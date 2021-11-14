Российский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут

Почти всю игру на промокшем стадионе в Сплите подопечные Валерия Карпина успешно отбивались от хорватских атак, но дрогнули за девять минут до конца основного времени. Автогол Федора Кудряшова оставил Россию без прямой путевки на ЧМ-2022, и все же шансы попасть туда остаются.

Ход матча

6’ Первый удар в матче нанес Иван Перишич. Он вышел довольно слабым, поэтому мяч стал легкой добычей для Матвея Сафонова.

9’ У Алексея Ионова был шанс выйти на свидание с Иво Грбичем, но хорватский вратарь вовремя выбежал из штрафной площади и первым оказался на мяче.

20’ Сборная России большими силами прижалась к воротам и просто терпит. Хорваты много комбинируют, но пока серьезных моментов не создают.

24’ А вот и момент! Марсело Брозович классно пробил из-за пределов штрафной, пытаясь закрутить мяч в дальний верхний угол — сфера просвистела рядом с крестовиной.

27’ И снова Брозович на острие атаки! В этот раз он пытался поразить правый от себя угол, однако здорово сыграл Сафонов, который в прыжке кончиками пальцев отвел угрозу.

41’ Как же опасно сыграл Сафонов в своей штрафной. Российский вратарь в стиле Мануэля Нойера обыграл Матвея Крамарича и лишь после этого выбил мяч. Повезло, что хорват повелся на этот финт.

Безголевая ничья после первого тайма в дождливом Сплите.#ХорватияРоссия 0:0 pic.twitter.com/Z0sEqPT9av — Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021

48’ Момент у Хорватии! Марио Пашалич головой в упор пробил по чужим воротам, но каким-то чудом Сафонов среагировал. Вновь везение на стороне сборной России.

61’ Много замен, много силовой борьбы и много …воды на стадионе в Сплите. Дождь льет как из ведра и газон просто не успевает впитывать влагу, поэтому качественной игру уж никак не назовешь.

66’ Жуткое столкновение Игоря Дивеев и Крамарича в штрафной площади сборной России. Игроки получили медицинскую помощь и, к счастью, смогли продолжить матч.

71’ Впервые за второй тайм россияне доставили мяч к чужим воротам, однако удар у Вячеслава Караваева не вышел.

74’ Теперь уже Даниил Фомин решился на удар с дальней дистанции. Очень неточно получилось.

81’ 1:0 Федор Кудряшов (автогол). Не дотерпели! Прошел очередной заброс с фланга в центр нашей штрафной, где Кудряшов, опередив Крамарича, хотел выбить мяч, но сыграл неуклюже и отправил его в свои же ворота. Сафонов в прыжке не дотянулся.

A late own goal by Fedor Kudryashov secured Croatia's place at next year's World Cup in Qatar and left Russia in the play-offs.#WCQ2022 #seanknows pic.twitter.com/EgGFX5rtvc — Sean Cardovillis (@sean_cardo) November 14, 2021

90+2’ Устали футболисты сборной России, еще и поле не позволяет разыграть стоящую комбинацию. Караваев пробил издали — где-то в метре над перекладиной пролетел мяч, да и Грбич все контролировал.

90+5’ Финальный свисток!

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Хорватия — Россия 1:0 Гол: 1:0 Фёдор Кудряшов (автогол) (81') Хорватия: Иво Грбич, Йосип Юранович (Йосип Брекало, 75'), Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич, Марсело Брозович, Марио Пашалич (Marko Livaja, 75'), Никола Влашич (Бруно Петкович, 58'), Андрей Крамарич (Йосип Штанишич, 86'), Иван Перишич Россия: Зелимхан Бакаев (Андрей Мостовой, 78'), Фёдор Смолов (Антон Заболотный, 57'), Алексей Ионов (Роман Зобнин, 56'), Александр Головин (Дмитрий Чистяков, 56'), Дмитрий Баринов, Даниил Фомин (Данил Глебов, 80'), Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Матвей Сафонов Предупреждения: Александр Головин (51'), Фёдор Смолов (55'), Marko Livaja (90'), Иво Грбич (90 + 3')

Лучшим игроком матча болельщики признали Матвея Сафонова, который тащил все удары хорватов, но был бессилен против автогола.

Матвей Сафонов тащил всё, что мог, и был признан болельщиками и экспертами лучшим игроком матча #ХорватияРоссия. pic.twitter.com/aQEa8eq3ml — Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021

Турнирная таблица

После этого матча сборная Хорватии набрала 23 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице, дающее ей прямую путевку на чемпионат мира.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Россия с 22 баллами опустилась на вторую строчку и теперь вынуждена бороться за путевку на мундиаль в так называемых «стыках».

Таблица группы H LiveSport.Ru

Следующие матчи

Специальный плей-офф среди команд, занявших вторые места, и двух счастливчиков из Лиги наций пройдет с 24 по 29 марта.

Сборная России точно будет сеяной. Примечательно, что для попадания на ЧМ-2022 нужно будет выиграть два матча — полуфинал и финал. Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября в Цюрихе.

Прямая речь

Валерий Карпин, главный тренер сборной России

— Естественно, все зависело от нас. Поэтому поражение обидное, может быть. Но так как оно заслуженное, оно менее обидно. Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а потом тебе все-таки забивают. Тогда это обидно. А когда ты ни одного момента не создал, боишься... закрываешься от мяча, контригру не хочешь навязывать никакую, контригру с мячом, я имею в виду, то в конце концов так и происходит. Дождь был для двух команд. Во втором тайме поле залило, да. Но в первом тайме можно и нужно было играть в футбол, хотеть получать мяч, хотеть, не знаю, хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча хоть чуть-чуть. Мы этого не сделали, отсюда все проблемы.

Игорь Дивеев, защитник сборной России

— Проиграли, будем готовиться дальше. Да, обидно проиграли, но мы сегодня не наиграли на победу точно. Мы играли на победу, мы не удерживали ничью. Может, у нас что-то не получалось, но мы играли на победу.

Александр Дюков, президент РФС

— Обидное поражение, но, думаю, команде по силам пройти стыки. Валерий Карпин будет работать с командой в марте. После стыковых матчей будем говорить о возможной пролонгации контракта. Поле во втором тайме было больше подходящим для водного поло, чем для футбола. Хорваты быстрее к этому приспособились. Сложно забить, если нет контригры. Второе место — это достойный результат, но при близости выхода это обидно, конечно.