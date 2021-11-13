Матч равных возможностей. Италия и Швейцария сохранили статус-кво

Обменявшись голами в первом тайме, после перерыва обе команды серьезно сбавили темп, а все ради того, чтобы выдать огненную концовку, в которой победу могли вырвать и хозяева, и гости.

Ход матча

2’ Уже на второй минуте швейцарцы завершили позиционную атаку ударом по воротам от Джердана Шакири — получилось значительно выше цели.

11’ 0:1 Сильван Видмер. Быстро вышла вперед Швейцария. Ноа Окафор на левом фланге получил мяч и следом выкатил его под удар Видмеру, который сходу метров с девятнадцати зарядил в дальнюю «девятку». У Джанлуиджи Доннаруммы не было шансов.

16’ Момент у Швейцарии! Окафор с фланга сместился в центр и метров с семнадцати выстрелил в дальний нижний угол — рядом со штангой.

23’ Какой момент упустила Италия! Удар Жоржиньо с линии штрафной заблокировал один из защитников, но мяч прилетел к Николо Барелле, который с пяти метров ударил в ближний нижний угол, но Ян Зоммер каким-то чудом успел среагировать.

25’ Теперь уже мог забить Федерико Кьеза, который в чужой штрафной накрутил нескольких опекунов и нанес удар, с которым не без труда справился Зоммер.

33’ Шакири выполнил навес на Фабиана Шера, который выпрыгнул выше всех и головой пробил в левый нижний угол. Доннарумма с трудом выполнил сейв.

36’ 1:1 Джованни Ди Лоренцо. Сравняла счет сборная Италии. Лоренцо Инсинье навесил со стандарта, а Ди Лоренцо опередил Зоммера и головой переправил мяч в цель. Швейцарцы активно протестовали, арбитр даже обратился к VAR, однако в итоге взятие ворот засчитал.

Ди Лоренцо сравнял счет globallookpress.com

48’ Шакири сделал передачу низом в чужую штрафную на Окафора, тот прострелил вдоль ворот, после чего мяч задел локоть Леонардо Бонуччи. Арбитр нарушения правил не увидел.

60’ Команды очень неспешно вкатываются в игру после перерыва. По очереди итальянцы и швейцарцы владеют мячом, но моментов не создают.

78’ Долгожданный момент! Инсинье нанес удар с левого края штрафной, рикошетом от Мануэля Аканджи мяч летел в ворота, но Зоммер снова выручил.

86’ Кьеза с линии штрафной пытался пробить в верхний угол, но немного не рассчитал с силой, поэтому снаряд пролетел над перекладиной.

90’ После просмотра видеоповтора Энтони Тейлор назначил пенальти в ворота сборной Швейцарии. Улиссес Гарсия толкнул в спину Доменико Берарди.

Берарди заработал пенальти globallookpress.com

90’ Промах! Подвели нервы Жоржиньо, который ударом с «точки» запустил мяч куда-то в небеса.

90+3’ Грубейшая ошибка Доннаруммы, который замедлил с выносом мяча. Сфера досталась Денису Закарии, который протолкнул ее на Анди Зачири, а тот махнул мимо, хотя ворота были пустыми!

90+4’ Звучит финальный свисток. Команды поделили очки в Риме.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C Италия — Швейцария 1:1 Голы: 0:1 Сильван Видмер (11'), 1:1 Джованни Ди Лоренцо (36') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Франческо Ачерби, Эмерсон (Давиде Калабрия, 80'), Николо Барелла (Бриан Кристанте, 69'), Жоржиньо, Мануэль Локателли (Сандро Тонали, 58'), Федерико Кьеза, Андреа Белотти (Доменико Берарди, 58'), Лоренцо Инсинье (Джакомо Распадори, 79') Швейцария: Ноа Окафор (Фабиан Фрай, 79'), Рубен Варгас (Анди Зачири, 87'), Шердан Шакири (Джибриль Соу, 79'), Ренато Штеффен (Kastriot Imeri, 69'), Ремо Фройлер, Денис Закария, Рикардо Родригес (Улиссес Гарсия, 69'), Мануэль Аканджи, Фабиан Шёр, Сильван Видмер, Ян Зоммер Предупреждения: Федерико Кьеза (43'), Лоренцо Инсинье (47'), Фабиан Шёр (77'), Мануэль Аканджи (81'), Улиссес Гарсия (89')

Турнирная таблица

В турнирной таблице мало что поменялось после этого матча. Италия сохранила лидерство благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и теперь должна настраиваться на заключительный тур.

Это же касается Швейцарии, которой, чтобы стать первой, нужно забивать как можно больше в последней встрече или же надеяться на провал «скуадры адзурры».

Таблица группы F LiveSport.Ru

Следующие матчи

Итак, Италия отправится в гости к немотивированной Северной Ирландии 15 ноября. На своем поле подопечные Роберто Манчини победили соперника 2:0.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Швейцарию же ждет домашняя встреча с Болгарией, которую команда Мурата Якина обыграла в первом круге со счетом 3:1.

Прямая речь

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии

— В первом тайме мы страдали, но после перерыва заиграли хорошо и могли забить победный гол. Мы не реализовали пенальти в первой игре и не реализовали его теперь. В футболе такое случается. Жоржиньо захотел пробить, и это правильно, ведь он один из наших штатных пенальтистов.

Мурат Якин, главный тренер сборной Швейцарии

— Мы были очень сильны не только в обороне, но и в атаке. Сегодня было важно сыграть хорошо и добиться хорошего результата. Сегодня состоялся мини-финал, а в понедельник нас ждет большой финал, в котором нужно попытаться улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно делать.