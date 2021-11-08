Переродившийся Мойес и «Вест Хэм» шокировали «Ливерпуль»

В 11-м туре АПЛ «Вест Хэм» победил «Ливерпуль» (3:2) на своем поле. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Вест Хэм» победил «Ливерпуль» впервые за пять лет

«Сцены на поле после финального свистка сказали все. Взрыв от большинства присутствующих зрителей, в то время как перед ними все в кларетовом и синем в одинаковой мере праздновали и вздыхали с облегчением.

Это был типичный матч для "Вест Хэма" — тяжелый, сложный, нервный, но в конечном итоге великолепный. Неудивительно, что Дэвид Мойес не спешил спускаться по туннелю, а купался аплодисментами, и делал это по праву, потому что это менеджер, который переродился у руля команды, которая продолжает расти», — пишет на страницах The Guardian Сачин Накрани.

«Действительно, это была не только первая победа "Вест Хэма" в АПЛ над "Ливерпулем" с января 2016 года, но и победа, в результате которой лондонцы обогнали своих оппонентов и вышли на третье место.

Они также догнали "Манчестер Сити" и всего на три балла отстают от "Челси", и, хотя мысль о том, что подопечные Мойеса могут выйти в Лигу чемпионов и даже побороться за титул, может показаться надуманной, ее просто нельзя исключать, учитывая их форму и выступления. Это четвертая кряду победа клуба в чемпионате, и каждая по-своему заслужена».

«Вест Хэм» демонстрирует впечатляющий прогресс

«"Вест Хэм" в прошлом сезоне финишировал всего в двух очках от топ-4, но вместо того, чтобы та кампания стала прорывом, кларетовые взяли ее за основу. С момента назначения два года назад Мойес превратил "Молотобойцев" из команды, болтающейся в нижней половине таблицы, в команду, которая заслуживает свое нынешнее место в тройке лидеров. Их прогресс был особенно впечатляющим в 2021 году», — отмечает в материале BBC.

«В этом году они набрали 65 очков в АПЛ — больше заработал только действующий чемпион "Манчестер Сити" (80) и действующий чемпион Европы "Челси" (66). Ключом к этой впечатляющей форме была комбинация дисциплинированной защиты, а также скорость и умение бить соперников на контратаках.

Коллектив также специалист по розыграшу стандартных положений: два из трех голов в ворота "Ливерпуля" пришли именно так. При Мойесе "Вест Хэм" забил 32 мяча в АПЛ со стандартных позиций, что на пять мячей больше, чем у любой другой команды».

«Вест Хэм» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне

«В этом сезоне не будет непобедимой команды, но, возможно, появится неожиданное новое имя в чемпионской гонке АПЛ. Под наблюдением чешского миллиардера Даниэля Кретинского, который близок к покупке 27-процентной доли в клубе,

"Вест Хэм" не только завершил беспроигрышную серию Ливерпуля из 25 поединков, но и обошел чемпиона 2020 года в топ-3 с помощью захватывающей победы, которая кажется куда более значимой, чем передает счет 3:2». — пишет на страницах The Telegraph Джереми Уилсон.

«Зума, забивший, как оказалось, победный мяч, после матча заявил, что "Вест Хэм" похож на одну большую "семью", и за пять лет, проведенных клубом в Стратфорде, редко победу праздновали с таким восторгом.

Это была победа над одной из лучших команд мира, и, хотя "Ливерпуль" может быть недоволен определенными ключевыми решениями судей, было заметно, что Клопп мало жаловался на более широкий результат матча. "Вест Хэм" проявил решительность в обороне, великолепный в своей безжалостности прессинг в полузащите и, возглавляемый Антонио, часто смертельно опасный своими быстрыми контратаками».

«Ливерпулю» аукнулись кадровые проблемы

«Возможно, спад "Ливерпуля" во втором тайме говорит о том, что травмы начинают догонять мерсисайдцев. В атаке у Диого Жоты возникли проблемы в том, чтобы компенсировать отсутствие Роберто Фирмино, но проблемы коллектива более актуальны в полузащите. Это был второй выход в старте Фабиньо за пять дней после пропуска последних пяти матчей из-за проблемы с коленом», — указывает Джеймс Олли в материале ESPN.

«Между тем, тогда как Кейта (подколенное сухожилие) присоединился к Милнеру, Джонсу и Эллиотту в лазарете, Окслейд-Чемберлен не убедил, что сможет закрепить за собой роль центрального полузащитника, которую он давно жаждал получить.

Алькантара вернулся лишь после шести недель вне игры, пропущенных из-за травмы икроножной кости, когда он вышел на замену в матче против "Атлетико", и предстал сырым. Таким образом, решение клуба не заменять Вейналдума, который пришел в качестве свободного агента после прошлого сезона, кажется особенно актуальным в такие дни».