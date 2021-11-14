Дани Алвеш вернулся в «Барселону» для ее возвращения

«Барселона» неожиданно вернула в клуб своего легендарного защитника Дани Алвеша. Выясняем, что означает возвращение 38-летнего ветерана, и как это поможет команде.

Алвеш с января будет снова играть в «Барселоне»

Легендарный бразилец вернулся в «Барселону» после ухода из клуба пять лет назад. Неожиданное возвращение 38-летнего футболиста — первое из многих, ожидаемых под руководством нового главного тренера Хави Эрнандеса подписание каталонцев.

«Блауграна» объявила о его возвращении 12 ноября, тогда как он поможет новой-старой команде до конца сезона. Он присоединится к «Барселоне» после продолжающегося сейчас международного перерыва, но сможет играть только в январе 2022 года, когда откроется трансферный рынок.

Алвеш воссоединился с Хави в «Барселоне»

После своего ухода в 2016 году Дани Алвеш выступал за «Ювентус», ПСЖ и «Сан-Паулу», который в этом году расторг с ним контракт. Он был без клуба, пока сине-гранатовые не решили его вернуть.

Дани Алвеш выиграл 23 трофея с «Барселоной», в том числе шесть чемпионских титулов и три трофея Лиги чемпионов, с тех пор, как присоединился к ней из «Севильи» в 2008 году. Теперь он воссоединился со своим бывшим капитаном Хави, который был назначен главным тренером коллектива на прошлой неделе.

Алвеш призван помочь Хави в возрождении «Барселоны»

Хави действует в соответствии с планом по обновлению функционирования и стиля игры команды, чтобы вывести клуб из нынешнего кризиса, который лишь усугубился при ее бывшем тренере Рональде Кумане.

Уже есть сообщения о том, что Хави формулирует строгие правила, которым должны следовать его новые подопечные, включая изменения в их образе жизни, диетах, режимах тренировок и пунктуальности.

Подписание Дани Алвеша, хотя и является неожиданностью, судя по всему, призвано помочь Хави получить контроль над раздевалкой и привить свои ценности в клубе с помощью такой авторитетной и успешной фигуры, как бразилец.

Алвеш видит в «Барселоне» шанс попасть на ЧМ-2022

В свои 38 лет он больше не тот агрессивный защитник, которого мы знали. Но этот шаг ему на руку, поскольку он, как сообщается, стремится попасть в сборную Бразилии на чемпионат мира 2022 года и использует этот переход, чтобы показать, что он по-прежнему в отличной форме.

Дани Алвеш уже выступал за сборную Бразилии на недавних Олимпийских играх в Токио и произвел впечатление. Для него будет непростой задачей отобрать место в основном составе у фулбека «Ювентуса» Данило, который является лучшим кандидатом на эту позицию.

Алвеш призван стать наставником для молодежи «Барселоны»

Сообщается, что бразилец будет играть на небольшую зарплату, поскольку клуб переживает финансовый кризис. Ожидается, что ветеран будет бороться за позицию правого защитника с 22-летним Оскаром Мингесой, который не впечатляет своей игрой в текущей кампании. Сержиньо Дест и Серхи Роберто — другие исполнители, которые также действуют на этой позиции, но сейчас травмированы.

Хави наверняка будет использовать Дани Алвеша как лидера и наставника для молодежи, а также будет полагаться на его знания и опыт, чтобы вдохновить на изменения. Его менталитет, спортивная агрессия и личные качества в раздевалке — ключевые черты, за счет которых новый рулевой каталонцев, скорее всего, в первую очередь надеется извлечь выгоду, нежели используя его сугубо футбольные умения.

Аналогичным образом поступил «Челси», когда подписал ветеранистого центрального защитника Тиаго Силву в 2020 году после окончания его контракта с ПСЖ. Тот показал свои лидерские качества, помогая «Синим» выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Алвеш призван вернуть «Барселоне» высокие стандарты

Кроме того, в футболе нет более квалифицированного человека, поскольку ни один игрок в истории не выигрывал столько трофеев, как Дани Алвеш. То, что он по-прежнему играет на высшем уровне, и при этом еще и за свою сборную в 38 лет, также является свидетельством его преданности делу и трудовой этики, которые должны служить примером для подражания тем, кто находится на ранних этапах своей карьеры в «Барселоне».

Бразилец когда-то был там же и проделал аналогичный путь, и за это время приобрел много игровых знаний. Его роль будет заключаться в поддержании высоких стандартов и настроя, а также передаче своих навыков управления игрой.

С ним на поле «Барселона» наверняка не позволила бы «Сельте» отыграться, уступая по ходу матча 0:3, как это произошло в последнем матче Ла Лиги. Его опыт должен помочь им закрывать такие поединки и не потерять в них контроль.