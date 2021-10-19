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    Киношная история со счастливым концом. Как Team Spirit покорила большой киберспортивный турнир?

    Для отечественного киберспорта это действительно топовое событие

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    Team SpiritКиношная история со счастливым концом. Как Team Spirit покорила большой киберспортивный турнир? Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 12 — 18 октября «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром»
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    Team Spirit
    Несколько дней назад закончился киберспортивный турнир The International 10, в котором победу одержала команда из СНГ Team Spirit. Рассказываем, почему это так круто.

    Ивент, о котором пришлось услышать каждому

    Если ваши игровые навыки, как и мои, ограничиваются запуском пасьянса «Паук» на Windows, то тема с кибертурнирами, тиммэйтами и прочими прелестями гейм-индустрии может показаться темной и неинтересной. Но, покопавшись в деталях соревнований, можно кардинально изменить свое отношение ко всей этой трендовой движухе.

    Готовы поспорить, что даже самый отдаленный от игровой тематики человек краем уха слышал о победе команды из СНГ Team Spirit на киберспортивном соревновании The International по Dota 2, ведь эта новость разлетелась по многим федеральным каналам, а самих ребят поздравили первые лица страны, известные комментаторы, телеведущие и даже футболисты.

  • Конечно, поздравляю ребят. Это действительно очень круто и реально огромный успех.
  • Александр Головин

  • Мало на свете вещей, в которых я понимаю меньше, чем в Дота 2, но, видимо, победа в International — серьезное событие. Как иначе назовешь турнир, где за победу получаешь 18 млн$? Да, в “Игре в кальмара” давали больше. Но здесь зато все живы (или нет?). С победой.)
  • Василий Уткин в своем Telegram-канале

  • Поздравляем, парни! Если будет возможность и время, с удовольствием устроили бы катку с вами! У нас есть любители.
  • Футбольный клуб «Ростов»

    • Что за Dota и The International?

    Чтобы вникнуть в особенности недавно завершившегося кибертурнира, пару слов нужно уделить Доте. Это многопользовательская онлайн-игра, суть которой заключается в сражениях команд на карте особого вида. Если говорить совсем просто, то в представленной игрухе есть две команды по пять человек, которые рубятся между собой с помощью выбранных ими героев. Разумеется, как и в любом спорте, у каждого коллектива припрятаны свои наработанные тактики и скиллы, способные удивить их конкурентов.

    Так вот, та самая Dota 2 и была представлена на The International — ежегодном турнире от Valve, который проводится по системе выбывания после двух поражений. Недавний чемпионат The International 10 прошел в Бухаресте на «Национальном стадионе». В нем принимали участие 18 лучших команд, а общий призовой фонд составил чуть больше $40 млн, при этом победителю досталось 45,5% от всей суммы.

    Да, к The International, как и к другим масштабным кибертурнирам, приковывается большое внимание аудитории и вливаются огромные деньги от спонсоров и букмекеров, а сами мероприятия транслируются на широкие массы в онлайне.

    К примеру, гранд-финал этого соревнования собрал 2.7 млн зрителей на стриминговых площадках, а среднее число просмотров по ходу ивента составило 855 тыс. в лайв-режиме. Суммарно игровому событию фанаты уделили 106 млн часов, а русскоязычный стрим третьей карты гранд-финала увидели в прямом эфире 650 тыс. пользователей.

    Красивая история Team Spirit

    В составе триумфаторов The International 10 три россиянина и два украинца. Их чемпионская банда оказалась самой молодой на турнире. Ехали эти парни в Бухарест в качестве аутсайдеров. При этом важно отметить, что изначально Team Spirit не смогла пробиться на TI10 напрямую, из-за того, что на предварительном соревновании команда накопила 585 очков из 800.

    Рубить путь к вершине Team Spirit пришлось через региональную квалификацию. В финальной зарубе квалифай-раунда будущие чемпы уступали оппонентам, но затем сотворили камбэк и наконец-то добились попадания на основной турнир.

    Таблица The International 10
    Liquipedia

    В дебютной катке на TI10 Team Spirit проиграла ​​Invictus Gaming и застряла в нижней сетки. Но пять побед кряду в дальнейших киберматчах позволили ребятам пробиться в финал. На пути к главному поединку команда обошла Fnatic (2:0), OG (2:0), Virtus.pro (2:1), Invictus Gaming (2:0) и Team Secret (2:1).

    Практически в каждой игре Team Spirit считали андердогами, а кэфы на ее победу давались смачные. В финале же команда встретилась с PSG.LGD, которая в ходе всего турнира слила только две карты. Однако статус PSG.LGD не напугал наших парней, которые затащили решающий матч со счетом 3:2, вырвав победу на пятой карте благодаря комбинации героев Lycan и Tiny. Вот так Team Spirit стала первой за 10 лет командой из СНГ, покорившей турнир The International.

    Если проводить параллели с футболом, то киберспортивная команда Team Spirit — это некий «Лестер», который, будучи претендентом на вылет на старте, затащил чемпионство. За свою победу россияне ​​Ярослав «Miposhka» Найденов, Александр «TORONTOTOKYO» Хертек, Магомед «Collapse», а также украинцы Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков получили $18.2 млн.

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