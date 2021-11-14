Российский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут

Ход матча
6’ Первый удар в матче нанес Иван Перишич. Он вышел довольно слабым, поэтому мяч стал легкой добычей для Матвея Сафонова.
9’ У Алексея Ионова был шанс выйти на свидание с Иво Грбичем, но хорватский вратарь вовремя выбежал из штрафной площади и первым оказался на мяче.
20’ Сборная России большими силами прижалась к воротам и просто терпит. Хорваты много комбинируют, но пока серьезных моментов не создают.
24’ А вот и момент! Марсело Брозович классно пробил из-за пределов штрафной, пытаясь закрутить мяч в дальний верхний угол — сфера просвистела рядом с крестовиной.
27’ И снова Брозович на острие атаки! В этот раз он пытался поразить правый от себя угол, однако здорово сыграл Сафонов, который в прыжке кончиками пальцев отвел угрозу.
41’ Как же опасно сыграл Сафонов в своей штрафной. Российский вратарь в стиле Мануэля Нойера обыграл Матвея Крамарича и лишь после этого выбил мяч. Повезло, что хорват повелся на этот финт.
Безголевая ничья после первого тайма в дождливом Сплите.#ХорватияРоссия 0:0 pic.twitter.com/Z0sEqPT9av— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
48’ Момент у Хорватии! Марио Пашалич головой в упор пробил по чужим воротам, но каким-то чудом Сафонов среагировал. Вновь везение на стороне сборной России.
61’ Много замен, много силовой борьбы и много …воды на стадионе в Сплите. Дождь льет как из ведра и газон просто не успевает впитывать влагу, поэтому качественной игру уж никак не назовешь.
🌧️ Worth getting wet for, Zlatko!?@HNS_CFF | #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/tfxmy9RyJY— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2021
66’ Жуткое столкновение Игоря Дивеев и Крамарича в штрафной площади сборной России. Игроки получили медицинскую помощь и, к счастью, смогли продолжить матч.
71’ Впервые за второй тайм россияне доставили мяч к чужим воротам, однако удар у Вячеслава Караваева не вышел.
74’ Теперь уже Даниил Фомин решился на удар с дальней дистанции. Очень неточно получилось.
81’ 1:0 Федор Кудряшов (автогол). Не дотерпели! Прошел очередной заброс с фланга в центр нашей штрафной, где Кудряшов, опередив Крамарича, хотел выбить мяч, но сыграл неуклюже и отправил его в свои же ворота. Сафонов в прыжке не дотянулся.
A late own goal by Fedor Kudryashov secured Croatia's place at next year's World Cup in Qatar and left Russia in the play-offs.#WCQ2022 #seanknows pic.twitter.com/EgGFX5rtvc— Sean Cardovillis (@sean_cardo) November 14, 2021
90+2’ Устали футболисты сборной России, еще и поле не позволяет разыграть стоящую комбинацию. Караваев пробил издали — где-то в метре над перекладиной пролетел мяч, да и Грбич все контролировал.
90+5’ Финальный свисток!
Лучшим игроком матча болельщики признали Матвея Сафонова, который тащил все удары хорватов, но был бессилен против автогола.
Матвей Сафонов тащил всё, что мог, и был признан болельщиками и экспертами лучшим игроком матча #ХорватияРоссия. pic.twitter.com/aQEa8eq3ml— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
Турнирная таблица
После этого матча сборная Хорватии набрала 23 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице, дающее ей прямую путевку на чемпионат мира.
Россия с 22 баллами опустилась на вторую строчку и теперь вынуждена бороться за путевку на мундиаль в так называемых «стыках».
Следующие матчи
Специальный плей-офф среди команд, занявших вторые места, и двух счастливчиков из Лиги наций пройдет с 24 по 29 марта.
Сборная России точно будет сеяной. Примечательно, что для попадания на ЧМ-2022 нужно будет выиграть два матча — полуфинал и финал. Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября в Цюрихе.
Прямая речь
Валерий Карпин, главный тренер сборной России
— Естественно, все зависело от нас. Поэтому поражение обидное, может быть. Но так как оно заслуженное, оно менее обидно. Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а потом тебе все-таки забивают. Тогда это обидно. А когда ты ни одного момента не создал, боишься... закрываешься от мяча, контригру не хочешь навязывать никакую, контригру с мячом, я имею в виду, то в конце концов так и происходит. Дождь был для двух команд. Во втором тайме поле залило, да. Но в первом тайме можно и нужно было играть в футбол, хотеть получать мяч, хотеть, не знаю, хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча хоть чуть-чуть. Мы этого не сделали, отсюда все проблемы.
Игорь Дивеев, защитник сборной России
— Проиграли, будем готовиться дальше. Да, обидно проиграли, но мы сегодня не наиграли на победу точно. Мы играли на победу, мы не удерживали ничью. Может, у нас что-то не получалось, но мы играли на победу.
Александр Дюков, президент РФС
— Обидное поражение, но, думаю, команде по силам пройти стыки. Валерий Карпин будет работать с командой в марте. После стыковых матчей будем говорить о возможной пролонгации контракта. Поле во втором тайме было больше подходящим для водного поло, чем для футбола. Хорваты быстрее к этому приспособились. Сложно забить, если нет контригры. Второе место — это достойный результат, но при близости выхода это обидно, конечно.