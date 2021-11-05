No party для Варди. Селихов спас ничью для «Спартака» в Лестере

Московский «Спартак» выстоял в Лестере, сыграв вничью 1:1 в матче 4-го тура Лиги Европы. Голы забивали Мозес и Амарти, а главным героем стал вратарь красно-белых Александр Селихов, отразивший пенальти.

Ход матча

4’ Ихеаначо со средней дистанции пробивал с левой ноги по воротам «Спартака», но Селихов успел сложиться, намертво забрав мяч.

7’ После прострела с левого фланга от Дака, Жиго неудачно выбивал мяч, и Перес тут же в падении головой пробивал по воротам красно-белых, но не попал в правый угол ворот.

18’ С дальней дистанции Сумаре нанёс мощнейший удар в левую «девятку», но крестовина выручила «Спартак». Селихов в этом моменте даже не шелохнулся.

32’ Заброс на Ихеаначо последовал к штрафной площади «Спартака» из глубины поля, но под прессингом Джикии Келечи мяч обработать не сумел, и снаряд срикошетил на Селихова.

42’ После прострела с правого фланга Ихеаначо принял мяч в штрафной площади, после чего накрутил троих спартаковцев, но четвёртый выйти на ударную позицию нигерийцу не позволил.

51’ 0:1 Виктор Мозес. В контратаке «Спартака» Игнатов забежал по правому флангу, где его почему-то вообще никто не встречал. Михаил поднял голову, после чего вырезал идеальную подачу в штрафную площадку на Мозеса, который сверху подрезал мяч точно в дальний угол.

54’ Штрафной удар в глубине поля разыграли «лисы», после чего последовала подача на левый край штрафной площади, откуда Сёюнджю выполнял скидку в центр, но мяч попал в голову Мозеса, от которой срикошетил а руки Селихову.

58’ 1:1 Даниэль Амарти. Угловой на правом фланге снова заработали хозяева поля, стараниями Кастаня. Со стандарта Бертранд подал на ближнюю штангу, Перес продолжил полёт мяча, а там уже Амарти головой переправил мяч в цель.

65’ С правого фланга попытка подачи последовала в штрафную площадку «Спартака», но немного срезавшийся мяч опускался прямо под перекладину ворот, но Селихову удалось потащить мяч на угловой.

74’ Пенальти в ворота «Спартака». Мозес не успел за Лукменом, на левом краю штрафной площади руками прихватив Адемолу

76’ Нет гола! Селихов отбил пенальти в исполнении Варди. В нижний угол бил Джейми, но отлично сыграл российский вратарь.

85’ После подачи с правого фланга Варди пробивал по воротам «Спартака» головой, но попал в Ихеаначо, который тут же пробивал с разворота с четырёх метров, но попал в штангу.

90+1’ Тилеманс из глубины поля опасно подавал на правый угол вратарской площади «Спартака», куда набегал Кастань, но Джикия сумел в прыжке всё-таки добраться до мяча, отбив его головой в аут.

90+3’ В контратаку убегали два в одного Бакаев и Жиго, но умудрились они столкнуться друг с другом.

Футбол. Лига Европы. Группа C Лестер — Спартак 1:1 Голы: 0:1 Виктор Мозес (51'), 1:1 Даниэль Амарти (58') Лестер: Каспер Шмейхель, Даниэль Амарти, Джонни Эванс, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Бубакари Сумаре (Kiernan Dewsbury-Hall, 83'), Айосе Перес (Вильфред Ндиди, 59'), Юри Тилеманс, Райан Бертранд (Адемола Лукман, 58'), Патсон Дака (Джейми Варди, 71'), Келечи Ихеаначо Спартак: Квинси Промес, Александр Соболев (Зелимхан Бакаев, 77'), Михаил Игнатов (Александр Ломовицкий, 87'), Айртон Лукас, Роман Зобнин (Наиль Умяров, 77'), Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Alexander Selikhov Предупреждения: Юри Тилеманс (67'), Виктор Мозес (74')

Турнирная таблица

Команда Руя Витории с четырьмя очками расположилась на четвертой позиции группы C, сохраняя шансы не только на выход из группы, но и на первое место в ней.

Календарь и таблица Лиги Европы

Подопечные Брендана Роджерса находятся на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков, и всего на 2 очка отставая от лидирующего «Наполи».

Группа С Livesport.ru

Следующие матчи

В 5-м туре Лиги Европы «Спартак» дома примет итальянский «Наполи» (24 ноября), а «Лестер» на своем стадионе сыграет с польской «Легией» (25 ноября).

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Спартак» 7 ноября примет на своем поле «Локомотив» в рамках 14-го тура РПЛ. «Лестер» в этот же день отравится в гости к «Лидсу» в рамках 11-го тура АПЛ.

Отдали все силы на поле и бились до самой последней секунды 🔴⚪️

Красно-белые, спасибо за вашу поддержку в Англии и у экранов 👏 pic.twitter.com/U1kL7jAJ2d — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 4, 2021

Прямая речь

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Конечно же, это отличный результат. Мы сражались против достойного, прекрасного соперника. Мы очень хорошо играли в защите, сделали в матче все, что могли. Знали, что у нас не будет большого количества голевых моментов, но старались использовать те, что у нас были. Не хочу кого-то выделять — мы смотрелись здорово именно коллективно. Будем развивать нашу игру и двигаться дальше.

Каспер Шмейхель, вратарь «Лестера»

— Игра должна была закончиться победой. Мы доминировали на поле на протяжении большей части встречи, а соперник забил после пары голевых моментов. На данный момент мы слишком много пропускаем, но у нас и при этом было достаточно возможностей вырвать победу.

Георгий Джикия, защитник «Спартака»

— В целом, доволен ничьей. Игра была сложной — считаю, что это положительный результат. Конечно, за него можно отдельно поблагодарить Селихова. Мне игра нашей команды понравилась. Изначально матч так складывался, что мы действовали вторым номером. Хочу выделить ребят, которые бились, вступали в отбор и дали сопернику создать мало моментов. Один обидный «стандарт» пропустили. Не все получилось так, как хотелось нам. Но результатом доволен.

Келечи Ихеаначо, нападающий «Лестера»

— Неприятный выдался вечер: мы небрежно пропустили, но отыгрались. Мы наседали на ворота в последние 10 минут и как только не пытались забить. Фортуна была не на нашей стороне — надеюсь, в следующий раз она повернется лицом к нам. Мы упустили пару моментов, так что нам нужно больше созидать в атаке. Сегодня этого не было. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующих двух играх. Надеюсь, победим и пройдем дальше.

Александр Селихов, вратарь «Спартака»

— Мы с тренером вратарей готовились к пенальти, которые у “Лестера” бьют три человека. Тренер все разжевал — осталось только прыгнуть в нужный угол. Руй Витория поблагодарил нас за игру. Еще будет разбор этого матча. Я доволен игрой своей команды. Сегодня все бились, старались, отдали все силы.