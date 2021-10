Киношная история со счастливым концом. Как Team Spirit покорила большой киберспортивный турнир?

Если ваши игровые навыки, как и мои, ограничиваются запуском пасьянса «Паук» на Windows, то тема с кибертурнирами, тиммэйтами и прочими прелестями гейм-индустрии может показаться темной и неинтересной. Но, покопавшись в деталях соревнований, можно кардинально изменить свое отношение ко всей этой трендовой движухе.

Готовы поспорить, что даже самый отдаленный от игровой тематики человек краем уха слышал о победе команды из СНГ Team Spirit на киберспортивном соревновании The International по Dota 2, ведь эта новость разлетелась по многим федеральным каналам, а самих ребят поздравили первые лица страны, известные комментаторы, телеведущие и даже футболисты.

Конечно, поздравляю ребят. Это действительно очень круто и реально огромный успех. Александр Головин

Мало на свете вещей, в которых я понимаю меньше, чем в Дота 2, но, видимо, победа в International — серьезное событие. Как иначе назовешь турнир, где за победу получаешь 18 млн$? Да, в “Игре в кальмара” давали больше. Но здесь зато все живы (или нет?). С победой.) Василий Уткин в своем Telegram-канале

Поздравляем, парни! Если будет возможность и время, с удовольствием устроили бы катку с вами! У нас есть любители. Футбольный клуб «Ростов»

Чтобы вникнуть в особенности недавно завершившегося кибертурнира, пару слов нужно уделить Доте. Это многопользовательская онлайн-игра, суть которой заключается в сражениях команд на карте особого вида. Если говорить совсем просто, то в представленной игрухе есть две команды по пять человек, которые рубятся между собой с помощью выбранных ими героев. Разумеется, как и в любом спорте, у каждого коллектива припрятаны свои наработанные тактики и скиллы, способные удивить их конкурентов.

Так вот, та самая Dota 2 и была представлена на The International — ежегодном турнире от Valve, который проводится по системе выбывания после двух поражений. Недавний чемпионат The International 10 прошел в Бухаресте на «Национальном стадионе». В нем принимали участие 18 лучших команд, а общий призовой фонд составил чуть больше $40 млн, при этом победителю досталось 45,5% от всей суммы.

