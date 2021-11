Российский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут

6’ Первый удар в матче нанес Иван Перишич. Он вышел довольно слабым, поэтому мяч стал легкой добычей для Матвея Сафонова.

9’ У Алексея Ионова был шанс выйти на свидание с Иво Грбичем, но хорватский вратарь вовремя выбежал из штрафной площади и первым оказался на мяче.

20’ Сборная России большими силами прижалась к воротам и просто терпит. Хорваты много комбинируют, но пока серьезных моментов не создают.

24’ А вот и момент! Марсело Брозович классно пробил из-за пределов штрафной, пытаясь закрутить мяч в дальний верхний угол — сфера просвистела рядом с крестовиной.

27’ И снова Брозович на острие атаки! В этот раз он пытался поразить правый от себя угол, однако здорово сыграл Сафонов, который в прыжке кончиками пальцев отвел угрозу.

41’ Как же опасно сыграл Сафонов в своей штрафной. Российский вратарь в стиле Мануэля Нойера обыграл Матвея Крамарича и лишь после этого выбил мяч. Повезло, что хорват повелся на этот финт.

48’ Момент у Хорватии! Марио Пашалич головой в упор пробил по чужим воротам, но каким-то чудом Сафонов среагировал. Вновь везение на стороне сборной России.

61’ Много замен, много силовой борьбы и много …воды на стадионе в Сплите. Дождь льет как из ведра и газон просто не успевает впитывать влагу, поэтому качественной игру уж никак не назовешь.

66’ Жуткое столкновение Игоря Дивеев и Крамарича в штрафной площади сборной России. Игроки получили медицинскую помощь и, к счастью, смогли продолжить матч.

71’ Впервые за второй тайм россияне доставили мяч к чужим воротам, однако удар у Вячеслава Караваева не вышел.

74’ Теперь уже Даниил Фомин решился на удар с дальней дистанции. Очень неточно получилось.

81’ 1:0 Федор Кудряшов (автогол). Не дотерпели! Прошел очередной заброс с фланга в центр нашей штрафной, где Кудряшов, опередив Крамарича, хотел выбить мяч, но сыграл неуклюже и отправил его в свои же ворота. Сафонов в прыжке не дотянулся.

A late own goal by Fedor Kudryashov secured Croatia's place at next year's World Cup in Qatar and left Russia in the play-offs.#WCQ2022 #seanknows pic.twitter.com/EgGFX5rtvc