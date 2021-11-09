В последний бой. Сборная России уже в ноябре может отобраться на ЧМ-2022

Опытный состав с тремя дебютантами
Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным объявил итоговый состав сборной России на решающие матчи квалификации ЧМ-2022 1 ноября.
Сразу бросилось в глаза наличие четырех вратарей, среди которых сразу два новичка — Никита Хайкин из норвежского «Буде-Глимт» и Илья Лантратов из «Химок». Не оказалось в заявке травмированного Сослана Джанаева.
Еще одним дебютантом сборной стал форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, составивший компанию Антону Заболотному и Федору Смолову.
Смолов, к слову, на тот момент находился в подвешенном состоянии из-за сомнительного теста на коронавирус. К счастью, два последующих теста дали отрицательный результат, поэтому нападающий «Локомотива» получит шанс сыграть с Кипром и Хорватией.
В заявке оказался и хавбек «Монако» Александр Головин, не игравший в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 по причине травмы.
Голова приехал 👋⚽️@AS_Monaco pic.twitter.com/AoH8sXqbxK— Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021
В этот раз, похоже, Головин будет готов к выходу на поле, тем более что тренерский штаб упорно не хотел убирать его из заявки, надеясь на быстрое восстановление.
Если говорить о неприятных новостях, то защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по медицинским причинам были вынуждены отказаться от приезда в сборную. Их двоих заменил защитник «Зенита» Данил Круговой.
Сравнивая итоговый состав с предварительным, можно заметить, что в сборной не оказалось: Арсена Адамова («Урал»), Константина Марадишвили («Локомотив»), Максима Мухина (ЦСКА), Далера Кузяева («Зенит»), Александра Черникова («Краснодар»), Дениса Глушакова («Химки»), Дмитрия Полоза («Ростов»), Романа Ежова («Крылья Советов»), Константина Тюкавина («Динамо») и Гамида Агаларова («Уфа»).
Таким образом, последняя версия заявки сборной России выглядит так:
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).
Дзюба вновь вне сборной
Форвард «Зенита» Артем Дзюба, не игравших в квалификации ЧМ-2022 в октябре, вновь не приехал в сборную. Но если раньше это была его инициатива, то в этот раз тренерский штаб даже не стал его уговаривать.
Осознавая неизбежность решения Карпина нападающий заблаговременно отписался от аккаунта национальной команды в Instagram.
Некоторые эксперты хотели бы видеть Артема в сборной, однако Карпин все же решил, что будет лучше отстраниться от игрока, с которым у него давний конфликт, на время самых важных матчей квалификации ЧМ-2022, а, может быть, и навсегда.
Подготовка началась
Футболисты сборной России прибыли на тренировочный сбор в Санкт-Петербург 7 ноября. Заселившись в отель, они провели тренировку в тренажерном зале.
Приезд футболистов, тренировка в отеле и челленджи на поле — сборы в Петербурге начались: https://t.co/JYQECKV1Rz pic.twitter.com/f9IfGopPDe— Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021
На следующий день они вышли на поле стадиона «Петровский». Там же 9 ноября состоялось и частично открытое занятие для СМИ, у которых появилась возможность задать несколько вопросов тренеру и футболистам.
Валерий Карпин признался, что опасается недооценки Кипра со стороны своих подопечных, а также поведал о том, что Георгий Джикия и Рифат Жемалетдинов не тренировались из-за повреждений.
Пообщался с прессой и вратарь Никита Хайкин, вызов которого стал большим сюрпризом, учитывая его выступление в чемпионате Норвегии.
Далее по графику у сборной России предыгровая тренировка и предыгровая пресс-конференция, запланированные на 10 ноября. А уже 11 ноября в 20:00 прозвучит стартовый свисток на стадионе в Санкт-Петербурге.
Встречу рассудит бригада арбитров из Польши во главе с Даниелем Стефански. В роли ассистентов выступят Давид Голис и Михал Обукович. Видеопомощником назначен Павел Рачковски, ассистентом видеопомощника — Кжиштоф Мырмус. Резервный судья — Дамиан Силвестжак.
Брифинг Валерия Карпина перед матчами с Кипром и Хорватией: https://t.co/V3V4zwGt0j pic.twitter.com/j9jId1kE60— Сборная России (@TeamRussia) November 9, 2021
Надеемся, что сборная России справиться с задачей и обыграет киприотов, а уже 13 ноября в хорошем настроении вылетит в Хорватию, где, судя по всему, и решится дальнейшая судьба команды Карпина.