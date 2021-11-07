Слабая игра в атаке и удаление Клаудиньо. «Зенит» не смог обыграть аутсайдера РПЛ

Ход матча
5' Матч начался с контроля мяча «Зенитом», но все же первый удар совершил «Урал». Правда Бикфалви помешали игроки команды гостей.
9' Снова Бикфалви. На этот раз полузащитник нанес удар под перекладину и Михаил Кержаков выручил «Зенит».
Стартовые составы матча #УралЗенит 📋#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/GM15qM4gR6— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 7, 2021
18' Клаудиньо попытался обострить с помощью навеса, но вратарь «Урала» мяч перехватил.
22' Бикфалви в очередной раз потревожил Кержакова. На этот раз мяч летел точно в правую «девятку», но голкипер в красивом прыжке отразил удар.
30' Пока что без конкретной угрозы для ворот «Урала». Атаки гостей завершаются на стадии обостряющих передач.
Миша! Красивое спасение Кержакова после удара Бикфалви 🔝 #УралЗенит pic.twitter.com/jzMwegSGK9— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 7, 2021
34' Ярослав Ракицкий получает желтую карточку. Второй горчичник в матче от судьи.
42' Клаудиньо принял мяч у штрафной соперника, протянул его по линии штрафной и нанес удар в правый верхний угол. Илья Помазун сделал сейв и перевел мяч на угловой.
45' Сергей Семак снял с игры Ракицкого и Дзюбу. Вместо них вышли Ерохин и Малком.
51' Клаудиньо получает прямую красную карточку за грубый подкат вперед ногами.
59' После недопонимания между защитниками «Урала» Вендел сумел пробить головой по центру ворот — вратарь был на месте.
65' Игроки «Урала» пытаются контролировать мяч путем коротких передач, чтобы упокоить игру.
68' Бикфалви снова дают пробить, но в этом эпизоде игрок бил из пределов штрафной. На счастье для гостей, мяч пошел выше ворот.
75' «Урал» создал два неплохих момента. Лео Гогличидзе и Рафал Аугустыняк сделали по дальнему удару.
81' Малком сделал обостряющий навес, но Помазун вовремя сыграл на выходе.
86' Сердар Азмун пробил со средней дистанции — мяч пошел выше ворот.
89' Игроки «Урала» неудачно разыграли штрафной. будет удар от ворот.
90+4' Арбитр свистит об окончании поединка. Матч завершился нулевой ничьей.
Лучшим игроком встречи стал защитник «Урала» Арсен Адамов.
Арсен Адамов стал лучшим игроком матча #УралЗенит 🏆#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/vEsUgoPTMb— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 7, 2021
Турнирная таблица
«Урал» остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, имея уже 11 очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Это будет 20 ноября.
«Зенит» продолжает лидировать. Гости набрали 30 очков и опережают «Сочи» на 2 пункта. 19 ноября «мешки» примут «Нижний Новгород».
Прямая речь
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак
— Игра не получилось, моменты не реализовывались. Нужно было прибавлять. В перерыве сделали изменения, но удаление спутало карты. На победу не наиграли сегодня. Такое качество недопустимо.
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов
— После удаления нам нужно было больше атаковать, искать обострения. Наша команда умеет это делать. Тем не менее, мы много создали. И не надо забывать, что у «Зенита» много качественных игроков. Могли забить, могли пропустить, но мы довольны качеством игры. Когда-то нас должно прорвать в плане забитых мячей.