Десятка лучших бомбардиров в истории футбола. Месси и Роналду приближаются к рекорду Бицана

Дуэт суперзвезд

Лионель Месси и Криштиану Роналду обгоняют легендарных Пеле, Герда Мюллера и Ференца Пушкаша, приближаясь к внушительному рекорду Йозефа Бицана. Они, возможно, уже близки к завершению своей блестящей карьеры, но пока они все еще продолжают забивать на регулярной основе.

Икона «Манчестер Юнайтед» Роналду продолжил свою знаменитую голевую активность после возвращения на «Олд Траффорд». Ошеломляющее возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» произошло сразу после его дубля за сборную Португалии, который сделал его лучшим бомбардиром сборных за всю историю. Это помогло 36-летнему футболисту превзойти рекорд Пеле, который в официальных матчах забил 767 голов.

Пеле и молодой Роналду globallookpress.com

Пеле поздравил Роналду, когда тот побил его рекорд по голам, но все еще продолжает утверждать, что реальное количество забитых им голов превышает 1 200. Такие утверждения все же широко оспариваются.

Невероятный Роналду поднялся в рейтинге лучших бомбардиров за все времена, но так же, как и его великий соперник Месси, по-прежнему отстает от австро-чешского идола Йозефа Бицана.

Одно можно сказать наверняка: дуэт суперзвезд, которые продолжают играть и сегодня, является одним из лучших за всё время.

У них еще есть несколько лет до того, как они повесят бутсы, ну а пока, присоединившись к новым клубам, Месси и Роналду будут стараться и дальше продвинуться ближе к вершине этого рейтинга.

Лионель Месси globallookpress.com

Новая звезда «Пари Сен-Жермен» Месси недавно обогнал легендарного Ференца Пушкаша и занял пятое место в списке лучших бомбардиров всех времен, в то время как Роналду стал вторым, превзойдя Ромарио.

Чтобы превзойти Бицана, им обоим придется еще некоторое время поддерживать свою голевую активность на том же уровне.

Хит-парад голеадоров

10. Тулио Маравилья

575 голов (общее количество игр неизвестно) — 1988-2019 гг.

Тулио Маравилья 90min.com

Бразильский профессионал, который, безусловно, обладал голевым чутьем.

За всю свою карьеру Тулио успел поиграть за более чем 40 клубов, и только недавно вышел на пенсию.

9. Уве Зеелер

575+ голов (общее количество игр неизвестно) — 1953-1978 гг.

Уве Зеелер spiegel.de

Великий немецкий футболист, много забивавший за «Гамбург», но лишь единожды сумевший привести его к чемпионскому титулу.

Спустя 6 лет после завершения карьеры — в 42 года — сыграл один матч за «Корк Селтик» в Ирландии, оформив в игре дубль.

8. Ференц Деак

576+ голов (общее количество игр неизвестно) — 1940-1957 гг.

Ференц Деак

Один из лучших игроков сборной Венгрии в период ее расцвета и легенда в своей стране, если не сказать во всем мире.

Невероятно, но во время своей карьеры в клубе «Сентлэринчи», он забивал в среднем более трех голов за игру.

7. Герд Мюллер

734 гола в 793 матчах — 1962-1981 гг.

Герд Мюллер dfb.de

Самым важным голом нападающего стал победный мяч в финале чемпионата мира 1974 года, когда в Мюнхене Германия обыграла Нидерланды со счетом 2:1.

Мюллер также является рекордным бомбардиром мюнхенской «Баварии» и более чем в два раза превосходит второго бомбардира.

6. Ференц Пушкаш

746+ голов в 754+ матчах — 1943-1966 гг.

Ференц Пушкаш

Еще одна венгерская икона. В честь него названа ежегодная премия за самый красивый забитый гол.

Пушкаш сделал имя в Будапеште, а затем закрепил свою славу в мадридском «Реале».

5. Лионель Месси

755 голов в 942 матчах — 2003 г.- настоящее время.

Лионель Месси globallookpress.com

Настоящая легенда. Месси завоевал бесчисленное количество наград за забитые голы в составе «Барселоны».

Теперь, в составе ПСЖ, у аргентинца есть еще несколько лет, чтобы добавить очков свой замечательный послужной список.

Он будет стремиться доказать, что те немногие, кто сомневается в нем, неправы и стараться проявить себя в другой лиге.

4. Пеле

767+ голов в 831 матче — 1957-1977 гг.

Пеле globallookpress.com

Один из величайших игроков за всю историю и трехкратный обладатель Кубка мира.

В своих 656 матчах за «Сантос» Пеле забивал в среднем по голу за игру. Однако футболист утверждает, что за всю свою карьеру в общей сумме он забил более 1000 голов.

Тем не менее широко распространено мнение, что сотни тех голов были забиты во время турне или товарищеских матчей. Пеле настаивает, что общее количество забитых им голов намного больше, чем у Криштиану Роналду.

3. Ромарио

772 гола 994 матча — 1985-2007 гг.

Ромарио globallookpress.com

Ромарио привел Бразилию к победе на Чемпионате мира в 1994 году, забив в этом турнире пять голов.

Он сделал блестящую карьеру в ряде ведущих клубов по всему миру. В частности, в ПСВ и «Барселоне».

2. Криштиану Роналду

798 голов в 1089 матчах — 2001 г. — настоящее время.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Великий футболист современности играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, «Ювентус» и теперь снова за «Красных дьяволов».

Роналду выиграл всевозможные награды и все еще успешно остается в строю. Сможет ли он превзойти Бицана, прежде чем завершит свою карьеру? Вернувшись этим летом в «Олд Траффорд», он определенно полон решимости доказать всем, что все еще достоин звания суперзвезды.

1. Йозеф Бицан

805+ голов в 530+ матчах — 1931-1956 гг.

Йозеф Бицан

Забив 395 голов в 217 матчах за пражскую «Славию», Бицан претендует на звание лучшего бомбардира за всю историю футбола.

Говорят, что в общей сложности за время своей карьеры он забил около 1500 голов. Помимо «Славии» он выступал за «Рапид» и «Витковице».