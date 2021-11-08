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    Трансферный дайджест. 2 — 8 ноября

    Удержит ли «МЮ» бомбардира, кому достанется молодая звезда «Зальцбурга», переманит ли «Ньюкасл» вратаря «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней

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    Эдинсон Кавани
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Эдинсон Кавани

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 34 года

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани входит в сферу интересов «Барселоны», утверждает El Chiringuito.

    Каталонцы хотят усилить линию атаки и уругвайский форвард является одной из кандидатур.

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    • По данным источника, директор «блауграны» Матеу Алемани уже дважды летал в Манчестер для обсуждения потенциальных сделок.

    Бразильский «Палмейрас» также рассматривает возможность подписать 34-летнего уругвайца летом 2022 года на правах свободного агента, сообщает express.co.uk.

    Календарь и таблица АПЛ

    В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», дважды выйдя в стартовом составе, на его счету 1 гол. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.

    Наш прогноз: «МЮ»

    Душан Влахович

    «Фиорентина», нападающий, 21 год

    Душан Влахович

    Лондонский «Арсенал» хочет приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

    Лондонский клуб уже вел переговоры о трансфере форварда с флорентинцами. Гендиректор «Фиорентины» Джо Бароне и спортдиректор Даниэле Праде летали в Лондон, чтобы узнать, каковы намерения «канониров».

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    • «Арсенал» готов заплатить 80 миллионов евро, которые просит «Фиорентина», уже в январе. Часть суммы лондонцы готовы выплатить фиксированно, а часть — в виде бонусов.

    Клубы близки к договоренности, но игрок и его агенты не очень хотят в «Арсенал». Сторона футболиста хочет изучить более привлекательные предложения и готова ждать до лета.

    Календарь и таблица Серии А

    В этом сезоне 21-летний форвард забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах Серии А.

    Наш прогноз: «Фиорентина»

    Джесси Лингард

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

    Джесси Лингард

    Полузащитник Джесси Лингард может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой, сообщает Eurosport.

    Футболист готов уйти из клуба в январе, и представители англичанина будут серьезно изучать поступающие предложения.

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    • Англичанин хочет принять участие в Чемпионате мира в 2022 году в Катаре, но для этого ему необходимо регулярно появляться на поле.

    В этом сезоне Лингард произвел впечатление своей игрой в «МЮ», но он далеко не основной в команде. Он дважды забил и отдал один ассист за шесть матчей.

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    Претендентом на Лингарда остается «Вест Хэм», где хавбек ранее играл на правах аренды. Однако лондонцев, вероятно, ожидает конкуренция с «Ньюкаслом».

    Также возможны предложения из других стран — в прессе появлялась информация об интересе со стороны «Милана» и «Барселоны».

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    • Сам Лингард предпочтет вновь играть за «Вест Хэм», учитывая его успехи в текущем сезоне и удачный опыт в прошлом.

    Контракт 28-летнего футболиста истекает в конце сезона. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявлял, что клуб намерен продлить соглашение, но стороны пока не пришли к компромиссу.

    Наш прогноз: «Вест Хэм»

    Танги Ндомбеле

    «Тоттенхэм», полузащитник, 24 года

    Танги Ндомбеле

    «Барселона» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает Sport.es.

    По информации источника, каталонский клуб хочет усилить линию полузащиты и попытается подписать 24-летнего француза в зимнее трансферное окно.

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    • Игроком «шпор» интересовался еще Рональд Куман, до своей отставки. Специалисту был нужен физически крепкий игрок, схожий с Джорджиньо Вейналдумом, которого каталонцы не смогли подписать летом.

    В сезоне-2021/22 Ндомбеле провел 9 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Карим Адейеми

    «Ред Булл Зальцбург», форвард, 19 лет

    Карим Адейеми

    Форвард «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми стал одним из самых желанных прогрессирующих игроков в Европе после своих выступлений с австрийским клубом в Лиге чемпионов в этом сезоне.

    По данным Sport1.de, на днях агент Адейеми был в Мадриде, где провел переговоры с «Реалом» и «Атлетико».

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    • Дортмундская «Боруссия» предложила 19-летнему игроку сборной Германии 5-летний контракт, сообщает журналист Николо Скира.

    По данным источника, Адейеми — приоритетный трансфер для «Боруссии» в случае вероятного ухода Эрлинга Холанда летом.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Ранее стало известно, что молодым форвардом также интересуются «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и «Ливерпуль».

    По данным Sky Sports, один из топ-клубов может подписать игрока уже зимой и отдать его обратно в аренду «Зальцбургу» на полгода.

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    • Решение о своем будущем Адейеми должен принять к концу ноября. Его контракт действует до лета 2024 года. Вероятно, «Зальцбург» согласится отпустить футболиста за 30-35 миллионов евро.

    В 12 матчах сезона австрийской Бундеслиги на счету форварда 10 голов и один ассист.

    Наш прогноз: «Боруссия»

    Андреа Белотти

    «Торино», форвард, 27 лет

    Андреа Белотти

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заинтересован в подписании нескольких игроков «Торино», в число которых входит нападающий Андреа Белотти, сообщает Tuttosport.

    Ранее главный тренер «Торино» Иван Юрич подтвердил, что форвард планирует покинуть команду и не будет продлевать контракт, истекающий по окончании сезона.

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    • «Белотти не подпишет новый контракт, но и не уйдёт в январе. Он будет решать вопрос своего будущего в июне», — сказал Юрич.

    В июле сообщалось, что петербургский «Зенит» был готов заплатить за итальянца 30 миллионов евро, но сделка не состоялась.

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    Срок действующего контракта 27-летнего форварда с «Торино» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне Белотти принял участие в 7 встречах Серии А, в которых отметился 1 забитым мячом.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Марк-Андре тер Стеген

    «Барселона», вратарь, 29 лет

    Марк-Андре тер Стеген

    «Ньюкасл» готовится к летнему трансферному окну и планирует совершить несколько топ-сделок.

    Одна из целей «сорок» — вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген. По данным El National, английский клуб готов заплатить за 29-летнего игрока 55 миллионов евро.

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    • Возможно, «Ньюкасл» заплатит и больше, поскольку немец является приоритетной трансферной целью руководства «сорок».

    Однако сложнее всего будет убедить самого голкипера. Он счастлив в «Барселоне» и не раз говорил, что после ухода из каталонского клуба хочет вернуться в Германию.

    Все футбольные трансферы

    «Ньюкасл» попытается убедить его высокой зарплатой, но это будет непросто, учитывая, что проект только строится, и команда не будет выступать в еврокубках.

    Наш прогноз: «Барселона»

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