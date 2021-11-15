Трансферный дайджест. 9-15 ноября

Вернется ли полузащитник «Челси» в Мадрид, арендует ли «Барселона» хавбека «Манчестер Сити», уйдет ли Алексей Миранчук из «Аталанты» и другие трансферные новости последних дней.

Сауль Ньигес

«Челси», полузащитник, 26 лет

Полузащитник Сауль Ньигес, арендованный «Челси» у «Атлетико», оказался не нужен лондонскому клубу.

Британские СМИ пишут о том, что «синие» с радостью вернули бы испанца обратно в Мадрид, вот только «матрасники» против такого хода, поскольку он не был оговорен в контракте.

В то же время журналисты телеканала La Sexta распространили информацию о том, что Сауль может продолжит карьеру в «Барселоне».

«Сине-гранатовых» недавно возглавил Хави, планирующий перекроить состав, но не стоит забывать о том, что его финансовые возможности ограничены, а Саулю нужно платить большие деньги.

Скорее всего, испанец останется в «Челси» до конца сезона, а уже летом вернется в «Атлетико», с которым, возможно, тоже расстанется, если будут хорошие варианты.

Наш прогноз: «Челси».

Самюэль Умтити

«Барселона», защитник, 27 лет

Самюэль Умтити globallookpress.com

Больше года «Барселона» пытается избавиться от своего защитника Самюэля Умтити, но сделать это непросто, учитывая нежелание самого француза куда-то ехать.

Журналист Педру Алмейда на прошлой неделе поделился инсайдом о том, что центральный защитник привлек внимание «Бенфики».

По его данным, лиссабонский клуб попытается арендовать 27-летнего француза в январе, видя в нем замену Лукасу Вериссимо, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

В то же время ESPN пишет, что Умтити намерен завоевать доверие нового главного тренера команды Хави. Трудолюбие футболиста уже удивило молодого наставника, и он с уважением относится к усилиям, предпринимаемым игроком.

Более того, Хави публично подбадривает защитника, намекая на то, что он входит в его планы. Учитывая это, зимой он вряд ли уйдет.

Наш прогноз: «Барселона».

Люк де Йонг

«Барселона», нападающий, 31 год

Люк де Йонг globallookpress.com

Люк де Йонг выступает за «Барселону» не так давно, а уже может паковать чемоданы, если верить выжимкам из прессы.

По информации Diario Sport, 31-летний форвард не входит в планы нового главного тренера «сине-гранатовых» Хави. Зимой «Барселона» планирует избавиться от нидерландца, который присоединился к клубу в последний день летнего трансферного окна.

Подписание контракта с де Йонгом было инициативой Рональда Кумана, покинувшего пост главного тренера «Барселоны» в конце октября.

Не исключено, что футболист вернется в «Севилью», за которую играл с 2019 года. В андалузском клубе пока не подтверждают эту информацию, но в «Барселоне» де Йонг явно лишний, поэтому смело можно ждать его ухода.

Наш прогноз: «Севилья».

Рахим Стерлинг

«Манчестер Сити», полузащитник, 26 лет

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Закрывая тему «Барселоны», которая вдруг решила скупить полмира, не имея достаточно денег, вспомним новость о том, что каталонцы якобы хотят арендовать у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

По информации Diario Sport, «сине-гранатовые» настроены серьезно, вот только, поскольку они испытывают финансовые трудности, нужно надеяться, что англичанин пойдет на снижение зарплаты.

Сложно переманить игрока, предлагая ему меньшие деньги, поэтому каталонцы верят, что Стерлинга привлекут прописанные в договоре бонусы.

А вот ESPN сообщает, что зимой манчестерский клуб не станет рассматривать предложения по 26-летнему хавбеку, так как он остается важной частью команды Пепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» не заинтересуют ни предложения о полноценном трансфере, ни об аренде.

И хотя переговоры Стерлинга с «горожанами» по новому контракту зашли в тупик, ему нет смысла менять клубную прописку уже зимой, и уж тем более переходить в кризисную «Барселону».

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Лоренцо Инсинье

«Наполи», полузащитник, 30 лет

Лоренцо Инсинье globallookpress.com

Все никак не решится эпопея с Лоренцо Инсинье, который летом может стать свободным агентом.

«Наполи» не может договориться о продлении соглашения, поскольку 30-летний игрок сборной Италии просит новый четырехлетний договор с зарплатой 6 миллионов евро за сезон плюс подписной бонус в размере 7 миллионов, сообщает журналист Николо Скира.

Неаполитанцы же хотят оставить его оклад прежним — 4,6 миллиона евро в год.

В очередь за Инсинье уже выстроились претенденты: «Ньюкасл», «Торонто» и даже миланский «Интер», хотя подобный траснфер точно разозлит неаполитанских тифози.

Пока трудно сказать, как поступят стороны через месяц-два, но пока мы бы склонялись к тому, что Инсинье останется, учитывая его привязанность к клубу и городу.

Наш прогноз: «Наполи».

Алексей Миранчук

«Аталанта», полузащитник, 26 лет

Алексей Миранчук globallookpress.com

С приходом Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа» начала появляться информация о том, что генуэзский клуб может арендовать Алексея Миранчука, который почти не получает игрового времени в «Аталанте».

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко подлил масла в огонь, заявив, что услугами россиянина и вовсе интересуется «Милан».

Герман Ткаченко Глава компании ProSports Management Насколько мне известно, один из главных интересантов — «Милан». Он был заинтересован и до «Аталанты», и этим летом.

А вот в «Аталанте» на эти слухи ответили опровержением, заявив, что о расставании с Алексеем пока говорить не стоит.

Умберто Марино Генеральный директор «Аталанты» В настоящий момент нет никаких проблем, затрагивающих этого игрока, а тема его ухода не поднимается. Я не знаю, будет ли его агент общаться со Сартори и Перкасси, пока могу сказать лишь одно: мне не кажется, что у игрока проблемы. Решения по составу принимает тренер, и результаты подтверждают его правоту.

Как видим, в «Аталанте» прямо не говорят об уходе Миранчука, но косвенно упоминаются проблемы россиянина. В 26 лет Алексею нет смысла сидеть на скамейке. Если не выходит в одном клубе, нужно пробовать в другом.

Наш прогноз: уход из «Аталанты».

Александр Головин

«Монако», полузащитник, 25 лет

Александр Головин globallookpress.com

«Эвертон» интересуется российским полузащитником «Монако» Александром Головиным, проинформировал Liverpool Echo.

Как стало известно изданию, в приглашении 25-летнего россиянина лично заинтересован Рафаэль Бенитес.

Отмечается, что «монегаски» хотят получить за Головина 40 миллионов фунтов.

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс в комментарии «Спорт-Экспрессу», впрочем, назвал «чушью» информацию о 40 миллионах фунтов.

Вероятно, «ириски» действительно интересуются Головиным, но до реальных переговоров еще далеко, а это значит, что зимой он вряд ли переедет в Ливерпуль.

Наш прогноз: «Монако».