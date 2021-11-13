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    Последний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ

    Расклады финального тура отбора на ЧМ-2022 в Европе

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  • 00:41
    • Англия за тайм разгромила Албанию, Польша крупно обыграла Андорру
  • 00:39
    • Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022
  • 00:43
    • Сборная Дании обыграла команду Фарерских островов
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    Швейцария — Италия
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    Швейцария — Италия
    В семи из десяти групп в европейском отборе на чемпионат мира 2022 года уже прошли матчи предпоследнего 9-го тура. Рассуждаем о раскладах перед заключительными играми в каждой из групп, завершивших свои матчи 12 ноября.

    Регламент

    Напомним, что на ЧМ напрямую попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры.

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    • При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

    В стыковых матчах сыграют 10 команд, которые займут вторые места в отборочных группах, плюс две лучшие сборные Лиги наций — 2021 (за исключением тех, которые выйдут на ЧМ напрямую через отбор или займут вторые места в своих группах и квалифицируются в стыки).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В стыковых матчах будут сыграны три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.

    Группа С

    В группе С борьбу за первое место ведут сборные Италии и Швейцарии и перед заключительным туром интрига только обострилась — в очной встрече швейцарцы отобрали очки у «Скуадры Адзурра», сыграв на выезде вничью 1:1

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    • Развязка наступит в 10-м туре, в котором 15 ноября Швейцария примет Болгарию, а Италия отправится в Северную Ирландию.

    При равенстве очков первое место занимают итальянцы — благодаря лучшей разнице голов (и большему количеству забитых мячей), так что в последнем туре им нужно просто показать результат не хуже конкурента.

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    А вот Швейцарии, при победе Италии в параллельном матче, нужно в последнем туре побеждать болгар с разгромным счетом, чтобы занять первое место за счет разницы мячей.

    В первом туре сборная Италии в домашнем матче обыграла Северную Ирландию со счетом 2:0, а Швейцария в Болгарии победила 3:1

    Группа С

    Группа F

    Тут никакой интриги нет, сборная Дании досрочно гарантировала себе первое место выиграв все 9 матчей отбора ЧМ с общим счетом 30:1.

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    • Впервые пропустили датчане как раз в девятом туре — от команды Фарерских островов, которую победили дома со счетом 3:1

    Сборная Шотландии в этом туре гарантировала себе путевку в стыковые матчи, победив Молдавию (2:0), в то время как имевший шансы на второе место Израиль проиграл Австрии (2:4).

    Группа F

    Группа I

    В группе I небольшая интрига осталась только в теории — сборная Англии, уничтожившая на своем поле Албанию со счетом 5:0, де-факто гарантировала себе первое место в группе.

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    • Сборная Польши отстает от «Трех львов» на 3 очка, и чтобы занять первое место, нужно не только победить в последнем туре неуступчивую Венгрию, но и чтобы Англия потерпела разгромное поражение от Сан-Марино.

    Учитывая, что в первом туре англичане разгромили Сан-Марино со счетом 5:0, надежды для Польши никакой. К тому же поляки в первом туре не справились с Венграми, сыграв 3:3.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Победив Андорру в 9-м туре, сборная Польши гарантировала себе путевку в стыковые матчи за счет албанского поражения. Большее команде Роберта Левандовского не светит.

    Группа I
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