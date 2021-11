Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию

В конце прошлой недели в итальянских СМИ появилась информация о желании «Дженоа» назначить Андрея Шевченко главным тренером. И это не было похоже на обычный футбольный вброс поздней осенью — про возвращение украинца в Италию сообщали серьезные источники, в том числе Джанлука Ди Марцио.

Ситуация развивалась стремительно. Вскоре сообщалось, что в «Дженоа» сразу согласились на финансовые условия Шевченко, а это около двух миллионов евро в год. По остальным вопросам тоже не возникло разногласий. В общем, договорились быстро.

«Дженоа» не стал томить болельщиков ожиданием. В воскресенье клуб подтвердил информацию, ранее появившуюся в прессе. Сначала пресс-служба «Дженоа» опубликовала в твиттере эмодзи с флагом Украины, а Шевченко сделал репост. Ну а потом была стандартная запись о назначении нового тренера. В общем, тот случай, когда между слухами и официальным объявлением не было и недели.

🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!

🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.

🇺🇦 #Шевченко

