Рядом с мечтой. Шевченко снова едет покорять Италию

Как возник вариант с «Джеаноа»?
В конце прошлой недели в итальянских СМИ появилась информация о желании «Дженоа» назначить Андрея Шевченко главным тренером. И это не было похоже на обычный футбольный вброс поздней осенью — про возвращение украинца в Италию сообщали серьезные источники, в том числе Джанлука Ди Марцио.
Ситуация развивалась стремительно. Вскоре сообщалось, что в «Дженоа» сразу согласились на финансовые условия Шевченко, а это около двух миллионов евро в год. По остальным вопросам тоже не возникло разногласий. В общем, договорились быстро.
«Дженоа» не стал томить болельщиков ожиданием. В воскресенье клуб подтвердил информацию, ранее появившуюся в прессе. Сначала пресс-служба «Дженоа» опубликовала в твиттере эмодзи с флагом Украины, а Шевченко сделал репост. Ну а потом была стандартная запись о назначении нового тренера. В общем, тот случай, когда между слухами и официальным объявлением не было и недели.
🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.
🇺🇦 #Шевченко
📝 https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc
У «Дженоа» были другие варианты?
Да, Шевченко был не единственным кандидатом «Дженоа» на пост главного тренера. По информации La Gazzetta dello Sport (кому-кому, а ей точно можно доверять), клуб из Генуи обратился в скаутскую компанию (в свое время она порекомендова «Лестеру» Клаудио Раньери), которая тут же выкатила список из пяти кандидатов.
Запрос звучал так: помогите найти известного в мире футбола человека, при этом опытного и харизматичного.
Помимо Шевченко, «Дженоа» также предложили пообщаться с Андреа Пирло и Доменико Тедеско, который продолжает приходить в себя после изнурительного периода в московском «Спартаке». Имена еще двух кандидатов не уточняются.
Интересно, что у Шевы были самые внушительные требования по зарплате, но это не стало препятствием.
Мог ли Шевченко оказаться в Италии раньше?
Пик слухов о возможном возвращении Шевченко в Италию пришелся на 2019 год. Тогда писали, что украинец может уйти из сборной и возглавить «Милан», окончательно превратившийся в середняка Серии А. Но в итоге до серьезных разговоров так и не дошло.
Шевченко вместе с национальной командой шикарно провел отборочный турнир на Евро-2020, а «Милан» вместо Марко Джампаоло назначил Стефано Пиоли. Как ни странно, но «Милан» угадал с тренером на все сто. В этом сезоне «россонери» под руководством Пиоли играют в Лиге чемпионов и ведут борьбу за Скудетто.
Хотя
В какой-то момент СМИ «отправляли» Шевченко сначала в «Челси» (сразу после отставки Фрэнка Лэмпарда), а позже в шотландский «Селтик».
След Берлускони?
Похоже, да, в назначении Шевченко главным тренером «Дженоа» не обошлось без бывшего владельца «Милана» Сильвио Берлускони.
Дело в том, что пост президента «Дженоа» в самое ближайшее время, если верить итальянским журналистам, вот-вот займет Альберто Дзангриллло (хотя сомнений в этом почти никаких — Дзангрилло в середине октября смотрел матч «Дженоа» против «Сассуоло» с одним из менеджеров компании, которая не так давно приобрела клуб).
Это имя известно многим болельщикам «Милана».
А теперь Дзангрилло станет связующим звеном между командой и новым руководством «Дженоа».
По всей видимости, мнение Дзангрилло при выборе нового тренера стало ключевым. И дело тут не только в опыте и харизме Шевченко. Если сравнивать Шеву по этим критериям с Пирло и Тедеско, то все не так уж и однозначно. Шевченко еще ни разу не работал в клубе, тогда как у Пирло есть полноценный сезон в «Ювентусе», а Тедеско выводил в групповой этапа Лиги чемпионов немецкий «Шальке» (про «Спартак» тут нет смысла вспоминать, в Италии не сильно обращают внимание на успехи в чемпионатах вроде российского).
С кем Шевченко приехал в «Дженоа»?
В тренерский штаб Шевченко войдут как минимум два специалиста, с которыми он работал в сборной Украины. Основным помощником украинца станет Мауро Тассотти. С этим человеком Шевченко знаком еще с тех пор, когда играл за «Милан».
Вторым ассистеном Шевы станет Луиджи Ночентини, у которого также есть опыт работы в мадридском «Реале».
❤️💙 Ben arrivato a Villa Rostan, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021
🇺🇦 #Shevchenko #Шевченко pic.twitter.com/Anh0rdM5VE
А вот Андреа Мальдера в «Дженоа» не будет. Некоторые источники утверждают, что это связано с личными моментами — в пятницу ушел из жизни отец тренера. Но также поговаривают, что у Мальдеры есть другие варианты по трудоустройству.
Куда Шевченко попал?
На данный момент Шевченко оказался в команде, которая после 12-ти туров занимает 17-е место в чемпионате Италии. Отрыв от последней строчки — всего лишь три очка. То есть «Дженоа» можно смело назвать одним из тех, кому придется бороться за выживание.
Всего лишь одна победа в 12-ти матчах — это, собственно, и стало одним из главных поводов для отставки Давиде Баллардини и назначения Шевченко.
С другой стороны, важно понимать, что с нынешним составом «Дженоа» любому тренеру будет крайне сложно подняться выше десятого места. В атаке многое по-прежнему зависит от 38-летнего Горана Пандева. Правда, в этом чемпионате македонец пока ни разу не забивал. Главной же звездой команды можно назвать бывшего форварда «Ромы» Маттиа Дестро.
Также можно вспомнить про Доменико Кришито, который провел основную часть карьеры в «Зените», Фелипе Кайседо, игравшего за «Локомотив», экс-защитника «Спартака» Николу Максимовича и бывшего вратаря «Пари Сен-Жермен» Сальваторе Сиригу.
Как минимум в ближайшие пару месяцев экспериментировать придется и Шевченко. И только в январе клуб выйдет на трансферный рынок. Новые владельцы «Дженоа» якобы готовы выделить солидную сумму на трансферы. Приобретение новых игроков, по всей видимости, тоже было одним из требований украинского тренера.
В «Дженоа» появятся украинские футболисты?
Это могло случиться еще до назначения Шевченко. Минувшим летом «Дженоа» хотел купить нападающего киевского «Динамо» Владислава Супрягу, но клубы так и не смогли договориться. Хотя итальянцы вроде бы предлагали внушительные в данном случае десять миллионов евро.
А теперь уже точно никто не удивится, если в «Дженоа» вдруг появятся украинские игроки. Не исключено, что Шевченко постарается вытащить из «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, который практически не играет в этом сезоне.
Генуэзское издание Il Secolo XIX считает, что «Дженоа» может приобрести защитника киевского «Динамо» Виталия Миколенко. Кроме того, клубу интересны защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, хавбек «Челси» Кристиан Пулишич и полузащитник «Милана» Саму Кастильехо.
А, может, Шевченко поспешил?
Тренерская карьера Шевченко началась нестандартно. Как правило, все наоборот — сначала клуб, а потом уже сборная. Но экс-форвард «Милана» и «Челси» сразу же возглавил национальную команду. И это был очень продуктивный период, Шевченко за прошедшие пять лет зарекомендовал себя способным тренером. А его главным достижением в сборной Украины стал выход в четвертьфинал Евро-2020. Кроме того, можно вспомнить ряд очень успешных матчей против топ-сборных.
Возглавив «Дженоа»,
Перед тем, как попасть в большой клуб, любому тренеру нужна практика в команде попроще. Либо же надо родиться Гвардиолой.
Шевченко пошел по классическому пути. В этом сезоне будет достаточно сохранить место в Серии А, а уже перед следующим можно будет говорить о более существенных задачах. А там и «Милан» появится на горизонте. Кстати, из Генуи до Милана всего лишь пару часов езды. Так что Шева уже совсем рядом с мечтой.