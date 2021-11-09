В последний бой. Сборная России уже в ноябре может отобраться на ЧМ-2022

Сборная России 11 и 14 ноября проведет финальные матчи квалификации ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе место в плей-офф, но у них есть реальный шанс сохранить первое место в группе и напрямую попасть на мундиаль. Рассказываем, как национальная команда подходит к решающим битвам.

Опытный состав с тремя дебютантами

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным объявил итоговый состав сборной России на решающие матчи квалификации ЧМ-2022 1 ноября.

Сразу бросилось в глаза наличие четырех вратарей, среди которых сразу два новичка — Никита Хайкин из норвежского «Буде-Глимт» и Илья Лантратов из «Химок». Не оказалось в заявке травмированного Сослана Джанаева.

Еще одним дебютантом сборной стал форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, составивший компанию Антону Заболотному и Федору Смолову.

То, что Агаларова не вызвали в сборную России, для меня загадка. Может, это игра агентов. Я не говорю, что Карпин слушает агентов. Мы не знаем причины, а их может быть и сто. Но мы знаем, какое влияние агенты имеют в нашей стране. Я сейчас никого не упрекаю, но пока Карпин не объяснил, почему он не взял лучшего бомбардира. Он 11 мячей забил, играя за «Уфу»! А Карпин взял Сергеева. Пусть объяснит. Я пока не вижу объяснения. Геннадий Орлов

Смолов, к слову, на тот момент находился в подвешенном состоянии из-за сомнительного теста на коронавирус. К счастью, два последующих теста дали отрицательный результат, поэтому нападающий «Локомотива» получит шанс сыграть с Кипром и Хорватией.

В заявке оказался и хавбек «Монако» Александр Головин, не игравший в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 по причине травмы.

В этот раз, похоже, Головин будет готов к выходу на поле, тем более что тренерский штаб упорно не хотел убирать его из заявки, надеясь на быстрое восстановление.

Сашу уже ничего не беспокоит, он находится в отличных физических кондициях. Он готов провести за сборную два матча по 90 минут. Головин поедет в национальную команду с боевым настроем, с мыслями только о победе. Травма уже позади. Саша готов к матчам сборной на все 100 процентов. Александр Клюев, агент Александра Головина

Если говорить о неприятных новостях, то защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по медицинским причинам были вынуждены отказаться от приезда в сборную. Их двоих заменил защитник «Зенита» Данил Круговой.

Узнал о вызове в сборную, наверное, за полчаса до начала сборов. Я был очень рад, быстренько собрал все самое необходимое и приехал на такси. Когда мне позвонили и сообщили о вызове, собирался ехать по своим делам. Я был в расширенном составе и очень хотел попасть в окончательный, но за два дня до оглашения заболел гриппом и уже думал, что меня не вызовут. Успел пообщаться с главным тренером, мне было очень приятно, что получился диалог с ним. Он мне сказал пару напутственных слов. Мы все профессионалы, к любой ситуации надо готовиться. Проблем с тем, чтобы перестроиться эмоционально, не было. Я рад быть здесь и защищать цвета национальной команды. Тем более, будем играть с Кипром в нашем родном городе и на нашем родном стадионе. Данил Круговой

Сравнивая итоговый состав с предварительным, можно заметить, что в сборной не оказалось: Арсена Адамова («Урал»), Константина Марадишвили («Локомотив»), Максима Мухина (ЦСКА), Далера Кузяева («Зенит»), Александра Черникова («Краснодар»), Дениса Глушакова («Химки»), Дмитрия Полоза («Ростов»), Романа Ежова («Крылья Советов»), Константина Тюкавина («Динамо») и Гамида Агаларова («Уфа»).

Таким образом, последняя версия заявки сборной России выглядит так:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).

Дзюба вновь вне сборной

Форвард «Зенита» Артем Дзюба, не игравших в квалификации ЧМ-2022 в октябре, вновь не приехал в сборную. Но если раньше это была его инициатива, то в этот раз тренерский штаб даже не стал его уговаривать.

Осознавая неизбежность решения Карпина нападающий заблаговременно отписался от аккаунта национальной команды в Instagram.

Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Дзюба был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись. Не включили в список, так как знали — он ответит так же? Решили не надеяться. Валерий Карпин

Некоторые эксперты хотели бы видеть Артема в сборной, однако Карпин все же решил, что будет лучше отстраниться от игрока, с которым у него давний конфликт, на время самых важных матчей квалификации ЧМ-2022, а, может быть, и навсегда.

Подготовка началась

Футболисты сборной России прибыли на тренировочный сбор в Санкт-Петербург 7 ноября. Заселившись в отель, они провели тренировку в тренажерном зале.

Приезд футболистов, тренировка в отеле и челленджи на поле — сборы в Петербурге начались: https://t.co/JYQECKV1Rz pic.twitter.com/f9IfGopPDe — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021

На следующий день они вышли на поле стадиона «Петровский». Там же 9 ноября состоялось и частично открытое занятие для СМИ, у которых появилась возможность задать несколько вопросов тренеру и футболистам.

Сборы. День 2. Все на месте!

Валерий Карпин признался, что опасается недооценки Кипра со стороны своих подопечных, а также поведал о том, что Георгий Джикия и Рифат Жемалетдинов не тренировались из-за повреждений.

Есть ли опасения за результат игры с Кипром? Об этом говорили. Опасения есть определенные, примеров миллион. Из самых свежих — примерно такая же проблема была у «Зенита» с «Уралом». Недооценка, может думали про что-то другое, про «Ювентус». Все мы через это прошли, и со мной такое было как с игроком, и как с тренером. Не застрахован никто, надо пытаться избегать ошибок. Надеюсь, победим. Есть ли проблемы с результативностью форвардов? Проблемы есть везде, начиная от вратарской позиции и заканчивая нападением. Хотелось бы, чтобы нападающие много забивали, полузащитники много отдавали, вратари все словили. Есть такие моменты, но не считаю, что это огромная проблема. Той же Словении забили два центральных защитника после «стандартов» — окей. После той игры никто не вспомнил про проблемы в нападении. Валерий Карпин

Пообщался с прессой и вратарь Никита Хайкин, вызов которого стал большим сюрпризом, учитывая его выступление в чемпионате Норвегии.

С ребятами 1995 года рождения знаком практически со всеми. Рад им, давно не виделись. В клубе все поздравляли, все, безусловно, рады. У нас три-четыре игрока вызваны в сборную Норвегии, один — Исландии. Я не единственный, кто представляет свою страну, но им было очень приятно. Никита Хайкин

Далее по графику у сборной России предыгровая тренировка и предыгровая пресс-конференция, запланированные на 10 ноября. А уже 11 ноября в 20:00 прозвучит стартовый свисток на стадионе в Санкт-Петербурге.

Встречу рассудит бригада арбитров из Польши во главе с Даниелем Стефански. В роли ассистентов выступят Давид Голис и Михал Обукович. Видеопомощником назначен Павел Рачковски, ассистентом видеопомощника — Кжиштоф Мырмус. Резервный судья — Дамиан Силвестжак.

Брифинг Валерия Карпина перед матчами с Кипром и Хорватией: https://t.co/V3V4zwGt0j pic.twitter.com/j9jId1kE60 — Сборная России (@TeamRussia) November 9, 2021

Надеемся, что сборная России справиться с задачей и обыграет киприотов, а уже 13 ноября в хорошем настроении вылетит в Хорватию, где, судя по всему, и решится дальнейшая судьба команды Карпина.