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    Разгром на «Фиште».«Сочи» выиграл матч с ЦСКА за 16 минут

    Московский ЦСКА потерпел выездное поражение со счетом 1:4 от ФК «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было

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    «Сочи» — ЦСКА
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    «Сочи» — ЦСКА
    «Сочи» на своём поле разгромил ЦСКА со счетом 4:1. Хозяева уже в первом тайме отправили три мяча в ворота армейцев. После перерыва москвичи перехватили инициативу, а Зайнутдинов отыграл один мяч, но в концовке точку в игре поставил Юрганов.

    Ход матча

    3’ Побежали в атаку армейцы. Полузащитник «Сочи» Кирилл Заика получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Заболотного.

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    • 4’ 1:0 Артур Юсупов. Обляков поскользнулся на правом фланге на своей половине поля и в итоге подарил мяч Бурмистрову, который быстро доставил мяч на правый угол штрафной площади ЦСКА. Касьерра стянул на себя пару соперников и затем выполнил передачу на свободного Юсупова, который вколотил мяч в сетку — у Акинфеева не было шансов на спасение. (видео)

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    6’ Юсупов выполнил заброс к правому углу штрафной площади ЦСКА, Касьерра зацепился за мяч и затем выполнил передачу немного назад к радиусу штрафной площади, Заика пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

    14’ 2:0 Матео Касьерра. Заика из центра поля выполнил заброс на ход Касьерре к линии штрафной площади ЦСКА. Дивеев должен был перехватывать мяч, но центральный защитник ЦСКА сыграл отвратительно и просто отдал мяч форварду «Сочи», который уже из центра штрафной площади на исполнение пробил под правую штангу. (видео)

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    • 16’ 3:0 Матео Касьерра. Заика сместился на правый край, обыграл Щенникова и прострелил во вратарскую ЦСКА. Касьерра выскочил из-за спин защитников и переправил мяч в пустые ворота. (видео)

    20’ Сочинцы едва не забили четвёртый. Касьерра разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Заика забежал по флангу и прострелил вдоль ворот — Терехов на дальней штанге не дотянулся до мяча.

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    22’ Бурмистров разогнал атаку по правой половине поля, затем Никита сместился в центр и выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Касьерру. Матео подработал мяч, сместился в центр штрафной и затем пробил в левый угол ворот, Акинфеев выручил свою команду и не дал Юсупову как следует сыграть на добивании.

    26’ Эджуке прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь «Сочи». Чалов подкараулил отскок и пробил в левый угол ворот, Зайнутдинов, который был в офсайде, подставил ногу и отправил мяч в правый угол ворот, гол ЦСКА конечно же не был засчитан.

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    • 29’ Эджуке на скорости дошёл до штрафной «Сочи», качнул защитника и пробил по центру ворот — Николай Заболотный всё контролировал.

    40’ Маргасов подключился к атаке ЦСКА и вырезал подачу в штрафную — партнёры не дотянулись до мяча. Сочинцы ответили контратакой: Нобоа получил пас на ход и пробил из-за пределов штрафной — мяч улетел на трибуну.

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    56’ Бийол подключился к атаке, дошёл до штрафной сочинцев и пробил по воротам — Николай Заболотный отразил мяч. Ахметов сыграл на подборе и пальнул в угол — голкипер перевёл на угловой.

    57’ 3:1 Бактиёр Зайнутдинов. Дзагоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади «Сочи», Зайнутдинов удачно выпрыгнул и головой пробил точно в правый угол ворот — Николай Заболотный ничего не смог поделать. (видео)

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    • 65’ Эджуке от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Сочи», Фернандес в свою очередь выполнил передачу к левому углу вратарской. Ахметов сбросил мяч на Зайнутдинова, а Бактиёр в касание пробил по воротам — Николай Заболотный выручил свою команду в непростой ситуации.

    79’ Набабкин подключился к атаке и навесил в штрафную «Сочи», Николай Заболотный на выходе неуверенно отбил мяч, но защитники подстраховали голкипера.

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    • 87’ 4:1 Игорь Юрганов. Терехов со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской ЦСКА, Юрганов в борьбе с Мухиным пробил в спину Касьерре. Матео в итоге подработал мяч и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Юрганов удачно набежал на мяч и в падении отправил его в сетку. (видео)

    90+2’ Кучаев вошёл в штрафную площадь «Сочи» с левого фланга и затем выполнил прострел в центр штрафной, Родригао грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — ЦСКА 4:1
    Голы: 1:0 Артур Юсупов (4'), 2:0 Матео Кассьерра (14'), 3:0 Матео Кассьерра (16'), 3:1 Бактийор Зайнутдинов (57'), 4:1 Игорь Юрганов (87') Сочи: Николай Заболотный, Тимофей Маргасов, Rodrigao, Игорь Юрганов, Кирилл Заика (Эмануэль Маммана, 90'), Ибрагим Цаллагов (Викторьен Ангбан, 80'), Кристиан Нобоа, Сергей Терехов, Никита Бурмистров (Ивелин Попов, 90'), Артур Юсупов (Maksim Barsov, 82'), Матео Кассьерра ЦСКА: Антон Заболотный, Фёдор Чалов (Ильзат Ахметов, 46'), Чидера Эджук (Константин Кучаев, 71'), Иван Обляков (Максим Мухин, 46'), Бактийор Зайнутдинов, Марио Фернандес, Георгий Щенников (Алан Дзагоев, 47'), Яка Бийол, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Игорь Акинфеев Предупреждение: Кирилл Заика (3')

    Нападающий «Сочи» Матео Кассьера стал лучшим игроком матча. Колумбиец отметился в этой встрече дублем — на 14-й и 16-й минутах, а также двумя голевыми передачами.

    Следующие матчи

    Команда Владимира Федотова набрала 27 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — на 5-й строчке (23).

    Календарь и таблица РПЛ

    В рамках 15-го тура чемпионата России «Сочи» 21 ноября примет «Рубин», а коллектив Алексея Березуцкого сыграет с «Химками».

    Прямая речь

    Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

    — Пропустили два быстрых необязательных гола, из-за чего первый тайм провалили полностью. После таких мячей команда была обескуражена, пропустили следом и третий. Во втором тайме играли явно лучше, но после такой первой половины встречи это было не сложно. Могли забить и второй мяч, но не получилось. Второй тайм был лучше, чем первый. Вследствие замен и, возможно, разговоров в раздевалке. «Сочи» играл по результату, могли себе позволить сбавить обороты

    Владимир Федотов, главный тренер «Сочи»

    — На самом деле первый тайм был наш, без вариантов. Где три, там могло быть и четыре. При таком крупно счете, естественно, возникает немного расслабуха. Игроки не хотят этого, но это происходит подсознательно. Мы начинаем не совсем синхронно оказывать давление, поэтому есть над чем работать.

    Посмотрим, разберем, в чем причины. Речь именно о рассинхронности действий: одни давят, другие делают это несвоевременно, поэтому появляются зоны, в которых футболисты ЦСКА спокойно работают. При счете 3:1 был ряд неприятных моментов, это потеря концентрации, по-другому не скажешь. Есть над чем работать

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    • Матео Кассьерра, форвард «Сочи»

    — Два гола и две голевые передачи. Что-то подобное у меня уже было в карьере. Но самое главное, что мы сегодня выиграли и набрали три очка. Мы показали футбол, близкий к максимуму. Хотя главным было набрать три очка. Теперь фокусируемся на следующей игре.

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