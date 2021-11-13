Матч равных возможностей. Италия и Швейцария сохранили статус-кво

Ход матча
2’ Уже на второй минуте швейцарцы завершили позиционную атаку ударом по воротам от Джердана Шакири — получилось значительно выше цели.
11’ 0:1 Сильван Видмер. Быстро вышла вперед Швейцария. Ноа Окафор на левом фланге получил мяч и следом выкатил его под удар Видмеру, который сходу метров с девятнадцати зарядил в дальнюю «девятку». У Джанлуиджи Доннаруммы не было шансов.
🚀 Silvan #Widmer 🤩#WCQ | @nati_sfv_asf | #ITASUI pic.twitter.com/wTirOHzUbg— European Qualifiers | #WCQ (@EURO2024DE) November 12, 2021
16’ Момент у Швейцарии! Окафор с фланга сместился в центр и метров с семнадцати выстрелил в дальний нижний угол — рядом со штангой.
23’ Какой момент упустила Италия! Удар Жоржиньо с линии штрафной заблокировал один из защитников, но мяч прилетел к Николо Барелле, который с пяти метров ударил в ближний нижний угол, но Ян Зоммер каким-то чудом успел среагировать.
25’ Теперь уже мог забить Федерико Кьеза, который в чужой штрафной накрутил нескольких опекунов и нанес удар, с которым не без труда справился Зоммер.
33’ Шакири выполнил навес на Фабиана Шера, который выпрыгнул выше всех и головой пробил в левый нижний угол. Доннарумма с трудом выполнил сейв.
36’ 1:1 Джованни Ди Лоренцо. Сравняла счет сборная Италии. Лоренцо Инсинье навесил со стандарта, а Ди Лоренцо опередил Зоммера и головой переправил мяч в цель. Швейцарцы активно протестовали, арбитр даже обратился к VAR, однако в итоге взятие ворот засчитал.
48’ Шакири сделал передачу низом в чужую штрафную на Окафора, тот прострелил вдоль ворот, после чего мяч задел локоть Леонардо Бонуччи. Арбитр нарушения правил не увидел.
60’ Команды очень неспешно вкатываются в игру после перерыва. По очереди итальянцы и швейцарцы владеют мячом, но моментов не создают.
78’ Долгожданный момент! Инсинье нанес удар с левого края штрафной, рикошетом от Мануэля Аканджи мяч летел в ворота, но Зоммер снова выручил.
86’ Кьеза с линии штрафной пытался пробить в верхний угол, но немного не рассчитал с силой, поэтому снаряд пролетел над перекладиной.
90’ После просмотра видеоповтора Энтони Тейлор назначил пенальти в ворота сборной Швейцарии. Улиссес Гарсия толкнул в спину Доменико Берарди.
90’ Промах! Подвели нервы Жоржиньо, который ударом с «точки» запустил мяч куда-то в небеса.
Diamo un titolo a questa foto:— Garra&Fantasia (@FantasiaGarra) November 12, 2021
“Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno: la paura di fallire.”
Paulo Coelho #italia #italiasvizzera #nazionale #WorldCupQualifiers2022 #jorginho #jorginhorigore #rigore #coppadelmondo2022 pic.twitter.com/7BSWvX0iyh
90+3’ Грубейшая ошибка Доннаруммы, который замедлил с выносом мяча. Сфера досталась Денису Закарии, который протолкнул ее на Анди Зачири, а тот махнул мимо, хотя ворота были пустыми!
90+4’ Звучит финальный свисток. Команды поделили очки в Риме.
Турнирная таблица
В турнирной таблице мало что поменялось после этого матча. Италия сохранила лидерство благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и теперь должна настраиваться на заключительный тур.
Это же касается Швейцарии, которой, чтобы стать первой, нужно забивать как можно больше в последней встрече или же надеяться на провал «скуадры адзурры».
Следующие матчи
Итак, Италия отправится в гости к немотивированной Северной Ирландии 15 ноября. На своем поле подопечные Роберто Манчини победили соперника 2:0.
Швейцарию же ждет домашняя встреча с Болгарией, которую команда Мурата Якина обыграла в первом круге со счетом 3:1.
Прямая речь
Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии
— В первом тайме мы страдали, но после перерыва заиграли хорошо и могли забить победный гол. Мы не реализовали пенальти в первой игре и не реализовали его теперь. В футболе такое случается. Жоржиньо захотел пробить, и это правильно, ведь он один из наших штатных пенальтистов.
Мурат Якин, главный тренер сборной Швейцарии
— Мы были очень сильны не только в обороне, но и в атаке. Сегодня было важно сыграть хорошо и добиться хорошего результата. Сегодня состоялся мини-финал, а в понедельник нас ждет большой финал, в котором нужно попытаться улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно делать.