Разгром на «Фиште».«Сочи» выиграл матч с ЦСКА за 16 минут

Ход матча
3’ Побежали в атаку армейцы. Полузащитник «Сочи» Кирилл Заика получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Заболотного.
4’ 1:0 Артур Юсупов. Обляков поскользнулся на правом фланге на своей половине поля и в итоге подарил мяч Бурмистрову, который быстро доставил мяч на правый угол штрафной площади ЦСКА. Касьерра стянул на себя пару соперников и затем выполнил передачу на свободного Юсупова, который вколотил мяч в сетку — у Акинфеева не было шансов на спасение. (видео)
Прогнозы на чемпионат России по футболу
6’ Юсупов выполнил заброс к правому углу штрафной площади ЦСКА, Касьерра зацепился за мяч и затем выполнил передачу немного назад к радиусу штрафной площади, Заика пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.
14’ 2:0 Матео Касьерра. Заика из центра поля выполнил заброс на ход Касьерре к линии штрафной площади ЦСКА. Дивеев должен был перехватывать мяч, но центральный защитник ЦСКА сыграл отвратительно и просто отдал мяч форварду «Сочи», который уже из центра штрафной площади на исполнение пробил под правую штангу. (видео)
16’ 3:0 Матео Касьерра. Заика сместился на правый край, обыграл Щенникова и прострелил во вратарскую ЦСКА. Касьерра выскочил из-за спин защитников и переправил мяч в пустые ворота. (видео)
20’ Сочинцы едва не забили четвёртый. Касьерра разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Заика забежал по флангу и прострелил вдоль ворот — Терехов на дальней штанге не дотянулся до мяча.
22’ Бурмистров разогнал атаку по правой половине поля, затем Никита сместился в центр и выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Касьерру. Матео подработал мяч, сместился в центр штрафной и затем пробил в левый угол ворот, Акинфеев выручил свою команду и не дал Юсупову как следует сыграть на добивании.
26’ Эджуке прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь «Сочи». Чалов подкараулил отскок и пробил в левый угол ворот, Зайнутдинов, который был в офсайде, подставил ногу и отправил мяч в правый угол ворот, гол ЦСКА конечно же не был засчитан.
29’ Эджуке на скорости дошёл до штрафной «Сочи», качнул защитника и пробил по центру ворот — Николай Заболотный всё контролировал.
40’ Маргасов подключился к атаке ЦСКА и вырезал подачу в штрафную — партнёры не дотянулись до мяча. Сочинцы ответили контратакой: Нобоа получил пас на ход и пробил из-за пределов штрафной — мяч улетел на трибуну.
56’ Бийол подключился к атаке, дошёл до штрафной сочинцев и пробил по воротам — Николай Заболотный отразил мяч. Ахметов сыграл на подборе и пальнул в угол — голкипер перевёл на угловой.
57’ 3:1 Бактиёр Зайнутдинов. Дзагоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади «Сочи», Зайнутдинов удачно выпрыгнул и головой пробил точно в правый угол ворот — Николай Заболотный ничего не смог поделать. (видео)
65’ Эджуке от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Сочи», Фернандес в свою очередь выполнил передачу к левому углу вратарской. Ахметов сбросил мяч на Зайнутдинова, а Бактиёр в касание пробил по воротам — Николай Заболотный выручил свою команду в непростой ситуации.
79’ Набабкин подключился к атаке и навесил в штрафную «Сочи», Николай Заболотный на выходе неуверенно отбил мяч, но защитники подстраховали голкипера.
87’ 4:1 Игорь Юрганов. Терехов со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской ЦСКА, Юрганов в борьбе с Мухиным пробил в спину Касьерре. Матео в итоге подработал мяч и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Юрганов удачно набежал на мяч и в падении отправил его в сетку. (видео)
90+2’ Кучаев вошёл в штрафную площадь «Сочи» с левого фланга и затем выполнил прострел в центр штрафной, Родригао грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.
Нападающий «Сочи» Матео Кассьера стал лучшим игроком матча. Колумбиец отметился в этой встрече дублем — на 14-й и 16-й минутах, а также двумя голевыми передачами.
Следующие матчи
Команда Владимира Федотова набрала 27 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — на 5-й строчке (23).
В рамках 15-го тура чемпионата России «Сочи» 21 ноября примет «Рубин», а коллектив Алексея Березуцкого сыграет с «Химками».
Прямая речь
Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА
— Пропустили два быстрых необязательных гола, из-за чего первый тайм провалили полностью. После таких мячей команда была обескуражена, пропустили следом и третий. Во втором тайме играли явно лучше, но после такой первой половины встречи это было не сложно. Могли забить и второй мяч, но не получилось. Второй тайм был лучше, чем первый. Вследствие замен и, возможно, разговоров в раздевалке. «Сочи» играл по результату, могли себе позволить сбавить обороты
#АВБ: Пропустили два быстрых необязательных гола, после чего провалили весь первый тайм https://t.co/AeaaRbdCb7 pic.twitter.com/s5BPGLupun— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 6, 2021
Владимир Федотов, главный тренер «Сочи»
— На самом деле первый тайм был наш, без вариантов. Где три, там могло быть и четыре. При таком крупно счете, естественно, возникает немного расслабуха. Игроки не хотят этого, но это происходит подсознательно. Мы начинаем не совсем синхронно оказывать давление, поэтому есть над чем работать.
Посмотрим, разберем, в чем причины. Речь именно о рассинхронности действий: одни давят, другие делают это несвоевременно, поэтому появляются зоны, в которых футболисты ЦСКА спокойно работают. При счете 3:1 был ряд неприятных моментов, это потеря концентрации, по-другому не скажешь. Есть над чем работать
Матео Кассьерра, форвард «Сочи»
— Два гола и две голевые передачи. Что-то подобное у меня уже было в карьере. Но самое главное, что мы сегодня выиграли и набрали три очка. Мы показали футбол, близкий к максимуму. Хотя главным было набрать три очка. Теперь фокусируемся на следующей игре.