«Челси» разучился защищаться, но еще умеет бороться

В 16-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на последних минутах вырвал победу у «Лидса». Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Челси» выручил его характер

«"Челси" разучился защищаться, но все еще умеет бороться. Его притязания на титул оказались на грани провала, когда Джо Гелхардт сравнял счет за семь минут до конца матча, и, хотя Томас Тухель будет обеспокоен еще одним небрежным выступлением, он может получить удовлетворение от упорства своей команды, когда казалось, что еще одна победа ускользает из ее рук», — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

«Эта победа больше обязана характеру хозяев поля, нежели качеству их игры. В отличие от смелого, но наивного "Лидса", лондонцы были явно острее. Каким-то образом они нашли второе дыхание, и, к счастью для себя, у "Челси" не было достаточно времени, чтобы снова упустить свое преимущество, когда Жоржиньо сделал счет 3:2».

«Лидс» не взял важные очки

«Девятое место, подкрепленное впечатляющим энергичным футболом, помогло "Лидсу" завоевать множество поклонников после долгожданного возвращения в АПЛ в прошлом сезоне, но команде Марсело Бьелсы еще предстояло впечатлить в текущей кампании.

Несмотря на отсутствие капитана Лиама Купера, лидера полузащиты Калвина Филлипса и нападающего Патрика Бамфорда, гости намекали на возвращение на памятный уровень, сделав жизнь "Челси" неприятной после того, как выдержали давление в начале матча», — отмечает Гарри Пул в отчете BBC о матче.

«Именно [проявивший себя] Рафинья имеет решающее значение для шансов "Лидса" на успех в следующих нескольких матчах, поскольку в следующие две недели все более и более изможденный состав сыграет с "Манчестер Сити", "Арсеналом" и "Ливерпулем". Игрок сборной Бразилии уже забил семь из 17 голов своей команды в этом сезоне, причем эти мячи стоили семи очков.

Ни одному его одноклубнику не удавалось забить больше двух раз в чемпионате. Второй пенальти Жоржиньо на 94-й минуте нанес жестокий удар по йоркширцам, которые остаются на шесть очков выше зоны вылета на 15-м месте».

«Челси» слабо играет в атаке

«Здесь "Челси", безусловно, повезло. Команда Томаса Тухеля, возможно, вернулась к победному пути, но, похоже, есть некоторые основные проблемы, которые менеджер должен решить, если они намерены не отставать от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в чемпионской гонке — как в атаке, так и в обороне. "Челси" пропустил восемь голов за последние три поединка во всех соревнованиях — столько же, сколько в предыдущих 18», — отмечает Льюис Джонс в материале Sky Sports.

«Если исключить пенальти, "Челси" создал в среднем 1,2 гола за игру, что является их третьим наименьшим количеством голов в сезоне на своем поле. Вратарю "Лидса" Иллану Меслиеру оставалось только трижды вынимать мяч из ворот. Если бы игроки "Лидса" не принимали ужасных решений в штрафной, "Челси" не ушел бы с поля с максимальным количеством очков. Лондонцам нужно прибавить, если они хотят всерьез побороться за чемпионство».

«Челси» нужна некая перезагрузка

«Это результат неспособности "Челси" контролировать полузащиту, где отсутствие Канте — очевидная потеря, но по-прежнему заметно, как Тухель с раздражением сожалеет о недоступности Ковачича после положительного теста на Covid-19.

Лофтус-Чик остается игроком с потенциалом, но ему не хватает способности выжимать максимум и управлять сложными ситуациями, как это было необходимо "Синим". Таким образом, ответственность на Жоржиньо остается по-прежнему высокой, особенно когда у того постоянные проблемы с бедром», — отмечает в материале ESPN Джеймс Олли.

«Тухель намекнул, что Лукаку нужно время, чтобы полностью восстановить форму после проблем с лодыжкой, но остаются опасения, что присутствие бельгийца вместо того, чтобы стать последним элементом структуре чемпионской команды, полностью изменило общую картину.

Эта головоломка не вызывала бы такого же беспокойства, если бы "Челси" оставался столь же сильным в защите, как прежде. Лондонцы выиграли и по-прежнему идут рядом с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", но необходима своего рода перезагрузка».