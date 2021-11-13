Напоминание о способностях. Кейн оформил хет-трик за сборную Англии

Сразу стоит отметить, что Албания на «Уэмбли» была лишь тенью той команды, которая занимала третье место в группе I и дважды по ходу отбора обыграла Венгрию. Гости не выдержали даже малейшего испытания, несмотря на опасенияперед стартовым свистком.

И все же это была ночь воскрешения для Кейна, чей хет-трик в первом тайме занял заметное место в книгах рекордов «трех львов» и послужил всем напоминанием о великолепной родословной 28-летнего футболиста.

Гарри Магуайр уже вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте, головой замкнув на дальней штанге навес от Риса Джеймса, к тому времени, как на авансцену вышел Кейн. Фил Фоден запустил в прорыв Джордана Хендерсона, который прорвался к линии штрафной и сделал идеальный кросс, который Кейн воплотил в гол ударом с пределов вратарской.

Удар с левой в прекрасном акробатическом прыжке завершил идеальный хет-трик. Впервые со времен Дэвида Платта в 1993 году игрок сборной Англии забил три мяча в одном матче.

Кейн также вышел на четвертое место в абсолютном списке бомбардиров сборной Англии с 44 голами, обогнав Майкла Оуэна и сравнявшись с Джимми Гривзом, который, к сожалению, скончался в сентябре в возрасте 81 года. Только Гривз (6) и Гари Линекер (5) оформили больше хет-триков в составе «трех львов», чем Кейн (4).

Голы Кейна также сделали его рекордсменам по голам в соревновательных матчах (без товарищеских). Таких точных ударов у него 39, тогда как у идущего вторым Уэйна Руни — 37. Все эти статистические данные напоминают нам о месте Кейна в истории, но прямо здесь и сейчас есть проблема. Некоторые укажут на то, что скромные соперник дает идеальные шансы для улучшения статистики, однако Кейн не выглядел так же резко на фоне разных противников в течение сезона.

«Я думаю, что Гарри показал блестящую игру на позиции центрального нападающего», — сказал Саутгейт после матча. — «Он держал мяч, участвовал в комбинациях. Его вездесущность была превосходной».

Сборная Англии стала чем-то вроде убежища для Кейна, и Конте явно постарается решить эту проблему. Подчеркнем, что в этом семестре он забил 6 голов на международном уровне. Последние шесть голов форварда в Премьер-лиге тянутся с 14 апреля. В понедельник англичан ждет игра с Сан-Марино, и Кейну нужно показать максимальный результат в качестве доказательства того, что он способен забыть о тяжелом лете, вот и все.

«Каждый раз, когда ты надеваешь футболку сборной Англии, ты хочешь, чтобы тобой все гордились», — сказал Кейн в эфире ITV. — «Возможно, у нас было, что доказывать, и мы загорелись этой идеей. Когда у меня появляется шанс, я стараюсь забить. Вероятно, в какой-то другой вечер я мог отличиться и шесть раз».

В эту ночь Англия смогла дать отпор своим критикам, особенно после ничьей 1:1 против Венгрии в прошлом месяце. Опять же, несмотря на несуществующую угрозу со стороны Албании.

«Сегодня вечером у нас было преимущество, и я думаю, что мы на высоте, когда имеем преимущество», — отметил Саутгейт. — «Мы дали коллективный ответ на результат предыдущей игры. Мы говорили об этом всю неделю. Мы поняли, почему до этого у нас не было подобного выступления, и я думаю, что в первой половине мы все сделали верно».

По-прежнему существует подозрение, что присущая Саутгейту осторожность может помешать Англии по-настоящему раскрыть атакующие возможности, имеющиеся в его распоряжении. В некоторых кругах страх возродился, когда пришло известие, что он начнет матч с тремя центральными защитниками и игроком «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов Джеком Грилишем на скамейке запасных.

И все же Англия помчалась вперед. Гол Магуайра сопровождался празднованием защитника, закрывающего уши. Один из его ярких недоброжелателей, Рой Кин, не был впечатлен таким поведением.

«Он как бы заткнул рот критикам», — сказал Кин. — «Думаю, ему было неловко. Последние несколько месяцев он был позором для "Манчестер Юнайтед". Теперь он считает, что если забьет, то заткнет критиков. Смешно».

Справедливо, что большинство болельщиков не увидят каких-либо значимых изменений после столь легкой победы, но все же можно отметить роль Хендерсона. Деклан Райс, выпавший из состава из-за болезни, и Калвин Филлипс были основой полузащиты сборной Англии в финале Евро-2020. Хендерсон же напомнил о динамизме, который он может обеспечить. Вишенкой на торте стал его гол, после эффектной «стеночки» с Кейном на краю штрафной соперника.

Последние 27 минут Кейн провел на скамейке запасных, поскольку второй тайм превратился в вереницу замен, приветствий и бумажных самолетиков.

«Каждый раз, когда я забиваю, мне кажется, что я крут, а когда нет, я больше не крут», — заявил Кейн. — «Это неотъемлемая часть нападающего. Самое главное, что мы движемся вперед как команда».

Квалификация почти пройдена, поскольку Англии нужно набрать всего лишь 1 балл в игре с Сан-Марино (эта команда выиграла лишь один матч за 31-летнюю история на международном уровне), чтобы занять первое место в группе. Относительная безмятежность нынешнего отбора не будет ничего значить для Саутгейта, хотя он понимает, что истинное решение будет вынесено в Катаре на чемпионате мира в следующем году.

Кейна ждут более серьезные испытания, но, по крайней мере, впервые за долгое время он получит лучшее место для встречи с ними.