Трансферный дайджест. 2 — 8 ноября

Эдинсон Кавани
«Манчестер Юнайтед», нападающий, 34 года
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани входит в сферу интересов «Барселоны», утверждает El Chiringuito.
Каталонцы хотят усилить линию атаки и уругвайский форвард является одной из кандидатур.
По данным источника, директор «блауграны» Матеу Алемани уже дважды летал в Манчестер для обсуждения потенциальных сделок.
Бразильский «Палмейрас» также рассматривает возможность подписать 34-летнего уругвайца летом 2022 года на правах свободного агента, сообщает express.co.uk.
В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», дважды выйдя в стартовом составе, на его счету 1 гол. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.
Наш прогноз: «МЮ»
Душан Влахович
«Фиорентина», нападающий, 21 год
Лондонский «Арсенал» хочет приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.
Лондонский клуб уже вел переговоры о трансфере форварда с флорентинцами. Гендиректор «Фиорентины» Джо Бароне и спортдиректор Даниэле Праде летали в Лондон, чтобы узнать, каковы намерения «канониров».
«Арсенал» готов заплатить 80 миллионов евро, которые просит «Фиорентина», уже в январе. Часть суммы лондонцы готовы выплатить фиксированно, а часть — в виде бонусов.
Клубы близки к договоренности, но игрок и его агенты не очень хотят в «Арсенал». Сторона футболиста хочет изучить более привлекательные предложения и готова ждать до лета.
В этом сезоне 21-летний форвард забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах Серии А.
Наш прогноз: «Фиорентина»
Джесси Лингард
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет
Полузащитник Джесси Лингард может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой, сообщает Eurosport.
Футболист готов уйти из клуба в январе, и представители англичанина будут серьезно изучать поступающие предложения.
Англичанин хочет принять участие в Чемпионате мира в 2022 году в Катаре, но для этого ему необходимо регулярно появляться на поле.
В этом сезоне Лингард произвел впечатление своей игрой в «МЮ», но он далеко не основной в команде. Он дважды забил и отдал один ассист за шесть матчей.
Претендентом на Лингарда остается «Вест Хэм», где хавбек ранее играл на правах аренды. Однако лондонцев, вероятно, ожидает конкуренция с «Ньюкаслом».
Также возможны предложения из других стран — в прессе появлялась информация об интересе со стороны «Милана» и «Барселоны».
Сам Лингард предпочтет вновь играть за «Вест Хэм», учитывая его успехи в текущем сезоне и удачный опыт в прошлом.
Контракт 28-летнего футболиста истекает в конце сезона. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявлял, что клуб намерен продлить соглашение, но стороны пока не пришли к компромиссу.
Наш прогноз: «Вест Хэм»
Танги Ндомбеле
«Тоттенхэм», полузащитник, 24 года
«Барселона» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб хочет усилить линию полузащиты и попытается подписать 24-летнего француза в зимнее трансферное окно.
Игроком «шпор» интересовался еще Рональд Куман, до своей отставки. Специалисту был нужен физически крепкий игрок, схожий с Джорджиньо Вейналдумом, которого каталонцы не смогли подписать летом.
В сезоне-2021/22 Ндомбеле провел 9 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.
Наш прогноз: «Тоттенхэм»
Карим Адейеми
«Ред Булл Зальцбург», форвард, 19 лет
Форвард «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми стал одним из самых желанных прогрессирующих игроков в Европе после своих выступлений с австрийским клубом в Лиге чемпионов в этом сезоне.
По данным Sport1.de, на днях агент Адейеми был в Мадриде, где провел переговоры с «Реалом» и «Атлетико».
Дортмундская «Боруссия» предложила 19-летнему игроку сборной Германии 5-летний контракт, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, Адейеми — приоритетный трансфер для «Боруссии» в случае вероятного ухода Эрлинга Холанда летом.
Календарь и таблица Бундеслиги
Ранее стало известно, что молодым форвардом также интересуются «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и «Ливерпуль».
По данным Sky Sports, один из топ-клубов может подписать игрока уже зимой и отдать его обратно в аренду «Зальцбургу» на полгода.
Решение о своем будущем Адейеми должен принять к концу ноября. Его контракт действует до лета 2024 года. Вероятно, «Зальцбург» согласится отпустить футболиста за 30-35 миллионов евро.
В 12 матчах сезона австрийской Бундеслиги на счету форварда 10 голов и один ассист.
Наш прогноз: «Боруссия»
Андреа Белотти
«Торино», форвард, 27 лет
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заинтересован в подписании нескольких игроков «Торино», в число которых входит нападающий Андреа Белотти, сообщает Tuttosport.
Ранее главный тренер «Торино» Иван Юрич подтвердил, что форвард планирует покинуть команду и не будет продлевать контракт, истекающий по окончании сезона.
«Белотти не подпишет новый контракт, но и не уйдёт в январе. Он будет решать вопрос своего будущего в июне», — сказал Юрич.
В июле сообщалось, что петербургский «Зенит» был готов заплатить за итальянца 30 миллионов евро, но сделка не состоялась.
Срок действующего контракта 27-летнего форварда с «Торино» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне Белотти принял участие в 7 встречах Серии А, в которых отметился 1 забитым мячом.
Наш прогноз: «Тоттенхэм»
Марк-Андре тер Стеген
«Барселона», вратарь, 29 лет
«Ньюкасл» готовится к летнему трансферному окну и планирует совершить несколько топ-сделок.
Одна из целей «сорок» — вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген. По данным El National, английский клуб готов заплатить за 29-летнего игрока 55 миллионов евро.
Возможно, «Ньюкасл» заплатит и больше, поскольку немец является приоритетной трансферной целью руководства «сорок».
Однако сложнее всего будет убедить самого голкипера. Он счастлив в «Барселоне» и не раз говорил, что после ухода из каталонского клуба хочет вернуться в Германию.
«Ньюкасл» попытается убедить его высокой зарплатой, но это будет непросто, учитывая, что проект только строится, и команда не будет выступать в еврокубках.
Наш прогноз: «Барселона»