Сборная Россия на «Газпром-Арене» разгромила Кипр — 6:0. В первом тайме россияне ограничились быстрым голом, а киприоты имели шансы отыграться. Но после перерыва сборная России сумела удвоить счет, после чего команда гостей рассыпалась, получив еще 4 безответных мяча.

Ход матча

4’ 1:0 Александр Ерохин. Сутормин справа прострелил на дальнюю штангу, откуда Смолов ударом в касание попал в защитника, но мяч Фёдор сохранил, выкатив его на пустые ворота Ерохину — и Александр не промахнулся.

11’ Смолов не стал наносить удар с дальней дистанции, сделав скрытый пас в штрафную Кипра, но Миранчук завозился с мячом, упустив шанс на удар по воротам.

18’ Ерохин метров с 23, находясь правее центральной оси, здорово палил по воротам, метя в дальнюю «девятку», но мяч пролетел немного мимо цели.

Россия — Кипр РФС

28’ С дальней дистанции капитан киприотов Артиматас пробивал по воротам, но выстрел был блокирован защитниками, и мяч аккуратно пришёл к ногам Сафонова. А ответный дальний удар Смолова потревожил вратаря сборной Кипра. Мяч после рикошета угодил в сетку с внешней стороны ворот.

30’ Сотириу выдал пас на правый край штрафной площади сборной России, где в подкате Папулиса сумел опередить Головин, но мяч после этого лишь немного был отбит в центр. Фотис мог расстреливать ворота Сафонова, но в последний момент в подкате сыграл Дивеев.

38’ С левого фланга от Мостового прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки, откуда Ерохин пробивал дважды. Первый выстрел был блокирован защитником киприотов, после чего Александр пробил уже слабовато, и Деметриу намертво мяч забрал.

44’ Прошла проникающая передача на ход Мостовому. Удар Андрея из пределов штрафной вратарь сборной Кипра парировал ногой.

Россия — Кипр РФС

45’ Штрафной удар на правом фланге атаки заработали гости, неподалёку от углового флажка. Последовала подача во вратарскую площадь россиян, и Сотериу в упор пробивал по воротам головой, но Сафонов каким-то чудом совершил инстинктивный сэйв.

48’ Мяч снова оказался в воротах сборной Кипра, но Смолов был в офсайде во время голевого паса от Миранчука.

53’ Кастанос с левого фланга сместился в центр и плотно пробивал по воротам россиян с правой ноги, метя в дальний нижний угол — немного промахнулся.

55’ 2:0 Федор Смолов. Миранчук в центральном круге обокрал защитника, далее по центру протащил мяч и сделал своевременный пас на Смолова, который обыграл вратаря и поразил пустые ворота.

Россия — Кипр РФС

56’ 3:0 Андрей Мостовой. Головин отдал передачу на левый край штрафной площади на Мостового, который ловко обыграл Сотериу, после чего на замахе убрал и Каро, а затем просто направил мяч под дальнюю штангу.

61’ Ерохин был близок к дублю. Зобнин от угла штрафной прострелил к границе вратарской, откуда Ерохин пробил в касание — прямо во вратаря.

62’ 4:0 Алексей Сутормин. После прострела справа от Заболотного, настоящая паника началась в штрафной площади у киприотов. Ерохин пробивал с 15-ти метров — защитник с линии отбил мяч, «зажглась свечка», после чего мяч ударился в перекладину, отскочил в поле, и там уже головой мяч в сетку ворот отправил Сутормин.

74’ Кастанос отдал острую передачу на правый край штрафной площади на Мамаса, который пробивал на силу в дальний угол, и едва не попал в цель.

Россия — Кипр РФС

76’ С левого фланга прошла подача на голову Заболотному, который пробивал с линии вратарской площади, но угодил в ногу вратаря, который даже не понял сразу, что произошло.

79’ Заболотный протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда под прессингом соперника пробивал с левой ноги в дальний угол, но промахнулся.

81’ 5:0 Антон Заболотный. Ионов нашёл Заболотного в штрафной сборной Кипра, где Антон сместился чуть правее, освободил коридор для удара и направил мяч в дальний нижний угол ворот.

87’ 6:0 Александр Ерохин. Заболотный забросил мяч на правый край штрафной площади на ход Ерохину, который, настигнув снаряд, с острого угла боковыми «ножницами» пробил точно в дальний угол.

Россия — Кипр РФС

90+1’ Зобнин со средней дистанции можно пробивал по воротам на силу, и Деметриу очень неубедительно сумел парировать мяч в сторону.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H Россия — Кипр — 6:0 (1:0) Голы: Ерохин, 4 (1:0). Смолов, 55 (2:0). Мостовой, 56 (3:0). Сутормин, 62 (4:0). Заболотный, 81 (5:0). Ерохин, 87 (6:0)Россия: Сафонов, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Терехов, Фомин (Глебов, 68), Миранчук, Головин (Зобнин, 57), Сутормин, Ерохин, Мостовой (Ионов, 72), Смолов (Заболотный, 58)Кипр: Деметриу, Каро, Иоанну, Псалтис (Димитриу, 46), Сотириу (Какуллис, 74), Лаифис, Артиматас, Кастанос (Антониадес, 83), Сотириу, Папулис (Шполярич, 83), Тзионис (Мамас, 68)

Лучшим игроком матча стал полузащитник сборной России, открывший счет и оформивший дубль.

Бомбардир Ерохин — лучший игрок матча #РоссияКипр по версии болельщиков и экспертов!#НашиПарни pic.twitter.com/DHmdAJJpMs — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021

Турнирная таблица

Сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. У Кипра 5 очков и последнее место в группе.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В случае, если в 8-м туре Хорватия проиграет Мальте, подопечные Валерия Карпина получат путевку на чемпионат мира, в другом случае все решится в очном матче россиян и хорватов.

Группа Н Livesport.ru

Следующие матчи

В рамках заключительного 10 тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России 14 ноября на выезде встретится с командой Хорватии. Матч пройдет в Сплите и начнется в 17:00 мск.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Киприоты в последнем туре сыграют со Словенией на выезде. Встреча пройдет на «Сити Арена Трнава» в Трнаве и начнется в 17:00 мск.

Матч с Кипром стал дебютным для Данила Глебова в составе сборной России. Поздравляем! 👏🏻🇷🇺 #НашиПарни pic.twitter.com/CN3O3uGsXi — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021

Прямая речь

Валерий Карпин, главный тренер сборной России

— В первом тайме игра не понравилась, 10 минут — окей, а потом 35 минут — не понравились. Есть ли понимание, почему первый тайм получился таким? Быстро забили, почувствовали, что будет легко, стали мяч передерживать. Не скажу, что у наших ворот были моменты, но было напряжение.

Во втором тайме после второго гола почувствовали уверенность. Ошибки Миранчука? Ему не хватает игровой практики, тонус потерян, были неправильные решения в первом тайме. Джикия? Он и сегодня был готов, просто решил поберечь перед Хорватией. После третьего гола стал думать о матче с Хорватией

Никос Костеноглу, главный тренер сборной Кипра

— Психологически не выдержали давления, не смогли найти стержень. До 55-й минуты еще держались и сами создавали моменты, но потом вернуться в матч не смогли. Попытаемся восстановиться психологически — впереди еще игра.

Почему мы посыпались после второго гола? Нет четкого ответа на этот вопрос. Возможно, потому что после второго гола сразу последовал третий. Не ждали такого отрыва. Нас ждет следующая игра, а эту доиграли как смогли.

Александр Ерохин, хавбек сборной России

— В чем мой секрет красивых голов в касание? Сложно сказать, хорошо, что получается помогать команде, главное — победа. Учитывал ли желтую карточку перед Хорватией? Естественно, мы знали про это, но установок играть аккуратнее не было.

Андрей Мостовой, хавбек сборной России

— Эмоции самые положительные. Первый забитый гол — это достижение. Команда уверенно победила, и это хороший знак перед самой важной игрой года. Это нормально, что получились два разных тайма. Может, в первом мы загнали Кипр, сделали много спринтов, накрывали их. Они из-за этого подустали, а мы были лучше готовы физически. Ну и мастерства у нас побольше.

Всё о футболе России

Наверное, начали думать о хорватах после третьего гола. Все-таки 2:0 — это опасный счет, пропустишь один — и может быть очень нервно. Но в любом случае многие держали в уме последнюю игру, и хорошо, что так закончили.