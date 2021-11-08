Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию

Андрей Шевченко возвращается в Италию. На этот раз в качестве тренера. Один из лучших нападающих в истории итальянской Серии А возглавил «Дженоа». И сейчас расскажем, как так получилось, что Шева после пяти продуктивных лет в сборной Украины оказался не в Милане, где его уже давно ждут, а в Генуе.

Как возник вариант с «Джеаноа»?

В конце прошлой недели в итальянских СМИ появилась информация о желании «Дженоа» назначить Андрея Шевченко главным тренером. И это не было похоже на обычный футбольный вброс поздней осенью — про возвращение украинца в Италию сообщали серьезные источники, в том числе Джанлука Ди Марцио.

Ситуация развивалась стремительно. Вскоре сообщалось, что в «Дженоа» сразу согласились на финансовые условия Шевченко, а это около двух миллионов евро в год. По остальным вопросам тоже не возникло разногласий. В общем, договорились быстро.

«Дженоа» не стал томить болельщиков ожиданием. В воскресенье клуб подтвердил информацию, ранее появившуюся в прессе. Сначала пресс-служба «Дженоа» опубликовала в твиттере эмодзи с флагом Украины, а Шевченко сделал репост. Ну а потом была стандартная запись о назначении нового тренера. В общем, тот случай, когда между слухами и официальным объявлением не было и недели.

У «Дженоа» были другие варианты?

Да, Шевченко был не единственным кандидатом «Дженоа» на пост главного тренера. По информации La Gazzetta dello Sport (кому-кому, а ей точно можно доверять), клуб из Генуи обратился в скаутскую компанию (в свое время она порекомендова «Лестеру» Клаудио Раньери), которая тут же выкатила список из пяти кандидатов.

Запрос звучал так: помогите найти известного в мире футбола человека, при этом опытного и харизматичного.

Андреа Пирло globallookpress.com

Помимо Шевченко, «Дженоа» также предложили пообщаться с Андреа Пирло и Доменико Тедеско, который продолжает приходить в себя после изнурительного периода в московском «Спартаке». Имена еще двух кандидатов не уточняются.

Интересно, что у Шевы были самые внушительные требования по зарплате, но это не стало препятствием.

Мог ли Шевченко оказаться в Италии раньше?

Пик слухов о возможном возвращении Шевченко в Италию пришелся на 2019 год. Тогда писали, что украинец может уйти из сборной и возглавить «Милан», окончательно превратившийся в середняка Серии А. Но в итоге до серьезных разговоров так и не дошло.

Шевченко вместе с национальной командой шикарно провел отборочный турнир на Евро-2020, а «Милан» вместо Марко Джампаоло назначил Стефано Пиоли. Как ни странно, но «Милан» угадал с тренером на все сто. В этом сезоне «россонери» под руководством Пиоли играют в Лиге чемпионов и ведут борьбу за Скудетто.

Хотя Шева никогда не скрывал, что мечтает тренировать «Милан» . Буквально в мае он заявил следующее: «Возглавить "Милан" — одна из моих целей. Сейчас я сосредоточен на сборной, но потом хотел бы поработать в клубе, это будет следующий шаг в моей карьере. "Милан" всегда в моем сердце, а Италия — моя вторая родина. Очень хочу вернуться».

В какой-то момент СМИ «отправляли» Шевченко сначала в «Челси» (сразу после отставки Фрэнка Лэмпарда), а позже в шотландский «Селтик».

След Берлускони?

Похоже, да, в назначении Шевченко главным тренером «Дженоа» не обошлось без бывшего владельца «Милана» Сильвио Берлускони.

Дело в том, что пост президента «Дженоа» в самое ближайшее время, если верить итальянским журналистам, вот-вот займет Альберто Дзангриллло (хотя сомнений в этом почти никаких — Дзангрилло в середине октября смотрел матч «Дженоа» против «Сассуоло» с одним из менеджеров компании, которая не так давно приобрела клуб).

Это имя известно многим болельщикам «Милана». Дзангрилло — личный врач Берлускони .

Альберто Дзангрилло abc27.com

А теперь Дзангрилло станет связующим звеном между командой и новым руководством «Дженоа».

В конце сентября контрольный пакет акций клуба (99,9%) приобрела американская инвестиционная компания 777 Partners . Пишут, что за «Дженоа» американцы заплатили 150 миллионов евро.

По всей видимости, мнение Дзангрилло при выборе нового тренера стало ключевым. И дело тут не только в опыте и харизме Шевченко. Если сравнивать Шеву по этим критериям с Пирло и Тедеско, то все не так уж и однозначно. Шевченко еще ни разу не работал в клубе, тогда как у Пирло есть полноценный сезон в «Ювентусе», а Тедеско выводил в групповой этапа Лиги чемпионов немецкий «Шальке» (про «Спартак» тут нет смысла вспоминать, в Италии не сильно обращают внимание на успехи в чемпионатах вроде российского).

С кем Шевченко приехал в «Дженоа»?

В тренерский штаб Шевченко войдут как минимум два специалиста, с которыми он работал в сборной Украины. Основным помощником украинца станет Мауро Тассотти. С этим человеком Шевченко знаком еще с тех пор, когда играл за «Милан».

Вторым ассистеном Шевы станет Луиджи Ночентини, у которого также есть опыт работы в мадридском «Реале».

А вот Андреа Мальдера в «Дженоа» не будет. Некоторые источники утверждают, что это связано с личными моментами — в пятницу ушел из жизни отец тренера. Но также поговаривают, что у Мальдеры есть другие варианты по трудоустройству.

Куда Шевченко попал?

На данный момент Шевченко оказался в команде, которая после 12-ти туров занимает 17-е место в чемпионате Италии. Отрыв от последней строчки — всего лишь три очка. То есть «Дженоа» можно смело назвать одним из тех, кому придется бороться за выживание.

Всего лишь одна победа в 12-ти матчах — это, собственно, и стало одним из главных поводов для отставки Давиде Баллардини и назначения Шевченко.

С другой стороны, важно понимать, что с нынешним составом «Дженоа» любому тренеру будет крайне сложно подняться выше десятого места. В атаке многое по-прежнему зависит от 38-летнего Горана Пандева. Правда, в этом чемпионате македонец пока ни разу не забивал. Главной же звездой команды можно назвать бывшего форварда «Ромы» Маттиа Дестро.

Также можно вспомнить про Доменико Кришито, который провел основную часть карьеры в «Зените», Фелипе Кайседо, игравшего за «Локомотив», экс-защитника «Спартака» Николу Максимовича и бывшего вратаря «Пари Сен-Жермен» Сальваторе Сиригу.

Доменико Кришито globallookpress.com

Состав, мягко говоря, так себе , да еще и возрастной. Неудивительно, что предшественник Шевченко постоянно экспериментировал, искал какие-то варианты. Баллардини всего лишь за несколько месяцев успел задействовать 30 футболистов. И при этом у него ни разу не повторялся стартовый состав.

Как минимум в ближайшие пару месяцев экспериментировать придется и Шевченко. И только в январе клуб выйдет на трансферный рынок. Новые владельцы «Дженоа» якобы готовы выделить солидную сумму на трансферы. Приобретение новых игроков, по всей видимости, тоже было одним из требований украинского тренера.

В «Дженоа» появятся украинские футболисты?

Это могло случиться еще до назначения Шевченко. Минувшим летом «Дженоа» хотел купить нападающего киевского «Динамо» Владислава Супрягу, но клубы так и не смогли договориться. Хотя итальянцы вроде бы предлагали внушительные в данном случае десять миллионов евро.

А теперь уже точно никто не удивится, если в «Дженоа» вдруг появятся украинские игроки. Не исключено, что Шевченко постарается вытащить из «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, который практически не играет в этом сезоне.

Генуэзское издание Il Secolo XIX считает, что «Дженоа» может приобрести защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко. Кроме того, клубу интересны защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, хавбек «Челси» Кристиан Пулишич и полузащитник «Милана» Саму Кастильехо.

А, может, Шевченко поспешил?

Тренерская карьера Шевченко началась нестандартно. Как правило, все наоборот — сначала клуб, а потом уже сборная. Но экс-форвард «Милана» и «Челси» сразу же возглавил национальную команду. И это был очень продуктивный период, Шевченко за прошедшие пять лет зарекомендовал себя способным тренером. А его главным достижением в сборной Украины стал выход в четвертьфинал Евро-2020. Кроме того, можно вспомнить ряд очень успешных матчей против топ-сборных.

Возглавив «Дженоа», Шевченко показал, что не боится рисковать . Команда действительно сложная, возрастная, но начать клубный этап лучше так, чем сразу с топ-клуба. За примерами далеко ходить не надо. Кларенс Зеедорф и Филиппо Индзаги возглавили «Милан», по сути, не имея никакого тренерского опыта (Индзаги перед этим успел поработать только с молодежной командой), и ничего хорошего, как известно, из этого не вышло.

Перед тем, как попасть в большой клуб, любому тренеру нужна практика в команде попроще. Либо же надо родиться Гвардиолой.

Шевченко пошел по классическому пути. В этом сезоне будет достаточно сохранить место в Серии А, а уже перед следующим можно будет говорить о более существенных задачах. А там и «Милан» появится на горизонте. Кстати, из Генуи до Милана всего лишь пару часов езды. Так что Шева уже совсем рядом с мечтой.