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    Детализированная карта и Джанкарло Эспозито в роли диктатора. Чем хороша Far Cry 6?

    Геймерам будет чем заняться в течение нескольких месяцев

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    Far Cry 6
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    Far Cry 6
    В начале октября 2021 года библиотека Ubisoft официально пополнилась новым проектом Far Cry 6, который подарил игрокам массу впечатлений. Рассказываем о главных особенностях этого экшена.

    Живая сюжетная линия с командой повстанцев

    Повстанцы в Far Cry 6
    xbox.com

    Гейм-пространство в Far Cry 6 представлено в виде острова Яра, где бушует тирания жестокого диктатора Антона Кастильо. «Эль президенте» одержим идеей восстановления величия нации, при это убийства местных жителей, рабство и пытки также «прославили» кровавого правителя.

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    • Все это привело к восстанию островитян, среди которых Дани Рохас — главный герой/героиня (выбирается в начале), желающий уехать в Штаты. Но на его пути возникают трудности, вынуждающие присоединиться к повстанцам.

    Армия повстанцев в Far Cry 6 — компания ярких молодых ребят, наделенных идеей патриотизма. Все они любят громко отпраздновать локальные успехи, но в их компашке найдутся и предатели.

    Дани Рохас

    В отличие от предыдущих частей серии Far Cry, которые иногда высмеяли за «автоматизированность» протагониста, в новой игре персонаж Дани Рохас стал живее. У него прослеживаются свои поведенческие качества, а сам герой чаще появляется во внутриигровых диалогах, правда, без фичи с выбором ответов.

    Лучше диктатора и не придумать

    Антон Кастильо
    xbox.com

    В каждой части Far Cry ребята из Ubisoft заморачивались над злодеем, делая его харизматичным безумцем. Вот и в новом экшене диктатор Антон Кастильо стал главным украшением игры.

    Его режим, прикрытый идеей величия, на самом деле являет собой тотальную тиранию. Всех сознательных граждан «Эль президенте» заставляет работать на табачных плантациях, а тех, кто смеет противиться, он без раздумий казнит. При этом свои взгляды на правление Антон Кастильо передает сыну, который, к слову, не всегда разделяет мнение отца.

    Джанкарло Эспозито о своем персонаже

    Роль диктатора в Far Cry 6 отыграл известнейший американский актер Джанкарло Эспозито, который четко передал своему герою навязчивую идею «стать самым крутым диктатором, заставив других умереть за его убеждения».

  • Кастильо пытается убедить людей в том, что они сейчас нуждаются в сильном руководстве. Мы встречаемся с ним в то время, когда он пытается дать своему сыну возможность надеть мантию и действительно принять идеи, которые позволили бы ему увидеть, что в скором времени он станет следующим лидером.
  • Джанкарло Эспозито

    • Особенности карты и оружейный набор

    Геймплей в Far Cry 6
    xbox.com

    Как и прошлые части, Far Cry 6 остался шутером от первого лица с широчайшим открытым миром. Геймерам доступен целый архипелаг, ставший одним из самых масштабный цифровых пространств в истории Ubisoft.

    Климатические условия на целом острове идентичны, но несмотря на это, разработчики смогли внедрить в некоторые локации свои прелести. Равнины с табачными полями плавно переходят в горную местность, а ближе к восточной карте геймеры будут чаще сталкиваться с лесами и болотами.

    ПК-версия Far Cry 6

    Одним из милейших нововведений в Far Cry 6, безусловно, являются ручные питомцы повстанцев, такие как такса-инвалид или аллигатор, которые будут полезны в сражениях и во время заданий.

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    • Что касается выбора оружия, то в Far Cry 6 особо ничего не поменялось. Миссии легко можно катнуть с самым простым набором из пистолета, дробовика, винтовки и бомбомета. При этом на мелкие пушки позволяется поместить дополнительные штучки, которые на практике не приносят никакой пользы.

    Если и можно о чем-то отдельно сказать касательно оружия, так это о появлении в Far Cry 6 рюкзаков, бьющих ракетами. С таким крутым приспособлением можно живо разбить противников на поле боя.

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