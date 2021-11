Драма в Лиссабоне. Сербы отправили Португалию в «стыки» голом на 90-й минуте

Решающая встреча для сборной Португалии началась идеально — быстрым голом Санчеша. И хотя первый тайм завершился вничью, казалось, что хозяева добьются нужного им результата. Однако на последних секундах основного времени сербам удалась результативная атака после стандарта, и они увезли из Португалии прямую путёвку в Катар, отправив Роналду и компанию в стыковые матчи.

Ход матча

2’ Левым флангом первую атаку провели сербы, откуда Костич пытался дважды выполнить прострельную передачу, но обе попытки были блокированы Канселу.

3’ 1:0 Ренату Саншеш. Силва отобрал мяч у Гуделя рядом со штрафной и вывел Саншеша один на один с Райковичем, а Ренату успешно реализовал свой шанс.

10’ После навеса со штрафного Миленкович нарушил правила в атаке, а затем Милинкович-Савич отправил мяч в сетку португальских ворот после свистка. Гол не был засчитан.

13’ Влахович обработал мяч на левом углу штрафной сборной Португалии и нанёс сильный удар в дальний угол — мяч попал в штангу и отскочил обратно к Влаховичу, который со второй попытки пробил выше цели.

15’ Опаснейший штрафной удар заработали португальцы в 20-ти метрах от ворот соперника. Роналду немного недокрутил со стандарта — над перекладиной пролетел мяч.

23’ Подача с углового у ворот Португалии находит голову кого-то из защитников, а после повторного навеса Патрисиу забирает мяч в руки.

33’ 1:1 Душан Тадич. Тадич обработал мяч рядом с линией штрафной Португалии и мощно пробил в левый нижний угол. Патрисиу прыгнул туда же, но грубо ошибся и пропустил мяч над локтем, лишь слегка зацепив его. Отчаянный прыжок Руя через пару секунд уже не помог — мяч успел пересечь линию ворот.

40’ Тадич вырезал передачу на ход Костичу, тот ворвался в левую часть штрафной португальцев и пробил — Канселу зацепил мяч, и тот пролетел чуть левее штанги.

41’ Португальцы провели контрвыпад правым флангом, и после прострела Канселу ошибся Райкович на перехвате, выпустив мяч из ворот. Но вратаря подстраховали защитники, которые блокировали удар с подбора.

44’ В контратаке Влахович сумел забить гол в ворота сборной Португалии, но тут же прозвучал свисток, который зафиксировал очевидный офсайд, в котором находился Душан.

53’ В португальской контратаке Ренату Саншеш ворвался на правый край штрафной площади, откуда пробивал с левой ноги мимо выскочившего навстречу Райковича, но защитники сербов не пустили мяч в ворота.

64’ Правым краем контратаку развили гости, откуда прошла передача в центр на Саншеша, который пробивал с левой ноги с 22 метров, но получилось практически прямо в Райковича.

82’ После подачи Тадича, Митрович пробил головой метров с 15 — рядом с правой штангой ворот Португалии полетел мяч.

90’ 1:2 Александр Митрович. После розыгрыша углового на правом фланге Тадич навесил в штрафную Португалии ближе к дальней штанге, где дежуривший на грани офсайда Митрович перепрыгнул защитника и головой с рикошетом от газона отправил мяч в ближний угол.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A Португалия — Сербия 1:2 Голы: 1:0 Ренату Саншеш (2'), 1:1 Душан Тадич (33'), 1:2 Александр Митрович (90') Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Жозе Фонте, Рубен Диаш, Nuno Mendes, Ренату Саншеш (Рубен Невеш, 84'), Перейра Данилу (Андре Силва, 90'), Жоау Моутинью (Жоау Палинья, 64'), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Жоау Фелиш, 83'), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 64') Сербия: Душан Влахович, Душан Тадич, Филип Костич (Лука Йович, 89'), Сергей Милинкович-Савич, Неманья Гудель (Александр Митрович, 46'), Саша Лукич, Андрия Живкович (Неманья Радоньич, 69'), Страхиня Павлович, Милош Велькович (Урош Спаич, 65'), Никола Миленкович, Предраг Райкович Предупреждения: Жоау Канселу (8'), Неманья Гудель (13'), Жоау Моутинью (61'), Страхиня Павлович (66'), Ренату Саншеш (67'), Никола Миленкович (70'), Александр Митрович (90 + 1')

Турнирная таблица

В группе A отборочного цикла ЧМ-2022 Сербия с 20 очками финишировала на первом месте и напрямую пробилась на мировое первенство в Катаре, которое состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Португалия с 17 очками заняла второе место, что дает ей право принять участие в стыковых матчах.

Следующие матчи

Специальный плей-офф среди команд, занявших вторые места, и двух счастливчиков из Лиги наций пройдет с 24 по 29 марта.

Для попадания на ЧМ-2022 нужно будет выиграть два матча — полуфинал и финал. Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября в Цюрихе.

Прямая речь

Фернанду Сантуш, тренер сборной Португалии

— Мы хорошо начали встречу, мы забили гол, затем наше владение мячом уменьшилось, появились разрывы в линиях. Я пытался объяснить игрокам это. Наши вингеры не должны были опускаться так низко, они должны были играть выше. Было очень сложно, игроки пытались выполнять установку, но когда у нас был мяч, мы [не могли] добиться этого.

Каждый раз, когда мы начинали атаковать, мы всегда создавали проблемы для соперника — но в большинстве случаев атаки нам не удавались. Мы устали. Владение мячом — в нашей ДНК. Бернардо просил мяч, пытался играть, но он был один-одинешек. Мы играли со страхом и тревогой, было мало вариативности. Ответственность за результат лежит на мне.

Александр Митрович, нападающий сборной Сербии

— Это была потрясающая игра, полностью заслуженна победа. Сегодня мы были лучшей командой во всех аспектах игры. Они забили из-за нашей ошибки, но в целом у нас было три или четыре шанса. так что я думаю, что мы заслужили победу в игре и путевку в Катар.

Это был хороший прострел Тадича. Мы очень хорошо знаем друг друга. Он знает, куда я иду, я знаю, куда он отправит мяч. Все хорошо сработало. Я хорошо отреагировал, попытался поразить цель, мяч отскочил слишком быстро и попал в сетку .

Бернарду Силва, полузащитник сборной Португалии

— Ужасная игра в исполнении Португалии. Мы быстро забили, но после этого перестали играть. Я не могу найти этому хороших объяснений. Мы можем добиваться большего. У нас впереди плей-офф, и мы будем делаем все возможное, чтобы пройти квалификацию. Имея стадион на 65 000 человек, мы должны были добиться большего.