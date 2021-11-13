Последний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ

Регламент
Напомним, что на ЧМ напрямую попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры.
При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
В стыковых матчах сыграют 10 команд, которые займут вторые места в отборочных группах, плюс две лучшие сборные Лиги наций — 2021 (за исключением тех, которые выйдут на ЧМ напрямую через отбор или займут вторые места в своих группах и квалифицируются в стыки).
В стыковых матчах будут сыграны три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.
Группа С
В группе С
Развязка наступит в 10-м туре, в котором 15 ноября Швейцария примет Болгарию, а Италия отправится в Северную Ирландию.
При равенстве очков первое место занимают итальянцы — благодаря лучшей разнице голов (и большему количеству забитых мячей), так что в последнем туре им нужно просто показать результат не хуже конкурента.
А вот Швейцарии, при победе Италии в параллельном матче, нужно в последнем туре побеждать болгар с разгромным счетом, чтобы занять первое место за счет разницы мячей.
В первом туре сборная Италии в домашнем матче обыграла Северную Ирландию со счетом 2:0, а Швейцария в Болгарии победила 3:1
Группа F
Тут никакой интриги нет,
Впервые пропустили датчане как раз в девятом туре — от команды Фарерских островов, которую победили дома со счетом 3:1
Группа I
В группе I небольшая интрига осталась только в теории —
Сборная Польши отстает от «Трех львов» на 3 очка, и чтобы занять первое место, нужно не только победить в последнем туре неуступчивую Венгрию, но и чтобы Англия потерпела разгромное поражение от Сан-Марино.
Учитывая, что в первом туре англичане разгромили Сан-Марино со счетом 5:0, надежды для Польши никакой. К тому же поляки в первом туре не справились с Венграми, сыграв 3:3.
Победив Андорру в 9-м туре,