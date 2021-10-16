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    Новый движок, улучшенный игровой процесс и режимы. Как EA прокачала FIFA 22?

    Создатели FIFA выкатили действительно обновленный симулятор

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    FIFA 22
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    FIFA 22
    В конце сентября поклонники спортивных игр получили доступ к новой части FIFA. В ней был проработан движок, модернизирован ход матчей и внесены несколько заметных дополнений в онлайн-моды.

    Система HyperMotion

    Новый движок стал основным украшением FIFA 22, о котором ребята из EA говорят, как о «прорывной технологии». Вот только заценить ее могут лишь владельцы некстген-консолей. С помощью HyperMotion разработчикам Electronic Arts удалось воссоздать максимально реалистичную физику, которая была перенесена в игру с помощью специальных костюмов Xsens, надетых на 22 профессиональных футболистов.

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    • Заполучив широкий объем данных, творцы FIFA 22 проработали алгоритм машинного обучения, способный выводить анимацию в лайв-режиме. С помощью движка HyperMotion геймеры на новых PS5 и коробках от Microsoft кайфанут от обновленных, более детализированных перемещений на поле двух полноценных составов команд, а также от единоборств футболистов во время атаки/защиты.

    Улучшенный игровой процесс

    Самое заметное изменение в игровом процессе затронуло вратарей. Создатели FIFA 22 наделили киперов новым интеллектом, благодаря которому они стали надежнее отражать удары. К сожалению, в этом аспекте разработчики чуть перестарались, сделав многих парней на ленточке сверхсильными. По слухам, ближайшие обновы решат данную проблему.

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    • Прокачали прогеры Electronic Arts и физику мяча. Как сообщалось в превью к FIFA 22, гейм-студия обработала гору данных, полученных в ходе реальных футбольных матчей, чтобы вывести этот показатель на новый уровень. Скорость полета, подкрутка, зависимость от воздуха, погоды, газона — все это учитывалось при внедрении в игру нового поведения мяча.

    Среди других дополнений в игровом процессе выделяются индивидуальные характеристики футболистов, основанные на их реальной стате, а также расширение количества атакующих тактик, дающих более гибкие настройки поведения команды на поле.

    Прокачка режима карьеры

    В новой FIFA разработчики внесли несколько заметных улучшений в режим карьеры, проапгрейдив не только карьеру игрока, но и тренера. Благодаря дополнениям, у геймеров появилась возможность детальнее следить за процессом развития футболистов и менеджеров, контролируя каждый этап их виртуального пути к вершинам.

    Режим карьеры в FIFA 22
    ea.com

    В ходе достижения новых уровней в Career Mode молодому спортсмену будут разблокироваться таланты, отслеживаемые через специальные значки активации, в то время как в самом режиме появилось больше живых историй с атмосферами в раздевалке, перформансом болельщиков на стадионе и улучшенной системой трансферов.

    Школа мастерства в Volta Football

    Аркадный режим Volta Football в играх FIFA давно стал отдельной движухой для фанатов серии. Поэтому EA балует поклонников Volta новыми фичами. Volta Football в FIFA 22 пополнился школой мастерства — стилем красивой игры с вознаграждениями для геймеров за проходы оппонентов с помощью тонких пасов, стеночек, эффектных финтов и расчетливых передач от бортиков.

    Радующие глаз футбольные скилы были отмечены в новой системе со шкалой мастерства, которая будет пополняться очками после каждого удачного индивидуального действия игрока.

    Режимы FUT и Клубы Профи

    В популярнейшем режиме FIFA Ultimate Team геймерам стал доступен новый сезонный прогресс в онлайновом турнире Division Rivals. Чемп с обновленным регламентом дает возможность игрокам рубиться с другими участниками FUT-сообщества, повышая ранги и дивизионы, прокачивая при этом свой уровень мастерства.

    А среди новых героев FIFA Ultimate Team пользователи могут найти спецверсии футболистов прошлых лет: Абеди Пеле (Гана), Марио Гомес (Германия), Юрген Колер (Германия) и Александр Мостовой (Россия).

    Что касается Клубов профи, то это социальный режим, созданный EA для общения и игры с товарищами. В нем разработчики также прокачали процесс развития виртуального игрока и увеличили возможности кастомизации команды и матчей.

    На поле одновременно можно встретить спортсменов разной гендерной идентичности и возрастных категорий, которые зарабатывают бонусы в виде новых атакующих, результативных, защитных скилов, а также вратарских способностей.

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