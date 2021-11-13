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    Напоминание о способностях. Кейн оформил хет-трик за сборную Англии

    «Три льва» разгромили Албанию и приблизились к выходу на ЧМ-2022

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    Джордан Хендерсон и Гарри Кейн
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    Джордан Хендерсон и Гарри Кейн
    Антонио Конте выразил сожаление по поводу выбора времени для этой паузы на матчи сборных, наступившей вскоре после того, как итальянец возглавил «Тоттенхэм». Однако пятничная победа Англии над Албанией со счетом 5:0 в квалификации ЧМ-2022 может стать катализатором для Гарри Кейна, чтобы наконец начать свой сезон, пишет обозреватель ESPN Джеймс Олли.
    Сразу стоит отметить, что Албания на «Уэмбли» была лишь тенью той команды, которая занимала третье место в группе I и дважды по ходу отбора обыграла Венгрию. Гости не выдержали даже малейшего испытания, несмотря на опасения Гарета Суатгейта перед стартовым свистком.

    И все же это была ночь воскрешения для Кейна, чей хет-трик в первом тайме занял заметное место в книгах рекордов «трех львов» и послужил всем напоминанием о великолепной родословной 28-летнего футболиста.

    Гарри Магуайр уже вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте, головой замкнув на дальней штанге навес от Риса Джеймса, к тому времени, как на авансцену вышел Кейн. Фил Фоден запустил в прорыв Джордана Хендерсона, который прорвался к линии штрафной и сделал идеальный кросс, который Кейн воплотил в гол ударом с пределов вратарской.

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    • Удар с левой в прекрасном акробатическом прыжке завершил идеальный хет-трик. Впервые со времен Дэвида Платта в 1993 году игрок сборной Англии забил три мяча в одном матче.

    Кейн также вышел на четвертое место в абсолютном списке бомбардиров сборной Англии с 44 голами, обогнав Майкла Оуэна и сравнявшись с Джимми Гривзом, который, к сожалению, скончался в сентябре в возрасте 81 года. Только Гривз (6) и Гари Линекер (5) оформили больше хет-триков в составе «трех львов», чем Кейн (4).

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    Голы Кейна также сделали его рекордсменам по голам в соревновательных матчах (без товарищеских). Таких точных ударов у него 39, тогда как у идущего вторым Уэйна Руни — 37. Все эти статистические данные напоминают нам о месте Кейна в истории, но прямо здесь и сейчас есть проблема. Некоторые укажут на то, что скромные соперник дает идеальные шансы для улучшения статистики, однако Кейн не выглядел так же резко на фоне разных противников в течение сезона.

    «Я думаю, что Гарри показал блестящую игру на позиции центрального нападающего», — сказал Саутгейт после матча. — «Он держал мяч, участвовал в комбинациях. Его вездесущность была превосходной».

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    • Сборная Англии стала чем-то вроде убежища для Кейна, и Конте явно постарается решить эту проблему. Подчеркнем, что в этом семестре он забил 6 голов на международном уровне. Последние шесть голов форварда в Премьер-лиге тянутся с 14 апреля. В понедельник англичан ждет игра с Сан-Марино, и Кейну нужно показать максимальный результат в качестве доказательства того, что он способен забыть о тяжелом лете, вот и все.

    «Каждый раз, когда ты надеваешь футболку сборной Англии, ты хочешь, чтобы тобой все гордились», — сказал Кейн в эфире ITV. — «Возможно, у нас было, что доказывать, и мы загорелись этой идеей. Когда у меня появляется шанс, я стараюсь забить. Вероятно, в какой-то другой вечер я мог отличиться и шесть раз».

    В эту ночь Англия смогла дать отпор своим критикам, особенно после ничьей 1:1 против Венгрии в прошлом месяце. Опять же, несмотря на несуществующую угрозу со стороны Албании.

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    • «Сегодня вечером у нас было преимущество, и я думаю, что мы на высоте, когда имеем преимущество», — отметил Саутгейт. — «Мы дали коллективный ответ на результат предыдущей игры. Мы говорили об этом всю неделю. Мы поняли, почему до этого у нас не было подобного выступления, и я думаю, что в первой половине мы все сделали верно».

    По-прежнему существует подозрение, что присущая Саутгейту осторожность может помешать Англии по-настоящему раскрыть атакующие возможности, имеющиеся в его распоряжении. В некоторых кругах страх возродился, когда пришло известие, что он начнет матч с тремя центральными защитниками и игроком «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов Джеком Грилишем на скамейке запасных.

    И все же Англия помчалась вперед. Гол Магуайра сопровождался празднованием защитника, закрывающего уши. Один из его ярких недоброжелателей, Рой Кин, не был впечатлен таким поведением.

    «Он как бы заткнул рот критикам», — сказал Кин. — «Думаю, ему было неловко. Последние несколько месяцев он был позором для "Манчестер Юнайтед". Теперь он считает, что если забьет, то заткнет критиков. Смешно».

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    • Справедливо, что большинство болельщиков не увидят каких-либо значимых изменений после столь легкой победы, но все же можно отметить роль Хендерсона. Деклан Райс, выпавший из состава из-за болезни, и Калвин Филлипс были основой полузащиты сборной Англии в финале Евро-2020. Хендерсон же напомнил о динамизме, который он может обеспечить. Вишенкой на торте стал его гол, после эффектной «стеночки» с Кейном на краю штрафной соперника.

    Последние 27 минут Кейн провел на скамейке запасных, поскольку второй тайм превратился в вереницу замен, приветствий и бумажных самолетиков.

    «Каждый раз, когда я забиваю, мне кажется, что я крут, а когда нет, я больше не крут», — заявил Кейн. — «Это неотъемлемая часть нападающего. Самое главное, что мы движемся вперед как команда».

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    • Квалификация почти пройдена, поскольку Англии нужно набрать всего лишь 1 балл в игре с Сан-Марино (эта команда выиграла лишь один матч за 31-летнюю история на международном уровне), чтобы занять первое место в группе. Относительная безмятежность нынешнего отбора не будет ничего значить для Саутгейта, хотя он понимает, что истинное решение будет вынесено в Катаре на чемпионате мира в следующем году.

    Кейна ждут более серьезные испытания, но, по крайней мере, впервые за долгое время он получит лучшее место для встречи с ними.

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