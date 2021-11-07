Слабая игра в атаке и удаление Клаудиньо. «Зенит» не смог обыграть аутсайдера РПЛ

«Зенит» третий раз в сезоне сыграл вничью. В этот раз команда Сергея Семака показала слабую игру в атаке. Проблем добавило удаление Клаудиньо. О том, как это было, в нашем обзоре.

Ход матча

5' Матч начался с контроля мяча «Зенитом», но все же первый удар совершил «Урал». Правда Бикфалви помешали игроки команды гостей.

9' Снова Бикфалви. На этот раз полузащитник нанес удар под перекладину и Михаил Кержаков выручил «Зенит».

18' Клаудиньо попытался обострить с помощью навеса, но вратарь «Урала» мяч перехватил.

22' Бикфалви в очередной раз потревожил Кержакова. На этот раз мяч летел точно в правую «девятку», но голкипер в красивом прыжке отразил удар.

30' Пока что без конкретной угрозы для ворот «Урала». Атаки гостей завершаются на стадии обостряющих передач.

34' Ярослав Ракицкий получает желтую карточку. Второй горчичник в матче от судьи.

42' Клаудиньо принял мяч у штрафной соперника, протянул его по линии штрафной и нанес удар в правый верхний угол. Илья Помазун сделал сейв и перевел мяч на угловой.

45' Сергей Семак снял с игры Ракицкого и Дзюбу. Вместо них вышли Ерохин и Малком.

51' Клаудиньо получает прямую красную карточку за грубый подкат вперед ногами.

59' После недопонимания между защитниками «Урала» Вендел сумел пробить головой по центру ворот — вратарь был на месте.

65' Игроки «Урала» пытаются контролировать мяч путем коротких передач, чтобы упокоить игру.

68' Бикфалви снова дают пробить, но в этом эпизоде игрок бил из пределов штрафной. На счастье для гостей, мяч пошел выше ворот.

75' «Урал» создал два неплохих момента. Лео Гогличидзе и Рафал Аугустыняк сделали по дальнему удару.

81' Малком сделал обостряющий навес, но Помазун вовремя сыграл на выходе.

86' Сердар Азмун пробил со средней дистанции — мяч пошел выше ворот.

89' Игроки «Урала» неудачно разыграли штрафной. будет удар от ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Зенит 0:0 Урал: Илья Помазун, Артём Мамин, Ivan Kuzmichev, Рафал Аугустыняк, Денис Кулаков, Бранко Йовичич (Luka Gagnidze, 70'), Арсен Адамов, Leo Goglichidze, Андрей Егорычев (Рамазан Гаджимурадов, 74'), Kirill Kolesnichenko (Yuri Zheleznov, 81'), Эрик Космин Бикфалви Зенит: Артём Дзюба (Александр Ерохин, 46'), Сердар Азмун, Данил Круговой, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Вендел (Андрей Мостовой, 86'), Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий (Малком, 46'), Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Михаил Кержаков Предупреждения: Андрей Егорычев (20'), Ярослав Ракицкий (34'), Дмитрий Чистяков (87') Удаление: Клаудиньо (51')

90+4' Арбитр свистит об окончании поединка. Матч завершился нулевой ничьей.

Лучшим игроком встречи стал защитник «Урала» Арсен Адамов.

Турнирная таблица

«Урал» остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, имея уже 11 очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Это будет 20 ноября.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» продолжает лидировать. Гости набрали 30 очков и опережают «Сочи» на 2 пункта. 19 ноября «мешки» примут «Нижний Новгород».

Прямая речь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак

— Игра не получилось, моменты не реализовывались. Нужно было прибавлять. В перерыве сделали изменения, но удаление спутало карты. На победу не наиграли сегодня. Такое качество недопустимо.

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов

— После удаления нам нужно было больше атаковать, искать обострения. Наша команда умеет это делать. Тем не менее, мы много создали. И не надо забывать, что у «Зенита» много качественных игроков. Могли забить, могли пропустить, но мы довольны качеством игры. Когда-то нас должно прорвать в плане забитых мячей.