Голландия усложнила себе жизнь, последняя надежда Украины

В европейском отборе на чемпионат мира 2022 года завершились матчи предпоследнего 9-го тура. Рассуждаем о раскладах перед заключительными играми в каждой из групп, проводивших свои матчи 13 ноября.

Регламент

Напомним, что на ЧМ напрямую попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры.

При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

В стыковых матчах сыграют 10 команд, которые займут вторые места в отборочных группах, плюс две лучшие сборные Лиги наций — 2021 (за исключением тех, которые выйдут на ЧМ напрямую через отбор или займут вторые места в своих группах и квалифицируются в стыки).

Календарь и таблица ЧМ-2022

В стыковых матчах будут сыграны три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.

Группа D

Сборная Франции, разгромив команду Казахстана со счетом 8:0, гарантировала себе первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2022.

За второе место ведут борьбу команды Финляндии и Украины. В заключительном туре 16 ноября Финляндия примет Францию, а Украина отправится в гости к Боснии и Герцеговине.

Сборная Украины займет второе место и попадет в стыковые матчи:

— если победит Боснию, а Финляндия проиграет Франции;

— если победит Боснию с разницей в два гола и более, а Финляндия сыграет вничью с Францией;

— если победит Боснию со счетом 1:0, а матч Финляндия — Франция завершится вничью 0:0;

— если победит Боснию с разницей в один мяч, начиная со счета 2:1 и выше (3:2, 4:3 и так далее), а Финляндия сыграет вничью с Францией, забив при этом минимум на один гол меньше — например, 3:2 и 1:1.

В остальных случаях второе место достанется сборной Финляндии.

В выездном матче Финляндия уступила Франции со счетом 0:2, а команда Украины на своем поле поделила очки с Боснией (1:1).

Группа D LiveSport.Ru

Группа Е

Бельгийцы еще в прошлом туре досрочно гарантировали себе первое место в группе и прямую путевку в Катар.

За второе место ведут борьбу команды Уэльса и Чехии. Шансы команды Ярослава Шилгавы не слишком велики, но имеются.

Для выхода в стыки чехам нужно не только домашнее поражение Уэльса от немотивированной Бельгии, но и победить дома Эстонию так, чтобы нивелировать отставание в два мяча в разнице забитых и пропущенных.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Более того, желательно выйти вперед по этому показателю, потому что при равной разнице мячей и равном количестве забитых, в стыки попадут валлийцы — по результату личных встреч.

В первом матче сборная Уэльса на выезде уступила Бельгии со счетом 1:3, а команда Чехии разгромила Эстонию на выезде со счетом 6:2.

Группа Е LiveSport.Ru

Группа G

Сборная Нидерландов имела отличные шансы выйти на чемпионат мира напрямую в 9-м туре, но ведя со счетом 2:0, упустила победу над Черногорией (2:2) и отложила развязку на последний тур.

На первое место кроме голландцев претендуют сборные Турции и Норвегии, отстающие на 2 очка. В 10-м туре Нидерланды примут Норвегию, а Турция на выезде сыграет с Черногорией.

Сборная Голландии займет первое место:

— если победит Норвегию, или если сыграет с норвежцами вничью, а турки победят черногорцев с разницей мячей менее 13.

Сборная Норвегии займет первое место:

— Если победит Голландию, а Турция уступил Черногории, сыграет с ней вничью или победит с разницей мячей на два меньше чем у норвежцев. При одинаковой разнице мячей турки будут выше.

Сборная Турции займет первое место:

— Если победит Черногорию, а Норвегия победит Голландию, но сохранит существующее отставание в разнице мячей (-1) или сравняется по этому показателю.

Сборная Голландии займет второе место:

— Если проиграет Норвегии, а Турция не победит черногорцев.

Сборная Норвегии займет второе место:

— Если победит Голландию, а Турция победит Черногорию, сохранив или увеличив разницу мячей (сейчас +1). При одинаковой разнице мячей турки также будут выше.

Сборная Турции займет второе место:

— Если победит Черногорию, сохранив или увеличив разницу мячей по сравнению с Норвегией (сейчас +1). При одинаковой разнице мячей турки также будут выше.

Все футбольные трансферы

В 4-м туре сборная Норвегии сыграла на своем поле вничью с голландцами (1:1), а Турция на своем поле поделила очки с Черногорией (2:2).