Грузия заставила Швецию отсутствовать на поле

В рамках девятого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Швеции сенсационно проиграла на выезде Грузии (0:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Швеция слабо проявила себя в атаке

«Швеция проиграла Грузии 0:2 в отборочном матче чемпионата мира. Теперь сине-желтым нужно выиграть у Испании в гостях, чтобы напрямую попасть в Катар. Гости попросту отсутствовали в четверг вечером в Батуми», — пишет в материале шведской Fotbollskanalen Себастьян Пирсон.

«Перед матчем Швеция возглавила отборочную группу чемпионата мира с отрывом в два очка от Испании, занимавшей второе место. В начале второго тайма у Грузии было немного моментов, но все же именно она повела в счете. Даже после этого скандинавы не особо угрожали воротам соперника, и в итоге Кварацхелия оформил дубль».

Швеция потерпела еще одно тяжелое поражение в гостях

«Швеция сильно пострадала в Батуми. Несмотря на множество шансов, именно Грузия, занимающая 93-е место в рейтинге ФИФА, вышла победительницей из схватки в матче отборочного турнира на чемпионат мира. Чвитя Кварацхелия стал большим героем, забив два гола в победном матче со счетом 2:0», — пишет в отчете шведской SVT Эмилио Вальдес Бахри.

«Как и в матче с Грецией, это было тяжелое выездное поражение для Швеции в отборочном матче чемпионата мира. Хозяева, Грузия, оказали сопротивление шведскому нападению, прежде чем дважды отличились во втором тайме».

Швеция способна победить любого даже в плей-офф

«Теперь чтобы занять первое место в группе и автоматически квалифицироваться в Катар Швеция в заключительной игре должна выиграть в гостях у Испании, которая победила Грецию на выезде со счетом 1:0. В любом другом случае скандинавы сыграют в плей-офф», — отмечает в материале Eurosport Даниэль Харрис.

«Это был интересный матч как для раннего поединка, где команды выдались классную игру, которая завершилась сенсацией. Но реальность остается в том, что, если Испания добудет необходимый им балл против Швеции, скандинавы все равно способны победить любого, с кем бы ни сыграли в плей-офф».

Грузия имеет потенциал перед следующими турнирами

«Для Грузии это было выступление, которое доказало, что, хотя эта сборная не поедет на чемпионат мира в следующем году, у нее, безусловно, есть потенциал, чтобы бросить хороший вызов более сильным командам в борьбе за выход на крупный турнир в квалификации на следующий турнир», — хвалит сенсационного победителя в материале Vavel Ноа Робсон.

«Они играли превосходно в обороне, особенно Лориа в воротах, когда тот снова и снова делал отличные сейвы, а также наблюдал за тем, как его партнеры в защите все время блокировали удары соперника. Не только это, но и Кварацхелия в нападении доказал, что он может быть будущим атаки Грузии, и, если продолжит в том же духе, он может стать серьезной угрозой любому сопернику грузин в ближайшие годы».