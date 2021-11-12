ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Без права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии

    Расклады финального тура отбора на ЧМ-2022 в Европе

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Швеции Сборная Испании Футбол Испании Сборная Азербайджана Сборная Люксембурга Сборная Ирландии Сборная Португалии Португалия Сборная Сербии Сборная Греции Сборная Грузии Сборная Косово Сборная Кипра Сборная Мальты Сборная Словакии Сборная Словении Сборная Германии Футбол Германии Сборная Македонии Сборная Румынии Сборная Армении Сборная Исландии Сборная Лихтенштейна
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииБез права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии Россия — Кипр Результат не по игре. Сборная России разгромила Кипр, но не впечатлила футболом Зинедин ЗиданВременно без работы. Лучшие тренеры, ждущие своего шанса
  • 21:49
    • Сборная России забила шесть мячей Кипру, Ерохин оформил дубль
  • 00:45
    • Сборная Португалии не сумела обыграть Ирландию
  • 00:44
    • Испания одолела Грецию благодаря пенальти и возглавила группу В
  • 00:41
    • Хорватия разгромила Мальту, Словакия и Словения сыграли вничью
  • 00:39
    • Сборная Германии разгромила Лихтенштейн, Румыния и Исландия поделили очки
  • 23:33
    • Карпину не понравилась игра в первом тайме
  • 23:19
    • Рублев попал в группу к Джоковичу на Итоговом турнире ATP
    Все новости спорта
    Сборная России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная России
    В четырех из десяти групп в европейском отборе на чемпионат мира 2022 года уже прошли матчи предпоследнего 9-го тура. Рассуждаем о раскладах в каждой из групп перед заключительными играми.

    Регламент

    Напомним, что на ЧМ напрямую попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры.

    При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

  • Временно без работы. Лучшие тренеры, ждущие своего шанса
  • От Кике Сетьена до Зинедина Зидана
  • Вчера

    • В стыковых матчах сыграют 10 команд, которые займут вторые места в отборочных группах, плюс две лучшие сборные Лиги наций — 2021 (за исключением тех, которые выйдут на ЧМ напрямую через отбор или займут вторые места в своих группах и квалифицируются в стыки).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В стыковых матчах будут сыграны три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.

    Группа A

    В группе А борьбу за выход из группы с первого места ведут команды Сербии и Португалии, в то время как Ирландия, Азербайджан и Люксембург не претендуют даже не стыки.

  • Джеррард способен преуспеть в «Астон Вилле»
  • Что ожидает клуб с новым тренером?
  • Вчера

    • Потеряв очки в гостевом матче с Ирландией, португальцы подарили шанс Сербии — у команд по 17 очков и судьба первого места решится в очной встрече на лиссабонской арене «Да Луш».

    Для выхода напрямую Португалии достаточно не проиграть, в то время как сербам позарез нужна победа. В домашнем матче они сыграли с командой Сантуша вничью 2:2.

    Группа А

    Группа В

    В квартете B за прямую путевку на мундиаль ведут борьбу Испания и Швеция, в то время как Греция, Грузия и Косов не имеют никаких турнирных перспектив.

  • Атакующий трезубец: десятка лучших забивных трио этого сезона
  • Рейтинг лучших атакующих связок сезона 2021/22
  • 10/11/2021

    • В 9-м туре лидировавшие шведы неожиданно для всех проиграли на выезде Греции (0:2), чем воспользовались испанцы, не без труда одолевшие Грецию и с 16 очками забравшиеся на первое место.

    В финальном туре команды разыграют путевку в очном противостоянии на арене «Олимпико де Севилья» в Испании.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    «Фурии Роха» нужно лишь не проиграть, в то время как шведам необходима победа. В домашнем матче они в сентябре обыграли Испанию со счетом 2:1.

    Группа B

    Группа Н

    В группе Н ситуация не изменилась — лидирует с 22 очками сборная России, на 2 очка отстает Хорватия, в то время как преследователи остались далеко позади.

  • Результат не по игре. Сборная России разгромила Кипр, но не впечатлила футболом
  • Сборная России одержала домашнюю победу со счетом 6:0 над командой Кипра в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • В 9-м туре и россияне и хорваты одержали крупные победы над соперниками заведомо ниже классом, разогревшись перед финальным противостоянием.

    14 ноября «Шашечные» примут сборную России на арене «Полюд» в Сплите. Россиянам нужно не проиграть — поражение опустит их на второе место, все остальные исходы дарят прямую путевку.

    Всё о футболе России

    В первом матче Валерия Карпина сборная России на своем поле сыграла вничью с Хорватией — 0:0.

    Группа Н

    Группа J

    Сборная Германии стала первой в Европе, кто завоевал путевку в финальную часть чемпионата мира, а вот за место в стыках еще ведут борьбу Северная Македония, Румыния и Армения (только теоретически).

  • Трансферы Роналду и Месси. Кто преуспел больше?
  • Анализ первых месяцев двух звездных нападающих в «МЮ» и ПСЖ
  • 10/11/2021

    • Чтобы удержать вторую строчку македонцам нужно победить дома немотивированную Исландию или сыграть с островитянами вничью, при условии, что и Румыния потеряет очки.

    Румынии для того, чтобы занять второе место нужно победить на везде Лихтенштейн (что вряд ли будет проблемой), при условии что Македония потеряет очки. В случае равенства очков румыны уступают по худшей разнице.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Армянам чтобы занять второе место нужно чтобы Северная Македония и Румыния проиграли, а сами они забили Германии примерно 18 безответных голов. Почему бы и не помечтать.

    Группа J
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Андорра — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Каролина — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Текстильщик — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Волгарь — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры