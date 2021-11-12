ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Грузия заставила Швецию отсутствовать на поле

    Реакция прессы на матч Грузия — Швеция

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Грузии Сборная Швеции Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Вся лентаСамое главное
    Ибрагимович не помог Швеции забить ГрузииГрузия заставила Швецию отсутствовать на поле Сборная РоссииБез права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии Россия — Кипр Результат не по игре. Сборная России разгромила Кипр, но не впечатлила футболом
  • 23:31
    • «Барселона» объявила о возращении Дани Алвеса
  • 22:49
    • Дембеле заплатит штраф за опоздание на три минуты
  • 22:16
    • «Зенит» выиграл у «Олимпиакоса» в Евролиге
  • 22:01
    • Защитник сборной России пропустит матч с Хорватией
  • 21:56
    • Молодежная сборная России разгромила Словакию в квалификации ЧЕ-2023
  • 21:51
    • Сборная Шотландии вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022
  • 16:57
    • «Шахтер» стал лицензированной командой в футбольной игре UFL
    Все новости спорта
    Ибрагимович не помог Швеции забить Грузии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ибрагимович не помог Швеции забить Грузии
    В рамках девятого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Швеции сенсационно проиграла на выезде Грузии (0:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Швеция слабо проявила себя в атаке

    «Швеция проиграла Грузии 0:2 в отборочном матче чемпионата мира. Теперь сине-желтым нужно выиграть у Испании в гостях, чтобы напрямую попасть в Катар. Гости попросту отсутствовали в четверг вечером в Батуми», — пишет в материале шведской Fotbollskanalen Себастьян Пирсон.

  • В последний бой. Сборная России уже в ноябре может отобраться на ЧМ-2022
  • Рассказываем, как национальная команда готовится к матчам с Кипром и Хорватией
  • 09/11/2021

    • «Перед матчем Швеция возглавила отборочную группу чемпионата мира с отрывом в два очка от Испании, занимавшей второе место. В начале второго тайма у Грузии было немного моментов, но все же именно она повела в счете. Даже после этого скандинавы не особо угрожали воротам соперника, и в итоге Кварацхелия оформил дубль».

    Швеция потерпела еще одно тяжелое поражение в гостях

    «Швеция сильно пострадала в Батуми. Несмотря на множество шансов, именно Грузия, занимающая 93-е место в рейтинге ФИФА, вышла победительницей из схватки в матче отборочного турнира на чемпионат мира. Чвитя Кварацхелия стал большим героем, забив два гола в победном матче со счетом 2:0», — пишет в отчете шведской SVT Эмилио Вальдес Бахри.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Как и в матче с Грецией, это было тяжелое выездное поражение для Швеции в отборочном матче чемпионата мира. Хозяева, Грузия, оказали сопротивление шведскому нападению, прежде чем дважды отличились во втором тайме».

    Швеция способна победить любого даже в плей-офф

    «Теперь чтобы занять первое место в группе и автоматически квалифицироваться в Катар Швеция в заключительной игре должна выиграть в гостях у Испании, которая победила Грецию на выезде со счетом 1:0. В любом другом случае скандинавы сыграют в плей-офф», — отмечает в материале Eurosport Даниэль Харрис.

  • Результат не по игре. Сборная России разгромила Кипр, но не впечатлила футболом
  • Сборная России одержала домашнюю победу со счетом 6:0 над командой Кипра в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • «Это был интересный матч как для раннего поединка, где команды выдались классную игру, которая завершилась сенсацией. Но реальность остается в том, что, если Испания добудет необходимый им балл против Швеции, скандинавы все равно способны победить любого, с кем бы ни сыграли в плей-офф».

    Грузия имеет потенциал перед следующими турнирами

    «Для Грузии это было выступление, которое доказало, что, хотя эта сборная не поедет на чемпионат мира в следующем году, у нее, безусловно, есть потенциал, чтобы бросить хороший вызов более сильным командам в борьбе за выход на крупный турнир в квалификации на следующий турнир», — хвалит сенсационного победителя в материале Vavel Ноа Робсон.

  • Без права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии
  • Расклады финального тура отбора на ЧМ-2022 в Европе
  • Сегодня

    • «Они играли превосходно в обороне, особенно Лориа в воротах, когда тот снова и снова делал отличные сейвы, а также наблюдал за тем, как его партнеры в защите все время блокировали удары соперника. Не только это, но и Кварацхелия в нападении доказал, что он может быть будущим атаки Грузии, и, если продолжит в том же духе, он может стать серьезной угрозой любому сопернику грузин в ближайшие годы».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сиэтл — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Черногория — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры