Новый геймплей, функция X-Factor и старые глюки. Обзор NHL 22

Спустя пару дней после старта 105-го сезона НХЛ компания EA традиционно представила новый хоккейный симулятор NHL 22. Игра вышла на предыдущие и новые консоли. Рассказываем о ее особенностях.

HNL 22 получила новый движок

Сразу несколько больших проектов от EA Sports в этом году получили новый движок, к счастью, хоккей не стал исключением. В HNL 22 представлена система Frostbite, главная цель которой — внедрить в симулятор визуальные улучшения. С этой задачей движок справился нормально.

Интерактивная статистика в NHL 22 vgr.com

Во внутриигровой менюшке пользователя ждут топовые живые анимации с автографами хоккеистов и нарезками из реальных матчей, а в виртуальных поединках создатели HNL 22 продуктивно поработали над интерактивной статистикой.

Геймплей в NHL 22

Теперь во время зарубы условными «Рейнджерс» и «Вашингтоном» на льду будут отображаться данные, приближенные к ТВ-картинке. Не стоит забывать о том, что сам лед тоже стал красивее, он наконец-то блестит! Улучшил движок Frostbite и самих хоккеистов, а точнее, их внешний вид. Теперь лицо каждой суперзвезды НХЛ выглядит живее благодаря прокачанной мимике. Frostbite проапгрейдил движения глаз, рта и улучшил тени.

Что касается игрового аспекта, то новый движок прокачал физику матча и особые приемы хоккеистов. В HNL 22 лучше ощущаются ход клюшки и борьба за шайбу, а индивидуальные скилы спортсменов еще больше напоминают реальный поединок.

Абилка X-Factor

Фича X-Factor стала серьезнейшим нововведением новой NHL. Это функция, которая наделяет топовых игроков Лиги одной главной способностью и дополнительным скилом, коим звезды хоккея обладают в реальной жизни.

От позиции спортсмена на льду будут зависеть и его показатели X-Factor. К примеру, суперзвезда типа Мики Зибанежада из «Рейнджерс» наделена абилкой «Магнетизм», с помощью которой он лучше конкурентов может обработать плохую передачу от партнера или подобрать шайбу на скорости. А форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид имеет один из топовых показателей в НХЛ по скорости, поэтому в игре он получил X-Factor «Колеса», делающий его быстрее противников.

X-Factor в NHL 22 ea.com

Разновидностей X-Factor в NHL 22 больше пары десятков, а сами они делятся на несколько категорий: катание, броски, пасы, защита, игра вратаря и хоккейный IQ. Таким образом ребята из EA провели четкую грань между большими звездами Лиги и рядовыми хоккеистами средненьких команд.

Общий доступ к составу

В ходе патча, который выйдет в начале декабря, наконец-то запилят долгожданную функцию общего доступа к составу. С новой фичей у геймеров появится возможность загружать на свои консоли ростеры команд от других пользователей. Все доступные файлы от творцов из народа можно сразу импортировать в режим франшизы.

Функция общего доступа к составу ea.com

На российском рынке эту новость игроки встретили с особым энтузиазмом, поскольку наши геймеры теперь уж точно воссоздадут КХЛ, с которой у EA никак не ладится.

Старые баги никуда не делись

Несмотря на обновленные движок и другие косметические изменения в игре, из HNL 22 не исчезли глюки, которым серия «славилась» раньше. Хоккеисты на льду по-прежнему проходят сквозь текстуры (замечается после остановки игры), а зрители на трибунах по своему внешнему виду напоминают одинаковые цифровые фигурки в стиле болельщиков на PS3 и Xbox 360.

Отдельно стоит сказать о драках, ведь это то, за что мы еще больше любим хоккейчик. От предыдущих частей HNL система месива с другим спортсменом не изменилась. Потасовка безбашенных хоккеистов все еще выглядит комично. Разумеется, нам не нужны приемчики из MMA, но сделать махач более живым было бы нелишним.