

Сенсационное лидерство «Шерифа» в этом квартете завершилось как раз в четвертом туре, и, похоже, на этом сказка молдавского клуба завершена. Впереди у него домашний матч с «Реалом», который как раз и выбрался на первое место, и после домашнего конфуза против дружины Вернидуба уже вряд ли позволит себе ту же недооценку соперника.

На два очка от мадридцев отстает «Интер», выбравшийся на вторую строчку, и у миланцев есть шанс завоевать путевку в плей-офф уже в следующем туре в случае домашней победы над явно не блещущем «Шахтером», в активе которого лишь один балл, а также успеха королевского клуба в параллельном поединке.

Группа E

«Бавария» стала одной из четырех команда группового раунда Лиги чемпионов, которая досрочно с первого места вышла в 1/8 финала с максимумом очков в четырех матчах.

Шансы составить ей компанию в плей-офф имеют все остальные три участники квартета E. Пока что второй идет «Барселона», но в случае поражения в следующем туре дома от «Бенфики», которая в первом поединке разгромила каталонцев 3:0, вновь пропустит вперед лиссабонцев. «Динамо» Киев же необходимо обыграть «Орлов» и немотивированную «Баварию», а также рассчитывать, что мюнхенцы снова победят «Барселону».

Группа F

В данной группе развернулась напряженная борьба за выход в 1/8 финала, где даже последний с тремя очками «Янг Бойз» может пройти дальше. Лидером остается «Манчестер Юнайтед», но опережает «Вильярреал» лишь по личным встречам, тогда как «Аталанту» всего на два очка, а самое главное — вовсе не блещет на фоне слухов об отставке своего рулевого Уле-Гуннара Сульшера.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Подопечным норвежца в следующем туре предстоит очередное испытание на прочность в гостевом матче против «Вильярреала». Ничья гарантированно оставляет манкунианцев на первом месте, после чего им достаточно победить дома «Янг Бойз», чтобы выйти с первого места в плей-офф. В таком случае судьба второй путевки решится в итальянской битве бергамаски, которые для этого также должны победить бернцев, и левантийцев.

Группа G

Наименее интересная группа пока отличается наибольшей сенсация, где ее фаворит перед стартом раунда «Севилья» занимает последнее место с тремя очками, не выиграв ни разу. Впрочем, андалузцы еще имеют шансы на плей-офф, но для этого им нужно победить «Вольфсбург» дома и «Зальцбург» в гостях.

Последний остается лидером квартета с отрывом в два очка от «Лилля» и немецкого клуба. Австрийцы и французы схлестнутся уже в следующем туре, и в случае успеха «Быков» они выйдут в 1/8 финала. Соответственно победа воспрянувших «Догов» позволяет им выйти в лидеры и еще сильнее закручивает интригу в данном квартете.

Группа H

«Ювентус» уже составил компанию «Ливерпулю», «Баварии» и «Аяксу» в плей-офф, но в отличие от них (амстердамцы теоретически еще могут стать вторыми, но шансы на это мизерные) не гарантировал себе первое место, поскольку «Челси» отстает от «Старой Синьоры» лишь на три очка.

«Синие» опережают «Зенит» на шесть баллов, но положение питерцев не столь безнадежно, как кажется. В случае победы команды Самака с разницей в два гола дома над лондонцами, а также успеха в матче с «Мальме» при поражении дружины Тухеля от туринцев, та выйдет в 1/8 финала.