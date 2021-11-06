Хави в «Барселоне»: от холодильника к печке

Легендарный экс-хавбек «Барселоны» Хави Эрнандес стал новым главным тренером каталонцев. Приводим реакцию медиа на его назначение.

Будущее Хави наступило

«Если есть и линия, которая идет от Йохана Кройфа до Пепа Гвардиолы, то она продолжается на Хави. Покидая "Барселону", он говорил, что надеется, что его будут помнить как человека, который был "футболом до мозга костей", человеком, который будет смотреть каждую игру в каждой лиге и всегда находить что-то, что привлечет его внимание. Поговорите с ним, и даже не затрагивая "Барселону", разговор может идти от "Портсмута" до "Овьедо" и обратно, в результате чего появляется настоящий футбольный манифест», — отмечает в материале The Guardian Сид Лоу.

«У клуба не было готовой замены, и временным наставником стал Серхи Бархуан, но была уже готовая замена: человек, который виделся на этом месте все это время. И вот наконец все встало на свои места. Им "всего лишь" нужно было восстановить контакт, дождаться окончания катарского сезона, прийти к соглашению с "Аль-Саддом" и снова сделать его своим человеком, вернув легенду домой. "Хави играет в будущем", — сказал однажды Дани Алвеш. Будущее было предсказано, и оно начинается сейчас».

Хави добился успеха в Катаре

«В своем первом полном сезоне 2019/20, под его руководством "Аль-Садд" занял третье место в чемпионате Катара, выиграл три кубка (Эмира, Катара и Шейха Яссима) и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов. В этом сезоне он разбил другие команды лиги, установив рекорд без поражений — начиная с прошлой кампании — где в 22 матчах выиграл 19 и сыграл трижды вничью», — пишет на страницах AS Калум Роч.

«Хави был известен тем, что играл в привлекательный победный футбол. Его управленческий стиль следует этому же стилю. И теперь ожидается, что он перенесет это на "Камп Ноу" в ближайшие годы».

Три вызова для Хави

«Но хотя "Барселона" должна добиваться большего успеха, чем у нее есть сейчас, они все еще находятся на некотором расстоянии от команды, которая сможет бросить вызов "Баварии", "Челси", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Это будет настоящим испытанием для Хави. Шаг первый — привнести в клуб позитивность и изменить крус, который уносит их на дно. На втором этапе будет реализован харизматичный и уверенный стиль, который болельщики "Барселоны" ожидают от своей команды», — отмечает в блоге Football Espana Алан Фили.

«Третий шаг — вернуть "Барселону" туда, где она принадлежат, преодолевая сложные финансовые проблемы и модернизируя фирменный стиль до той степени, где они войдут в схватку с тяжеловесами на последних этапах Лиги чемпионов, чувствую способность противостоять им на равных. Сможет ли Хави добиться этого, неизвестно. Его тренерская карьера на сегодня — хотя и впечатляет — ей всего два года, и она прошла далеко от того места, которое можно было бы назвать футбольным очагом, не говоря уже о самой кухне — Хави переходит от холодильника к огню».

Назначение Хави таит в себе риск

«Клубу и, конечно же, большинству болельщиков следует быть реалистами и признать, что при данном положении дел нет быстрых решений и, по крайней мере, оставшаяся часть этого сезона будет посвящена адаптации и закладке основы для будущее. Это дает Хави немного времени и больше гибкости, с большим терпением и большим правом на ошибку, пока тренер приступает к работе своей мечты, работе, которую многие другие мечтали ему доверить», — пишет на страницах Marca Эндрю Макдугалл.

«Обратная сторона этого, конечно же, то, что если ожидания умеренны, то это потому, что задача преуспеть сложнее. Это не плавный переход от каталонцев, которые являются одним из фаворитов Лиги чемпионов, а процесс их воссоединения, и если возвращение легенды клуба уже представляет собой риск, то обстоятельства, возможно, складываются не в пользу Хави. Тем не менее, если это сработает, будущие успехи окажутся еще слаще для фанатов "Барселоны", и его наследие будет усилено больше, чем могло бы быть, если бы он принял успешную команду».