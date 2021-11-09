«Ньюкасл» возглавил Хау. Чего фанатам «сорок» стоит ожидать от его прихода в клуб?

«Делайте каждый день своим шедевром», — такой была одна из многих вдохновляющих цитат американского студенческого тренера по баскетболу Джона Вудена, которая когда-то украшала стены офиса Эдди Хау в «Борнмуте».

Вуден полностью изменил баскетбольную программу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 1970-х годах, выиграв 10 национальных чемпионатов, включая рекордные семь подряд. Его взгляд на успех заключался на душевном спокойствии, которое основывалось на осознании того, что вы сделали все, что могли.

Новый главный тренер «Ньюкасла» Хау сказал в подкасте Big Interview Грэма Хантера в 2016 году, что чтение одной из книг Вудена «изменило мои представления о тренерстве, менеджменте и жизни», а его собственное путешествие с «Борнмутом» было определено зашкаливающей преданностью своему делу.

«Спросите любого, самая сильная сторона Эда — его трудовая этика, — сказал в подкасте 5 Live Football Daily ассистент Хау в "Борнмуте" Джейсон Тиндалл, — Он не оставляет камня на камне и работает столько часов, сколько необходимо для достижения успеха».

«Мыслитель»

Энергия Хау в первую очередь направлена на его игроков. 43-летний тренер очень практичен на тренировочной площадке, как можно увидеть на видео, подготовленном «Борнмутом» из их предсезонного лагеря в Ла-Манге в 2019 году.

Англичанин носит микрофон, постоянно слышно, как он инструктирует и объясняет что-то своим подопечным, когда они выполняют свою работу. И он резко вмешивается во время отрабатывания контратаки три в два.

«Закончить с одним голом за три с половиной минуты — это плохо», — говорит Хау команде, прежде чем попросить игроков о более энергичном движении и настойчивости.

После этого резкость и интенсивность повышаются. Может быть, ему есть за что поблагодарить видеоредактора клуба, но мы все были свидетелями того, как «Борнмут» поднялся из нижней части Чемпионшипа в АПЛ и оставался там на протяжении пяти сезонов, что говорит о том, что у Хау достаточно тренерского опыта.

Стоит упомянуть хотя бы его влияние на шотландского футболиста Райана Фрейзера. Когда бывший игрок «Абердина» испытывал трудности с адаптацией в своем новом клубе, Хау пришел к нему домой, заставил его изменить свою диету и превратил его из маленького тощего резервиста в грозного и продуктивного форварда АПЛ.

«Он действительно глубокий мыслитель, очень скрупулезный и детальный в своей работе, — говорит Томми Элфик, которого Хау сделал капитаном "Борнмута", — У него всегда есть цель, и он очень хорошо умеет объединить раздевалку с одной целью, лежащей в основе всего, что он делает».

Томми Элфик globallookpress.com

«Атакующий стиль игры»

Формирование прочной связи с командой было еще одним примечательным моментом того, что Хау проделал в «Борнмуте», особенно на пути к Премьер-лиге.

Та группа игроков не имела какой-то солидной репутации, но объединилась вокруг общей цели, и благодаря проницательному наставничеству они стали сильнее, чем сумма своих частей.

Частично это было постоянным напоминанием о том, для кого они играют — для фанатов. «Ньюкасл» — это клуб, который требует, чтобы тренер наладил прочную связь между болельщиками и командой и использовал страсть болельщиков.

«Он проводит много времени, знакомясь со своими игроками, и самое главное, что он сделал в "Борнмуте", — это действительно вошел в историю клуба, — добавляет Элфик, — Он заставил нас гордиться тем, что мы носим футболку этого клуба, и заставил нас играть так, чтобы это нашло отклик у фанатов».

Эдди Хау и игроки «Борнмута» globallookpress.com

Стиль игры команды также имеет ключевое значение для привлечения фанатов. «Борнмут» оставался в Премьер-лиге не за счет игры в реактивный, контратакующий футбол, а за счет того, что пытался играть с мячом.

В интервью проекту «Голос тренеров» Хау рассказал, как им удалось обыграть действующего чемпиона «Челси» со счетом 3:0 на «Стэмфорд Бридж» в январе 2018 года.

Его подход заключался в том, чтобы «защищаться один в один» и прессинговать команду Антонио Конте высоко на поле. Это был пример тренера, готового рисковать.

«Его стиль захватывающий и динамичный, — объясняет Элфик, — Мы всегда играли на победу, будь то против "Манчестер Сити" в АПЛ или "Олдхэма" в Первой лиге. Когда мы вели в счете, мы не останавливались».

«Если возникают проблемы с началом атак — он попросит центральных защитников разделиться, полузащитников опуститься ниже, а вратаря играть ногами. Но на это не скучно смотреть, ведь наша цель — атаковать и забивать голы», — добавил он.

Критика

Итак, Хау — тренер, умеющий работать с футболистами, с репутацией человека, который играет атакующий футбол, а также заботится о своих подопечных и способен сплотить команду. Кажется, идеальный кандидат.

Как всегда, все не так просто. Критика Хау в целом делится на две категории. Во-первых, когда он вышел из зоны комфорта в «Борнмуте» и возглавил «Бернли» в 2011 году, все пошло не так, как планировалось, так как клубу не удалось побороться за выход в АПЛ.

Менее чем через два года он покинул клуб по семейным причинам, потеряв мать за шесть месяцев до того, как подошло к концу его пребывание на «Терф-Мур», где ему приходилось жить отдельно от жены и детей.

Некоторые, таким образом, скептически относятся к тому, что Хау способен смириться не только с переездом из своего дома от своей семьи в Ньюкасл (если они не планируют ехать с ним), но и с жизнью в городе с такой сильной страстью к своей команде.

Внимание СМИ и ожидания фанатов после покупки клуба владельцами из Саудовской Аравии станут серьезным испытанием по сравнению с «Борнмутом».

Сможет ли Хау справиться с этим — вопрос. Но рассуждать об этом на основе имеющихся данных кажется несправедливым. Лишь время покажет.

Эдди Хау globallookpress.com

Другая критика в адрес Хау сосредоточена вокруг работы на трансферном рынке, особенно после того, как «Борнмут» попал в АПЛ. Подписание неограненных алмазов в значительной степени приветствовалось на их пути к вершине. Однако под руководством Хау за время пребывания в АПЛ они потратили около 250 миллионов фунтов и допустили несколько дорогостоящих ошибок.

Доминик Соланке сейчас является продуктивным нападающим в Чемпионшипе. Но его подписание обошлось в 19 миллионов фунтов, и он забил всего три гола в 42 матчах АПЛ до вылета «Борнмута». Джордон Айб, подписанный за 16 миллионов, также не смог оправдать своего трансфера. Были и другие.

Но опять же — этого недостаточно, чтобы однозначно оценить работу Хау на трансферном рынке как плохую. Практически каждый клуб каждый сезон подписывает кого-то, кто не оправдывает ожидания. И «Борнмут» далеко не единственный клуб АПЛ, который тратит миллионы.

У клуба были и истории успеха. Натан Аке был подписан из «Челси» за 20 миллионов фунтов и уехал в «Манчестер Сити» за вдвое большую сумму. Значительная прибыль была получена от продаж Тайрона Мингса, Аарона Рамсдейла и многих других.

Подписание игроков в футболе все чаще зависит от общей структуры, а не от главного тренера, так что решения «Ньюкасла» здесь будут ключевыми. Позволить любому тренеру взять на себя ответственность в этом плане — это риск. Что не вызывает сомнений, так это то, что в январе у них будут значительные средства.

Элфик, тесно поработав с Хау, понимает, что может предложить этот специалист.

«Он очень глубокий мыслитель, но также у него всегда есть цель и структура, — говорит он, — Болельщики могут рассчитывать на то, что он сможет расположить к себе игроков, и должны знать, чего ожидать, когда они будут наблюдать за своей командой».