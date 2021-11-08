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    Улучшенный трансферный дедлайн, фэнтези-драфт и новая анимация. Почему Football Manager 2022 обещает стать шедевром?

    Нас ждет достойная игруха

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    Football Manager 2022
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    Football Manager 2022
    Во вторник, 9 ноября, в крупнейших гейминговых онлайн-магазинах официально станет доступной новая часть футбольного симулятора Football Manager 2022. Загрузить игру смогут владельцы Windows, macOS, Xbox-консолей и Nintendo Switch. Мы же расскажем обо всех ее важных фишках.

    Обновленная система Animation Engine

    По словам разрабов из Sports Interactive, первое, что заметят фанаты серии в новой части FM22 — это измененный графон. Улучшения в движке коснулись механики матчей. Футболисты стали намного плавнее, а работа с мячом и управление выглядят куда интереснее.

    Новая анимация в FM22

    Обещается, что футболисты на поле смогут более эффективно вести мяч, отрабатывать в защите и юзать финты во время дриблинга. Живее станут выглядеть и болельщики на трибунах, как и общая атмосфера во время матча. Разумеется, ожидать, что движок FM22 будет схож с FIFA, не стоит, но, в сравнении с предыдущими частями, новый симулятор прибавит в красоте.

    Transfer Deadline Day

    Как говорится в официальных описаниях к игре, в новой Football Manager переработана система последнего дня трансферного окна. Да, дедлайн ТО — это то, за что мы ценим футбик не только в реале, но и кайфуем от виртуальной работы рынка. Создатели FM22 обещают, что всеми любимый Transfer Deadline Day станет более непредсказуемым. При этом сам внешний вид игрового режима будет напоминать тв-картинку Sky Sports News.

    Transfer Deadline Day в FM22
    footballmanager.com

    Помимо красивой обертки, на главном экране режима Transfer Deadline Day пользователи увидят полезные панели: «Предложения агентов», «Привлечение интересов», «Срок действия контрактов» и «Игроки в списке». В последнем геймерам будет доступен перечень подопечных, услуги которых были предоставлены клубам.

    Фича ​​Fantasy Draft

    Разумеется, функцией Fantasy Draft никого не удивить, однако грядущая часть FM внесла в представленный режим определенные дополнения. Одно из главнейших нововведений — добавление формата «Групповой раунд и плей-офф».

    Fantasy Draft
    footballmanager.com

    Теперь игрок может создать 2, 4 или 8 групп по 4 команды, а затем проводить матчи по единому круговому алгоритму, где каждый коллектив встречается с другим по одному разу. В конце раунда две лучшие команды начнут рубиться в привычном режиме на вылет.

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    • На главном экране Fantasy Draft появилась новая кнопка на панели расширенных настроек. Она позволяет манипулировать некоторым важнейшими функциями. К примеру, можно включить/выключить VAR, а также выбрать количество желтых карточек, перебор которых вынудит футболиста пропустить матч.

    Кастомизация менеджеров

    Настройка тренера в FM22
    footballmanager.com

    Прогеры из Sports Interactive прокачали функцию настройки тренеров. Обновленный интерфейс позволит создать максимально точный образ коуча с большим количеством черт лица и косметических особенностей. Проапгрейдили разработчики варианты скинов и одежды. Ну а для тех, кто не хочет заморачиваться над внешним видом наставника, всегда будет доступна фича рандомной сборки.

    Нововведения для фанатов MLS и A-League

    Американская MLS и австралийская A-League — экзотические лиги, получившие более широкий функционал. К примеру, в Major League Soccer у скаутов появится расширенная инфа о футболистах, доступных для драфта, а также рекомендации касательно целесообразности подписания игрока. Сам процесс трансфера в MLS тоже улучшили.

    MLS в FM22
    footballmanager.com

    Любители чемпионата Австралии получили возможность сделать футболистов лиги богаче. Да, теперь представители A-League, работающие по контракту на полную ставку, могут зарабатывать больше, чем прописано в качестве минимального оклада. Это увеличит шансы на сохранение лидеров в команде.

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