Драма в Лиссабоне. Сербы отправили Португалию в «стыки» голом на 90-й минуте

Ход матча
2’ Левым флангом первую атаку провели сербы, откуда Костич пытался дважды выполнить прострельную передачу, но обе попытки были блокированы Канселу.
3’ 1:0 Ренату Саншеш. Силва отобрал мяч у Гуделя рядом со штрафной и вывел Саншеша один на один с Райковичем, а Ренату успешно реализовал свой шанс.
🇵🇹🆚🇷🇸 That didn't take long...— European Qualifiers (@EURO2024) November 14, 2021
⚽️ Renato Sanches gives Portugal the lead! #WCQ pic.twitter.com/Wp8OR2ETzp
10’ После навеса со штрафного Миленкович нарушил правила в атаке, а затем Милинкович-Савич отправил мяч в сетку португальских ворот после свистка. Гол не был засчитан.
13’ Влахович обработал мяч на левом углу штрафной сборной Португалии и нанёс сильный удар в дальний угол — мяч попал в штангу и отскочил обратно к Влаховичу, который со второй попытки пробил выше цели.
15’ Опаснейший штрафной удар заработали португальцы в 20-ти метрах от ворот соперника. Роналду немного недокрутил со стандарта — над перекладиной пролетел мяч.
23’ Подача с углового у ворот Португалии находит голову кого-то из защитников, а после повторного навеса Патрисиу забирает мяч в руки.
33’ 1:1 Душан Тадич. Тадич обработал мяч рядом с линией штрафной Португалии и мощно пробил в левый нижний угол. Патрисиу прыгнул туда же, но грубо ошибся и пропустил мяч над локтем, лишь слегка зацепив его. Отчаянный прыжок Руя через пару секунд уже не помог — мяч успел пересечь линию ворот.
🇷🇸 Dušan Tadić in World Cup qualifying = ____ 🔥— European Qualifiers (@EURO2024) November 14, 2021
👕 8 games
⚽️ 2 goals
🅰️ 5 assists #WCQ pic.twitter.com/AzNc4g0sIH
40’ Тадич вырезал передачу на ход Костичу, тот ворвался в левую часть штрафной португальцев и пробил — Канселу зацепил мяч, и тот пролетел чуть левее штанги.
41’ Португальцы провели контрвыпад правым флангом, и после прострела Канселу ошибся Райкович на перехвате, выпустив мяч из ворот. Но вратаря подстраховали защитники, которые блокировали удар с подбора.
44’ В контратаке Влахович сумел забить гол в ворота сборной Португалии, но тут же прозвучал свисток, который зафиксировал очевидный офсайд, в котором находился Душан.
53’ В португальской контратаке Ренату Саншеш ворвался на правый край штрафной площади, откуда пробивал с левой ноги мимо выскочившего навстречу Райковича, но защитники сербов не пустили мяч в ворота.
🇵🇹🆚🇷🇸 1-1 after 65 minutes...— European Qualifiers (@EURO2024) November 14, 2021
Serbia need a win to top the group ⏰#WCQ pic.twitter.com/n1VfRgyF7o
64’ Правым краем контратаку развили гости, откуда прошла передача в центр на Саншеша, который пробивал с левой ноги с 22 метров, но получилось практически прямо в Райковича.
82’ После подачи Тадича, Митрович пробил головой метров с 15 — рядом с правой штангой ворот Португалии полетел мяч.
LATE DRAMA 😱— European Qualifiers (@EURO2024) November 14, 2021
🇷🇸 The moment Mitrović scored the winning goal for Serbia...#WCQ pic.twitter.com/GCet5lTAom
90’ 1:2 Александр Митрович. После розыгрыша углового на правом фланге Тадич навесил в штрафную Португалии ближе к дальней штанге, где дежуривший на грани офсайда Митрович перепрыгнул защитника и головой с рикошетом от газона отправил мяч в ближний угол.
Mitrovic puts Serbia 2-1 up vs Portugal to send Serbia to the 2022 WC in Qatar.— Everything Scotland 🏴 (@AboutScotlandd) November 14, 2021
Portugal will be seeded in the playoff. pic.twitter.com/FOm0AcXohb
🇷🇸 СРБИЈА ЈЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ! ИДЕМО У КАТАР! @FIFAWorldCup 🔥🏆🇶🇦#SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS#PORSRB #WorldCup #WCQ pic.twitter.com/yrDjdRuVna— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 14, 2021
Турнирная таблица
В группе A отборочного цикла ЧМ-2022 Сербия с 20 очками финишировала на первом месте и напрямую пробилась на мировое первенство в Катаре, которое состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Португалия с 17 очками заняла второе место, что дает ей право принять участие в стыковых матчах.
Следующие матчи
Специальный плей-офф среди команд, занявших вторые места, и двух счастливчиков из Лиги наций пройдет с 24 по 29 марта.
Для попадания на ЧМ-2022 нужно будет выиграть два матча — полуфинал и финал. Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября в Цюрихе.
What it means 🥰— European Qualifiers (@EURO2024) November 14, 2021
🇷🇸 Serbia = 2022 World Cup contenders 💪#WCQ pic.twitter.com/8EAEQ195TU
Прямая речь
Фернанду Сантуш, тренер сборной Португалии
— Мы хорошо начали встречу, мы забили гол, затем наше владение мячом уменьшилось, появились разрывы в линиях. Я пытался объяснить игрокам это. Наши вингеры не должны были опускаться так низко, они должны были играть выше. Было очень сложно, игроки пытались выполнять установку, но когда у нас был мяч, мы [не могли] добиться этого.
Каждый раз, когда мы начинали атаковать, мы всегда создавали проблемы для соперника — но в большинстве случаев атаки нам не удавались. Мы устали. Владение мячом — в нашей ДНК. Бернардо просил мяч, пытался играть, но он был один-одинешек. Мы играли со страхом и тревогой, было мало вариативности. Ответственность за результат лежит на мне.
😍 ВЕСЕЛИ СЕ СРПСКИ РОДЕ! 🇷🇸#SecemSvim #Orlovi #Srbija #FSS#PORSRB #WorldCup #WCQ pic.twitter.com/bXZbAKx9ZX— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 14, 2021
Александр Митрович, нападающий сборной Сербии
— Это была потрясающая игра, полностью заслуженна победа. Сегодня мы были лучшей командой во всех аспектах игры. Они забили из-за нашей ошибки, но в целом у нас было три или четыре шанса. так что я думаю, что мы заслужили победу в игре и путевку в Катар.
Это был хороший прострел Тадича. Мы очень хорошо знаем друг друга. Он знает, куда я иду, я знаю, куда он отправит мяч. Все хорошо сработало. Я хорошо отреагировал, попытался поразить цель, мяч отскочил слишком быстро и попал в сетку .
Бернарду Силва, полузащитник сборной Португалии
— Ужасная игра в исполнении Португалии. Мы быстро забили, но после этого перестали играть. Я не могу найти этому хороших объяснений. Мы можем добиваться большего. У нас впереди плей-офф, и мы будем делаем все возможное, чтобы пройти квалификацию. Имея стадион на 65 000 человек, мы должны были добиться большего.