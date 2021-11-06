РПЛ. «Зенит» в гостях у «Урала», дерби «Спартака» и «Локомотива»

«Арсенал» — «Уфа» 0:0
В поединке 14 тура РПЛ «Арсенал» и «Уфа» в Туле разыграли нулевую ничью.
Гости с 18 минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил Руслан Фищенко.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Арсенал Тула — Уфа 0:0
Арсенал Тула: Антон Коченков, Игорь Смольников, Иван Новосельцев, Урош Радакович, Artem Sokol, Руслан Камболов (Аяз Гулиев, 46'), Даниил Хлусевич (Axel Bjoernstroem, 46'), Сергей Ткачёв (Artem Sukhanov, 83'), Кингз Кангва, Эванс Кангва (Зурико Давиташвили, 76'), Evgeni Lutsenko (Евгений Марков, 86') Уфа: Гамид Агаларов (Александр Саплинов, 80'), Остон Урунов, Вячеслав Кротов (Владислав Камилов, 69'), Боян Йокич, Руслан Фищенко, Filip Mrzljak (Артём Голубев, 86'), Egas Cacintura, Alexey Nikitin, Юрий Журавлёв, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Беленов Предупреждения: Руслан Фищенко (1'), Руслан Камболов (16'), Руслан Фищенко (18'), Сергей Ткачёв (36'), Урош Радакович (45 + 1')
В таблице РПЛ «Арсенал» занимает 14 место с 13 очками. «Уфа» с 14 баллами занимает 11 позицию.
«Динамо» — «Краснодар»
6 ноября, 16:30 мск
«Крылья Советов» — «Химки»
6 ноября, 16:30 мск
«Сочи» — ЦСКА
6 ноября, 19:00 мск
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7 ноября, 14:00 мск
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7 ноября, 16:30 мск
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7 ноября, 19:00 мск