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    Андрей Шевченко ведет переговоры с «Дженоа»

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    Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в Италии, утверждает Джанлуки Ди Марцио.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    По его данным, украинский специалист ведет переговоры с «Дженоа».

    Как передает источник, есть два варианта контракта для Андрея Шевченко — на три сезона, либо по схеме 2+1. Он должен возглавить клуб перед международной паузой. Его первым матчем с новой командой может стать встреча с «Ромой» 21-го ноября.

    Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. «Дженоа» с девятью очками после 12 матчей располагается на 15-м месте в турнирной таблице Серии А.

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