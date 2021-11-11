Джеррард способен преуспеть в «Астон Вилле»

Стивен Джеррард близок к назначению новым главным тренером «Астон Виллы». Разбираемся, какие перспективы специалиста в новом клубе.

Смена тренера в «Астон Вилле» давно напрашивалась

Хотя смена менеджеров часто является приемлемой частью современного футбола, для «Астон Виллы» после увольнения Дина Смита жизненно важно, чтобы клуб впервые назначил подходящего специалиста на эту работу. В противном случае бирмингемцы могут оказаться в неконтролируемой управленческой карусели. Перед международным перерывом перед клубным руководством стоит решающая задача — найти преемника Смита.

Среди всех возможных кандидатур Стивен Джеррард больше всего соответствует необходимым требованиям фанатов клуба. Он выиграл чемпионат Шотландии без поражений с «Рейнджерс», но есть вопрос, сможет ли он преуспеть в Англии. В лице экс-капитана «Ливерпуля» «Астон Вилла» получит современного менеджера, который исповедует футбол, похожий на тот, который был при Смите.

Джеррард доказал свой класс в «Рейнджерс»

Процент побед во всех турнирах у Джеррарда в Глазго составляет 64,5 процента, что позволяет бирмингемцам рассчитывать на дальнейший прогресс в таблице с новым рулевым. Под его руководством фулбек Джеймс Тавернье в прошлом году забил 19 мячей и сделал 16 ассистов во всех соревнованиях. Можно только представить себе, что он может сделать с такими талантами, как Мэтт Таргетт и Мэтти Кэш.

Одной из проблем команды в этом сезоне стала ненадежная оборона. В 11 матчах АПЛ в этом сезоне она пропустила 20 голов. Только «Ньюкасл», занимающий предпоследнее, 19-е место — единственный коллектив в Премьер-лиге, который еще не выиграл матч — пропустил больше (24).

Джеррард способен решить проблемы «Виллы» в обороне

Это отличается от того, что характеризует «Рейнджерс» Джеррарда. Хотя глазвегианцы лишь один из двух китов в шотландском футболе, но их показатели в обороне за последние полтора года были образцовыми по любым стандартам.

Это стало основой их успешной попытки впервые за 11 лет выиграть чемпионство в прошлом сезоне. «Рейнджерс» пропустил всего 13 голов в 38 матчах, не проиграв ни одного матча, и завоевал титул, опередив «Селтик» на 25 очков. Джеррард также накопил большой опыт относительных успехов в Европе.

Джеррард способен вывести «Виллу» в еврокубки

В прошлом сезоне он вывел клуб в 1/8 финала Лиги Европы. Команда выиграла группу, в которую попали «Бенфика», «Стандард» и «Лех» Познань. Затем ей удалось обыграть бельгийский «Антверпен» в 1/16 финала, после чего «Светло-синие» потерпели поражение от пражской «Славии».

Они также дошли до той же стадии еврокубка в предыдущей кампании. Коллектив обыграл «Порту» на домашнем «Айброкс» в групповом этапе и «Брагу» в 1/16 финала. Между тем, еще Смит заявлял, что цель клуба — попасть в еврокубки.

Философия Джеррарда подходит «Вилле»

В «Рейнджерс» Джеррард играет в весьма интенсивный футбол, где его игроки получают указания высоко прессинговать. У «Виллы» есть огромное количество классных атакующих исполнителей, которые могут эффективно выполнять его инструкции. Такие футболисты, как Леон Бейли и Эмилиано Буэндия, уже продемонстрировали проблески качества в АПЛ — мерсисайдец может быть тем, кто извлечет из них максимум пользы.

Когда дело доходит до тактической схемы, чемпиона Шотландии часто использует систему 4-3-3. Джон Макгинн, вероятно, будет ценной частью команды в качестве центрального полузащитника широкого диапазона действий, в то время как такие хавбеки, как Дуглас Луис и уже подзабытый было Морган Сансон, если будут здоровы, также могут сыграть большую роль в планах нового тренера.

Джеррард, несомненно, кажется тем специалистом, кто обладает управленческими и тактическими навыками, чтобы подтолкнуть «Астон Виллу» к высоким местам в таблице Премьер-лиги.