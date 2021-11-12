Без права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии

В четырех из десяти групп в европейском отборе на чемпионат мира 2022 года уже прошли матчи предпоследнего 9-го тура. Рассуждаем о раскладах в каждой из групп перед заключительными играми.

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Напомним, что на ЧМ напрямую попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры.

При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

В стыковых матчах сыграют 10 команд, которые займут вторые места в отборочных группах, плюс две лучшие сборные Лиги наций — 2021 (за исключением тех, которые выйдут на ЧМ напрямую через отбор или займут вторые места в своих группах и квалифицируются в стыки).

Календарь и таблица ЧМ-2022

В стыковых матчах будут сыграны три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.

Группа A

В группе А борьбу за выход из группы с первого места ведут команды Сербии и Португалии , в то время как Ирландия, Азербайджан и Люксембург не претендуют даже не стыки.

Потеряв очки в гостевом матче с Ирландией, португальцы подарили шанс Сербии — у команд по 17 очков и судьба первого места решится в очной встрече на лиссабонской арене «Да Луш».

Для выхода напрямую Португалии достаточно не проиграть, в то время как сербам позарез нужна победа. В домашнем матче они сыграли с командой Сантуша вничью 2:2.

Группа А LiveSport.Ru

Группа В

В квартете B за прямую путевку на мундиаль ведут борьбу Испания и Швеция , в то время как Греция, Грузия и Косов не имеют никаких турнирных перспектив.

В 9-м туре лидировавшие шведы неожиданно для всех проиграли на выезде Греции (0:2), чем воспользовались испанцы, не без труда одолевшие Грецию и с 16 очками забравшиеся на первое место.

В финальном туре команды разыграют путевку в очном противостоянии на арене «Олимпико де Севилья» в Испании.

Все прогнозы на ЧМ-2022

«Фурии Роха» нужно лишь не проиграть, в то время как шведам необходима победа. В домашнем матче они в сентябре обыграли Испанию со счетом 2:1.

Группа B LiveSport.Ru

Группа Н

В группе Н ситуация не изменилась — лидирует с 22 очками сборная России, на 2 очка отстает Хорватия , в то время как преследователи остались далеко позади.

В 9-м туре и россияне и хорваты одержали крупные победы над соперниками заведомо ниже классом, разогревшись перед финальным противостоянием.

14 ноября «Шашечные» примут сборную России на арене «Полюд» в Сплите. Россиянам нужно не проиграть — поражение опустит их на второе место, все остальные исходы дарят прямую путевку.

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В первом матче Валерия Карпина сборная России на своем поле сыграла вничью с Хорватией — 0:0.

Группа Н LiveSport.Ru

Группа J

Сборная Германии стала первой в Европе, кто завоевал путевку в финальную часть чемпионата мира, а вот за место в стыках еще ведут борьбу Северная Македония, Румыния и Армения (только теоретически).

Чтобы удержать вторую строчку македонцам нужно победить дома немотивированную Исландию или сыграть с островитянами вничью, при условии, что и Румыния потеряет очки.

Румынии для того, чтобы занять второе место нужно победить на везде Лихтенштейн (что вряд ли будет проблемой), при условии что Македония потеряет очки. В случае равенства очков румыны уступают по худшей разнице.

Армянам чтобы занять второе место нужно чтобы Северная Македония и Румыния проиграли, а сами они забили Германии примерно 18 безответных голов. Почему бы и не помечтать.