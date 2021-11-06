Андрей Шевченко ведет переговоры с «Дженоа»

Бывший главный тренер сборной Украиныможет продолжить карьеру в Италии, утверждает Джанлуки Ди Марцио.

По его данным, украинский специалист ведет переговоры с «Дженоа».

Как передает источник, есть два варианта контракта для Андрея Шевченко — на три сезона, либо по схеме 2+1. Он должен возглавить клуб перед международной паузой. Его первым матчем с новой командой может стать встреча с «Ромой» 21-го ноября.

Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. «Дженоа» с девятью очками после 12 матчей располагается на 15-м месте в турнирной таблице Серии А.