«Арсенал» посрамил шутливые аккаунты в Twitter

«Арсенал» набрал великолепную форму, поднявшись на пятое место. Разбираемся, с чем связан прогресс команды.

«Арсенал» катастрофически начал сезон

28 августа сезон «Арсенала» был официально объявлен завершенным. «Канониры» только что проиграли «Манчестер Сити» со счетом 0:5, тогда как Гранит Джака показал свой обычный антигероизм, получив красную карточку в первом тайме, в результате чего залегли на дно таблицы АПЛ с тремя поражениями в трех матчах без забитых и девятью пропущенными голами.

Микель Артета стал самым ненавистным человеком в среде фанатов клуба, и фанаты были готовы выгнать его, потратив 142 млн фунтов на якобы бесполезные трансферы. Будущее никогда не казалось мрачнее. К счастью для лондонцев, они не стали торопиться, как это предвидели очень немногие, даже когда в Премьер-лиге вовсю полетели головы тренеров.

«Арсенал» не проигрывает 10 матчей кряду

Двумя месяцами позже «Арсенал» не проигрывает в 10 матчах во всех соревнованиях, занимает пятое место в таблице, находясь за пределами зоны Лиги чемпионов на два очка, и даже дошел до последних этапов Кубка английской Лиги.

После самоотверженных и впечатляющих выступлений своих любимцев болельщики «Канониров» смогли не обращать внимания на шум СМИ и увидеть сезон таким, какой он есть на самом деле: фактически переходным годом, который становится многообещающим.

Дело не столько в самом переходном периоде, каждый из которых сменяет друг друга, сколько в правильном наборе строительных блоков, которые нужно заложить на тщательно построенный фундамент. Четыре из пяти защитников «Арсенала» были подписаны летом, и все они явно являются большим апгрейдом в сравнении со своими предшественниками.

«Арсенал» создал качественный костяк

Аарон Рамсдейл смеется последним после своего дорогостоящего переезда из «Борнмута» после того, как его новый работодатель решил потратить около 25 млн фунтов на вратаря, который дважды вылетал в низшую лигу за последние две кампании, тогда как наблюдатели хихикали.

Новый первый номер команды регулярно отмечается эффектными сэйвами. «Арсенал», похоже, наконец, нашел кого-то, кто наслаждается давлением игры за топ-клуб. Его спокойствие распространяется и на защитников.

Тем временем, в обороне Бен Уайт за последний месяц сильно вырос, став ее оплотом. Такехиро Томиясу застолбил за собой позицию правого защитника, а Нуну Таварес заиграл на противоположном фланге защиты.

В полузащите Альберт Самби Локонга на равных борется с лучшими визави АПЛ. Кроме того, в составе есть Мартин Эдегор — еще один безумный талант в распоряжении Артеты. Это даже не говоря о блестящих проспектах Эмила Смита-Роу и Бакайо Сака, с которыми они связали новые долгосрочные контракты.

«Арсенал» стоит похвалить за его прогресс

Сохранить игроков, которые любят родной клуб и хотят надевать его футболку, важно, но кроме этого «Арсеналу», удалось приобрести звезд, которые тоже разделяют эту философию.

Так что, вероятно, пора признать, что рекрутинговый отдел «Арсенала» знает немного больше, чем шутливые аккаунты в Twitter, которые набирают лайки и ретвиты со словами: «Человек потратил энное число миллионов на этого клоуна *смайлик с плачущим лицом*».

Шокирует, не так ли?